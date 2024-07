Hilda Murillo sobre Fresia Saavedra: "aunque está dormida, yo le hablo"

Fresia Saavedra Gómez (90) se encuentra entre la vida y la muerte desde el 19 de junio. La noche del sábado 13 de julio, su única hija, la cantante Hilda Murillo, organizó una noche de gala en el centro de eventos La Costanera, en Urdesa.

Fresia Saavedra lucha contra las secuelas del coronavirus Leer más

Este show se dio con la colaboración de sus colegas para recaudar fondos y cubrir los gastos de las enfermedades que padece la intérprete: diabetes, cirrosis, problemas de presión, además está intubada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Kennedy, de la Alborada.

Se la conoce como la Señora del Pasillo. Nacida el 8 de septiembre de 1933, en las calles Chanduy y 9 de Octubre, sus padres fueron el violinista Julio Saavedra y Susana Gómez. Musicalmente, se inició en radio Cenit, cantando tangos y pasillos en el programa 'Compañera Nelly'.

En 1945 fue contratada por el propietario de radio Cóndor para que haga audiciones semanales. Se casó con el guitarrista Wacho Murillo, director de Discos Cóndor, con el que procreó a Hilda.

Un cuadro de salud complejo

Según su hija, su progenitora se cayó las escaleras “en la casa en la que vivimos, el 19 de junio. No se dio cuenta y parece que pisó una de sus zapatillas, se fue escaleras abajo. Se estaba recuperando de un cuadro de neumonía. Este fue el pretexto porque tiene diabetes y cirrosis. Tuvo un aletargamiento, al día siguiente no reconocía a nadie, no podía hablar, ni levantarse. Pensé que era el efecto de alguna medicina. La llevé a una clínica en la que no me gustó la atención y preferí trasladarla a otra”.

Desde el 20 de junio está en cuidados intensivos. “El mayor problema es la cirrosis. Mi madre no ha sido ni fumadora ni bebedora. El médico dice que a veces se dan estos casos, aunque no existan malos hábitos. No ha padecido de la presión, ahora se le baja. El gasto en remedios es alto. Una sola medicina costaba 600 dólares”, añade.

(Te invitamos a leer: Fresia Saavedra está grave: tiene 20 días en coma)

"No estoy resignada pero acepto la voluntad de Dios"

Por su complejo estado de salud y por la edad, en menos de dos meses, Fresia cumplirá 91 años, Hilda ha empezado con ciertos trámites. “Me estoy preparando, inclusive me han dado la idea y yo también quisiera despedirla en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. Mi madre es un ícono de la música, con 75 años de trayectoria, espero que llegado el momento no me lo nieguen. De joven ella trabajó en esa entidad y desde 2008 es profesora de canto en la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi”.

La Triunfadora de América expresa llorando, “aunque está dormida yo le hablo, sé que me escucha, seguramente quiere reunirse con mis abuelos. No estoy resignada, pero debo aceptar la voluntad de Dios, si Él se la quiere llevar. Es una mujer de fe, ya recibió los santos óleos. No reacciona y si lo hace no podrá hablar ni cantar. En algunas ocasiones me dijo que quería vivir hasta los 100 años”.

En su juventud. Cortesía

El primer material de Julio Jaramillo fue con Fresia

En 1952, para Discos Cóndor de Guayaquil, Fresia grabó a dúo con Blanca Palomeque Robayo los pasillos 'Destino cruel' y 'No pretendo'. Ha cantado en solitario y a dúo con artistas ecuatorianos, entre ellos, Carlos Rubira Infante, Maruja Mendoza Sangurima, Julio y Pepe Jaramillo Laurido y con su hija.

En la segunda mitad de los años cincuenta, acompañada por el Trío Caribe, grabó porros y guarachas, 'El ladrón', 'El diablo anda suelto', 'La niña exigente' y 'El aguador'.

El primer material comercial de Julio Jaramillo fue con Fresia Saavedra en 1954, con 'Pobre, mi madre querida' y el pasillo 'Tu Corazón'. “Se lo llevaron a mi papá y él le dijo a mi mamá que Julio tenía buena voz y le pidió que hicieran juntos una grabación”, comenta Hilda.

A su haber tiene más de cuarenta discos de larga duración y cuatro compactos.

Su último disco, 'Lo mejor de Consuelo Vargas y Fresia Saavedra', fue producido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador en 2015.

Fue profesora de Educación Musical a partir de 1957.

Su yerno fue el empresario artístico Pío Cupello, quien falleció hace trece años. Tiene dos nietas, Anita y María Pía.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!