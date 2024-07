Pamela Sambrano: Este es el regalo que le dio Alejandra Paredes por su boda

La actriz y presentadora Pamela Sambrano recibió un lindo regalo de su amiga y colega Alejandra Paredes durante su matrimonio civil con el asambleísta Vicente Taiano. Se caracterizó como la española Penélope, su personaje en La pareja feliz y le ofreció su show.

“Ella me lo pidió. Nosotras nos hicimos muy amigas en 'Compañía 593'. Con mi personaje siempre me presento. Pamela quería que su boda tuviera un toque artístico. Penélope lo cuestiona todo desde la comicidad: la inteligencia artificial, la música urbana y el matrimonio. No podía negarme a que Penélope estuviera en su boda”, dice Alejandra. Además, solicitó a Belén Franco que presentara un stand up cómico.

El enlace, que se comenzó a planificar desde enero pasado, fue en la Quinta El Roble, vía a la costa. Renata Salem, Fabiola Véliz, Iñaki Moreno, Belén Franco y Catrina Tala fueron algunos de los amigos más cercanos que compartieron con ellos en esta ocasión especial. Alejandra acudió con su esposo, Gorki Alarcón.

Antes del gran día en el que la actriz lució un traje de Bryan Bartolomé (pareja de Mauricio Herrera) se despidió de su vida de soltera con un grupo de amigas. La farra estuvo buena.

El político, que llevó un traje celeste, recibió la bendición de su madre antes de unir su vida a la de Pamela.

Dejó la formalidad y se puso cómoda

Durante su boda (celebrada por el pastor Carlos Villacrés, del programa 'En contacto') para bailar y disfrutar con comodidad dejó a un lado la formalidad y se colocó unos zapatos blancos deportivos.

Pamela Sambrano, quien además es comunicadora de profesión, dijo en una pasada entrevista con EXPRESIONES: “Con Vicente no sabemos cuándo nos amarramos, pero fue en el 2021. Trabajaba en una productora que le ofrecía servicios de Comunicación. No se dio un clic inmediato. Para mí era solo un cliente. En una ocasión nos invitaron a la casa de la playa de una amiga, cuando lo vi llegar me sentí incómoda, pero nos pusimos a conversar y descubrí a una persona que no existía antes. También queremos que los niños vengan pronto”.

La pareja se comprometió en julio del 2023. El matrimonio religioso se oficiará más adelante.

