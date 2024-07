Yamila Vanil: "En China creen que soy brasileña"

En Guayaquil vivía en una ciudadela de clase media. Desde mayo del 2024, Yamila Vanil (que soñaba con ser actriz, azafata o estudiar medicina forense) se fue a China. Allá reside en Guangzhou (Cantón) y modela para diferentes marcas. Ya lo hizo para la famosa tienda de ropa online Shein. Tiene 19 años, su carrera la inició a los 16 como modelo de maquillaje.

Recuerda que un familiar la llevó a las clases de maquillaje de Karla Guisado, quien luego le ofreció que continuara asistiendo a las prácticas. Ella la promocionó en sus redes sociales. Así fue como la conocieron los expertos en belleza Danito Villacreses, Arianna Guillén y Priscilla Rendón.

Durante cuatro años se mantuvo como modelo de maquillaje. Su estatura (1,73 metros), sus finas facciones, su tipo de piel y su figura delgada le permitieron dar el salto a las pasarelas y a las producciones fotográficas. Siempre llaman la atención sus grandes caderas y su pequeña cintura. Actualmente sus medidas son 108 centímetros (caderas), 63 (cintura) y 91 (pechos).

Su padre (José) es esmeraldeño y su madre (Grimanesa) es nacida en Guayaquil. Confiesa que jamás ha tenido un novio. Fue parte de la primera edición del reality La Supermodelo, de Ecuavisa. Al continente asiático llegó a través de la agencia Emporio Modelos (ya había mantenido contacto con otras) y a inicios de año firmó contrato.

Todavía no tiene claro hasta cuándo se quedará en ese país o si luego viajará a otro. Siempre admiró a la ‘top model’ británica Naomi Campbell porque así como a ella, nada se lo regalaron.

Con sus compañeras. Cortesía

Su madre le pidió que estudie una carrera que le dé de comer

¿Estar en una pasarela o aparecer en la portada de una revista siempre fue su mayor sueño?

Mi mamá fue deportista, pertenecía a la Federación del Guayas de Básquet, también modeló de joven. Si yo no era modelo, quería ser actriz. Pero en Ecuador no son carreras rentables. Ella siempre me aconsejaba que estudie algo que me dé de comer y plata. Por la pandemia se complicó que ingrese a la universidad. La medicina forense y ser azafata llamaban mi atención.

Generalmente las jóvenes quieren ser modelos en Estados Unidos o Europa. Usted apostó por un mercado diferente.

Soy modelo no solo de maquillaje o pasarela. En China es de manera general. Cuando es ropa de lencería nos preguntan si queremos hacerlo. Se preocupan por nuestra seguridad y comodidad. No nos imponen un trabajo. Mi agencia tiene bookers (quien representa a la modelo ante los clientes, dirige su carrera profesional, gestiona su agenda, sus trabajos, contratos y toda la logística). Una de estas personas tenía contacto con la tienda Shein. Hice dos veces casting, a la tercera me aceptaron. Fue para modelar prendas deportivas. No firmé contrato directamente con la marca porque yo tengo agencia.

¿Son muy exigentes los chinos?

Todo depende de si eres el tipo que busca la marca o los diseñadores. En China hay muchas rusas, son altísimas y muy delgadas. Las latinas somos más carnudas. Shein trabaja más con ese tipo de mujeres, algunas son voluptuosas. Una firma que no recuerdo el nombre no me aceptó porque consideraba que mi cuerpo se vendía más que la ropa, llamaba la atención (risas). Lo que inicialmente me chocó es que tuve sesiones de nueve horas de trabajo. No estaba acostumbrada a ese ritmo. No permiten coger ni el teléfono. Todo lo controlan.

¿Siempre es necesario hacer un casting?

Generalmente así es. Aunque tengas el perfil que buscan, los clientes prefieren verte en persona. Se fijan en muchos detalles, en la contextura, si la piel está tatuada. A veces hago casting, en otras la contratación es directa.

¿Gana bien?

Prefiero no revelar esos detalles, pero pagan por hora aproximadamente 250 dólares. Si se pasan del tiempo establecido pagan por el tiempo extra. La moneda es el yuan. La agencia se lleva un porcentaje.

Ella modeló para la tienda online Shein. Cortesía

Se acostumbró rápidamente

Tiene un color de piel y tipo que no son comunes en Asia.

Llama la atención, pero como hay muchas brasileñas, creen que yo también lo soy. Tengo que aclarar que soy ecuatoriana y se asombran porque modelos de Ecuador no son comunes en China.

¿Sintió un poco de temor de ir a una tierra extraña y lejana? Además, se escucha que supuestas agencias de modelo engañan a mujeres para prostituirlas.

Nunca sentí temor. Cuando iba a viajar, no se lo dije casi a nadie. Solo lo sabían mi familia y unas amigas. Siempre es mejor, evito las malas vibras. En el aeropuerto de Ecuador me dio un poco de ansiedad, se me aflojó el estómago y me dolió la cabeza. Traté de alejar los pensamientos negativos, como el que por allá venden a las modelos o que me ocurriría algo malo. Cuando me pongo nerviosa me bloqueo, no quería que el inglés se me olvide (risas).

Es una tierra con idioma, costumbres, comida y horarios diferentes.

No me ha costado acostumbrarme. Existe una diferencia de 13 horas. El clima de la ciudad es muy caluroso, similar al de Guayaquil. Con el idioma no he tenido problemas porque hablo inglés, por lo menos me defiendo. Además, al principio mis compañeras de casa no eran latinas, vivía con una de Rusia y otra de Armenia. Cuando se fue la rusa, llegó una brasileña. Con ella hablo en inglés o portugués, porque son idiomas que comprendo.

Allá tienen fama de comer de todo…

En lo referente a la comida, preparo mis alimentos. No he consumido lo tradicional. Hace un par de semanas comí un plato chino, me cayó muy mal. Sufro de gastritis, mi estómago es muy delicado. La cocina ecuatoriana no la dejo. Lo que se me ha hecho imposible probar es el verde. Allá (en Ecuador) lo comía en el desayuno, almuerzo y merienda. Lo extraño y es lo primero que comeré cuando vuelva de visita. Quisiera ir para mi cumpleaños, en octubre. Son consumidores de bananas.

No le gustan los hombres bajos

¿Los hombres chinos son su tipo?

No me gustan, la mayoría son bajos. No me fijo en hombres de baja estatura, no me atraen. Algunos que son guapos son modelos y otros gais. Además es complicado tener pareja en el mismo medio en el que trabajas.

Es un medio en el cual existe mucha envidia, competencia… ¿Aquello lo ha sentido?

Me dijeron que las rusas son complicadas. Yo viví con una, no surgieron problemas, pero son algo raras. Preferí tener mi propia experiencia.

Muchas veces le cerrarán las puertas, o tal vez otra modelo se quedará con el contrato que quería…

Soy luchadora, nadie me ha regalado nada. En el mundo del modelaje la respuesta ‘no’ siempre estará ahí y no debo frustrarme. Un ‘no’ es un ‘sí’ en una puerta mucho más grande.

