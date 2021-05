Fresia Saavedra lucha contra las secuelas del coronavirus

Ora para que su mamá se recupere. La cantante ecuatoriana Hilda Murillo contó que la artista conocida como 'La Señora del Pasillo', Fresia Saavedra, se contagió de COVID-19 hace un mes y medio. Este le ha dejado secuelas y aún la tiene en cama.

"El virus le afectó el colon. El sábado teníamos un contrato con la empresa pública y ella no podía estar. El médico me dice que quizá le tome tres o cinco meses recuperarse. Mi cuarto parece una farmacia de tantas medicinas que hay", narró Hilda a EXPRESIONES.

Guayaquil: Rinden homenaje a Jesús Fichamba con un mural Leer más

Murillo, quien también dio positivo al coronavirus, explicó que el colon de su madre está afectado porque a finales de 2019 , ella ingresó a una operación riesgosa por obstrucción del mismo, la cual le tomó aproximadamente dos mes para que se recupere.

Hilda Murillo: "Recuperé el carro que me robaron y quiero bendecirlo" Leer más

"Hay días en los que está bien y canta, hay días en los que no se quiere ni parar de la cama. Ha bajado 19 libras por la enfermedad (...). Mi mamá hablará y contará su experiencia cuando esté bien, recuperada porque no me gusta que tengan lástima del artista. Le pido todos los días a la Virgen de Guadalupe que mi madre vuelva a estar bien. No quisiera que mi estrella se vaya", agrega.

Hilda reveló que el grupo de 'Artistas Unidos', compuesto por aproximadamente 50 cantantes ecuatorianos, está planificando realizar un homenaje musical para su mamá, tal y como lo hicieron con Jesús Fichamba, quien falleció la semana pasada por complicaciones respiratorias, producto del coronavirus.