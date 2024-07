Andreína Bravo: Se cuestiona su talento y su forma de ser

A Andreína Bravo le dan palo por todo. Haga o no haga. Si da entrevistas o si no las da. Se la cuestiona por su voz, que no tiene talento y dicen que es muy especial. Los Hackers, Mare Cevallos y muchos más no se refieren a la cantante de la mejor manera.

Pamela Sambrano: Este es el regalo que le dio Alejandra Paredes por su boda Leer más

Este caso nos recuerda al de Sharon: todos la criticamos (y me incluyo), pero cuando falleció de manera trágica, era la mejor cantante, presentadora y actriz, además de la mejor hija, hermana y amiga. Le sobraban virtudes (claro que era trabajadora y se sabía vender) y no tenía defectos porque, como dicen, no hay muerto malo. Los que hablaban horrores de ella estuvieron figureteando y arrojaron lágrimas de cocodrilo en su velorio.

Deben darle un poco de respiro a Andreína. No tiene la gran voz (como la de Mar Rendón o la de Dayanara), pero se esfuerza por salir adelante, como lo hizo La Hechicera. Ese es un mérito.

Mara Topic al natural

Para las mujeres es importante la imagen, casi siempre son vanidosas, incluso algunas más de la cuenta. Mara Topic, Miss Universo Ecuador, se mostró en las redes sociales sin maquillaje y sin peluca. Se le cae el cabello. Como es de conocimiento público, ella (que irá al Miss Universo en México) padece la enfermedad de Hashimoto, que es autoinmune. Esto significa que el sistema inmunitario, que generalmente protege el cuerpo y ayuda a combatir dolencias, produce anticuerpos y ataca la glándula tiroides.

(Te invitamos a leer: Shawn Mendes en Ecuador: fue visto en la Amazonía junto a Niels Olsen)

Mara Topic. Redes

Generalmente nuestras famosas no salen a la calle sin maquillaje y cuando se trata de las redes hasta utilizan filtros para salir perfectas. Claramente, la directora y productora de cine está tratando de dar un mensaje que es digno de resaltar: la belleza es algo más que un rostro lindo. Sigue en Estados Unidos, donde aprovechó para visitar cadenas de TV, entre ellas Telemundo. A propósito, CNB debería tener una persona que le maneje la prensa a Mara (durante su reinado). Se requiere información y no hay quien se manifieste.

La relación de Fresia Saavedra con Don Armando

El radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas (quien este mes cumplió 20 años de fallecido) mantenía una buena relación con Fresia Saavedra y su hija Hilda Murillo. Ellas siempre se presentaban en los diferentes eventos que organizaba la emisora del pueblo y en más de una ocasión la Señora del Pasillo recibió reconocimientos por su trayectoria y por ser una de las voces más destacadas de nuestra música.

Fresia se mantiene intubada, no hay reacción, y su hija espera la voluntad de Dios. A través de amistades, ha pedido el Salón de la Ciudad del Municipio para darle el adiós a su progenitora, de 90 años. Además, gente de la radio ha puesto sus instalaciones a disposición de La Triunfadora de América.

Con nuevas tareas

Luis Conforme ingresó con pie derecho a TC. Llegó solo para ser reportero de 'Detrás de las estrellas', el segmento de 'De casa en casa', pero ahora también hace notas para 'Soy el mejor'. Es empeñoso y despunta, aunque es peleón. Cuando le buscan la boca, no se queda callado. Por cierto, las parejas infieles le huyen. En nuestra farándula hay muchas. Pregúntenle a la competidora de reality shows Sara Toscano.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!