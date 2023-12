“Tomar las cosas que nunca consideramos una amenaza y darles la vuelta” es la premisa que tomó la producción de Dejar el mundo atrás. Este nuevo thriller psicológico de Netflix estuvo liderado por Sam Esmail. El reconocido director, creador de Mr. Robot, tomó la batuta de la película que reúne a un elenco de gran prestigio y talento. Entre ellos resaltan Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali, Myha’la Herrold y Kevin Bacon.

La trama es impactante. ¿Qué pasaría si todo lo que conocemos deja de funcionar? Las comunicaciones, la transportación, el gobierno. Todo se desmorona frente a los ojos de estas dos familias que se ven involucradas sin buscarlo. La esperanza siempre está presente pero nadie sabe cómo usarla a su favor.

Esta semana es la película más vista del mundo en la plataforma de streaming, con más de 41,7 millones vistas y más de 98.700.000 horas de reproducción.

En esta nota conocerá varios detalles de su grabación, la cual sigue impactando a los espectadores.

En palabras del director

Dejar el mundo atrás nació como una novela publicada en 2021, escrita por Rumaan Alam bajo el nombre original de Leave the World Behind. La historia fue escrita años antes de la pandemia, pero ahora que nuestra comunicación es cada vez más digital, su trama causa más angustia.Aquí algunas respuestas del director Sam Esmail sobre cómo conoció esta historia que lo enamoró.

¿Cómo conoció el libro?

El libro me atrajo principalmente por sus personajes. Todos parecían auténticos y verdaderos, producto de la sociedad moderna. Había algo en la forma en que chocaban entre sí en este entorno casi apocalíptico que resonó en mí. Hay también un tema de incertidumbre que prevalece en el libro. Me encantó la forma en que Rumaan jugó con esa idea y la usó para enfrentar estos fascinantes y bien dibujados personajes unos contra otros. Verlos lidiar con lo desconocido mientras la sociedad que los rodea se derrumba, parecía un subtexto realmente rico para una película.

¿Por qué quiso adaptarlo y cómo se alinea con el tipo de historias que le atraen como cineasta?

Había estado interesado en hacer una película de desastres ya por un largo tiempo, y específicamente quería hacer una sobre un ataque cibernético porque no creo que mucha gente tenga una idea concreta de cómo sería eso o cuán perjudicial sería, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pensé que podría ser muy interesante.

Así que eso se había estado filtrando en el fondo de mi cabeza cuando mis agentes me dieron una copia inicial de Leave the world behind. Lo leí de una sola vez y luego lo releí unas horas más tarde, la primera vez como fan y la segunda imaginándolo como una película. Y me di cuenta de que había algo en el misterio en esta historia que podía combinar con lo que estaba pensando sobre una película de desastres sobre ataques cibernéticos.

Trabajó estrechamente con Rumaan mientras escribía el guion. ¿Cómo fue este proceso?

Rumaan es un escritor muy talentoso y su libro muy bien escrito. Cuando elijo adaptar algo tiene que haber una razón realmente convincente, especialmente si la historia funciona tan bien en su medio original. Entonces cuando yo hablé con él sobre trasladarlo hacia el cine, fui muy sincero sobre mi visión y los cambios que quería hacer. Rumaan fue abierto y generoso. Los artistas pueden ponerse muy protectores y a la defensiva con respecto a su trabajo. Nunca fue así con Rumaan. Nuestra agenda siempre fue crear una experiencia completamente nueva que recontextualizara su novela cinematográficamente.

El apocalipsis según los Obama

Dejar el mundo atrás estaba en la lista de libros favoritos del presidente Barack Obama en 2021, por lo que la compañía de producción audiovisual del expresidente, Higher Ground Media, tomó la iniciativa para llevarla a cabo.

El año pasado, Michel y Barack Obama firmaron un acuerdo para la producción ejecutiva de Dejar el mundo atrás. Como parte del acuerdo, Obama pudo compartir su perspectiva sobre los acontecimientos que se desarrollaron en la pantalla. “Tenía muchos apuntes sobre los personajes y la empatía que sentiríamos por ellos”, dijo Esmail. “Tengo que decir que es un gran aficionado al cine, y no se limitó a dar notas sobre cosas de su entorno. Estaba dando notas como fan del libro, y quería ver una película realmente buena”.

¿Qué significan los ciervos?

Durante una entrevista en el evento Tudum de Netflix, Esmail brindó detalles sobre algunos aspectos técnicos en la película. El cineasta dijo que la inclusión de los ciervos nace de la necesidad de “convertir esa dulce imagen en una especie de amenaza, casi advertencia”.

Estos animales fueron hechos totalmente de manera digital y tienen un asombroso parecido con los animales reales.

“Es un gran trabajo hecho por Chris Harvey, mi supervisor de efectos visuales; Dione Wood, mi productora de efectos visuales; y Alec Hart, que está en el equipo”, explicó Esmail al ser cuestionado sobre si se utilizaron animales reales. “Sabíamos que queríamos que los ciervos parecieran lo más vivos posibles y que se simulara estar en el plató. Tuvimos maquetas para que los actores interactuaran al momento de grabar y nos aseguramos de que la iluminación del pelaje fuera lo más precisa posible”.

Ethan Hawke, Julia Roberts y Mahershala Ali junto al director Sam Esmail. JoJo Whilden/NETFLIX

Las películas que verán en el fin del mundo

A lo largo de la historia, la pequeña Rosa Sandford (Farrah Mackenzie) tiene una única inquietud: terminar de ver su serie favorita.Ella es una apasionada a las historias y siempre vive de lleno cada serie o película que ve, y la última producción en la que ha entregado su tiempo es Friends. Pero esta nunca la concluye y hacerlo es su único deseo pese a que el mundo se desmorona.

EXPRESIONES preguntó cuál sería la serie que escogerían a los lectores y estas son algunas de las respuestas.Mar Rendón respondió que escogería High School Musical 2, historia que ha sido su favorita desde pequeña. Ren Kai repetiría Forrest Gump. En una encuesta en redes sobresalieron Friends, Sense8 y Community.

