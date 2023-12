Martin Garrix: ¿Cómo será su concierto en Ecuador?

Es posible que no le ponga fácilmente rostro a Martin Garrix, pero de seguro en más de una ocasión ha cantando y bailado alguno de sus famosos temas. Basta con que suenen los primeros 10 segundos del tema 'In the name of love', que interpreta junto a Bebe Rexha, para que identifique por completo al DJ neerlándes.

Este 2024 de seguro sonará con más fuerza en Ecuador debido a que el artista de 27 años estará de gira por el país. Esta será la primera vez que el rey de EDM visitará esta tierra, evento que forma parte de su tour por Sudamérica.

Colombia, Chile, Ecuador y Perú constan en entre las naciones que visitará entre febrero y marzo. Se espera que se extienda a más lugares. El show se efectuará el 24 de febrero en Quito, en Arena Top Media.

Este recinto artístico queda ubicado en Cumbayá, en la calle Francisco de Orellana 80.

Más de Martin Garrix

Martin Garrix es uno de los DJ que ha definido la actual ola del EDM (Electronic Dance Music). En la década del 2010 se introdujo con fuerza en la movida musical gracias a éxitos como 'Animals', 'Scared to be lonely', 'Ocean' y 'Summer Days'.

Desde su adolescencia está inmiscuido en el mundo del espectáculo y ha viajado por todo el mundo presentándose en los mejores festivales del mundo. Figuras como Bono, Dua Lipa, Tove Lo, Usher o Khalid han colaborado con Garrix.

Su afición por la música electrónica la marcó un hecho histórico. El show que ofreció Tiësto en 2004, durante la clausura de los Juegos Olímpicos celebrados en Atenas, lo enamoró del género. Desde ese momento comenzó a componer sus primeras canciones y no pasó mucho tiempo hasta que se volvió una promesa en el panorama electrónico europeo.

