Fresia Saavedra: A los 15 años fue su primera grabación

Aunque no está resignada, la partida de la cantante Fresia Saavedra ya la esperaba su hija, Hilda Murillo. La Señora del Pasillo no solo fue la mujer que la trajo al mundo, sino además su compañera de escenario, con la que compartió en algunas presentaciones.

Fresia Saavedra, 'La Señora del Pasillo', falleció este 18 de julio en Guayaquil Leer más

La más reciente y según el productor de TC, Marlon Acosta, “tal vez la última en TV, fue cuando ambas estuvieron en 'De casa en casa' para un homenaje por el Día de la Madre. Recuerdo que Doña Fresia le dio la bendición a Hilda, fue algo muy emotivo. No era la primera vez que se le rendía un homenaje. También lo hizo Premios a la Música”.

Fresia se marchó a los 90 años (el 8 de septiembre iba a cumplir 91). Quería llegar al siglo de vida. En junio se cayó de las escaleras de su residencia, además tenía diabetes y cirrosis. Anteriormente se le presentó un cuadro de neumonía. En sus últimos días permaneció intubada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Kennedy de la Alborada.

Sus padres fueron Julio Saavedra y Susana Gómez. Su trayectoria en el mundo artístico se inició a los 5 años participando en programas de las radios Cenit y América, donde se destacó por su voz.. A los 15 hizo su primera grabación como miembro del dúo Las Porteñitas con Blanca Palomeque.

En 75 años de carrera, cantó en solitario y a dúo. Grabó más de cuarenta discos de acetato y cuatro compactos para los sellos Cóndor, Ónix, Orión y Aravec de Ecuador, OTOAO de Nueva York (Estados Unidos), Peerless de México y Mac de Perú.

(Te invitamos a leer: Juan Fernando Velasco celebra su aniversario 25 con una gira por Estados Unidos)

Le transmitió a las nuevas generaciones su amor por la música

No solo fue una de las voces más destacadas de la música nacional y quien le dio la patada de la suerte a Julio Jaramillo, cuando grabaron su primer material comercial con las canciones 'Pobre, mi madre querida' y 'Tu corazón'; además fue profesora de canto en la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi. Le enseñó a las nuevas generaciones a amar nuestra música.

Fresia cantaba también porros y guarachas como 'El diablo anda suelto', 'El ladrón' y se convertía en ‘la niña exigente’ cuando interpretaba ese tema, cuya letra decía: “Por ahí dice toda la gente que soy la niña más exigente porque ando buscando un novio con un sueldo de presidente. No lo busco con un millón, pero sí que tenga chequera, cuatro fincas, veinte casas y con una buena vaca lechera”.

No quería cobrar por su trabajo en radio Cristal

El locutor Jacinto Fajardo de radio Cristal, donde ella se presentó en muchas ocasiones, comentó: “Fresia tenía un cariño especial por la emisora y por su compadre Armando Romero Rodas. Era el único lugar al que no le ponía precio a sus presentaciones y se negaba a cobrar en programas estelares. Expresaba que Don Armando la ayudó mucho. A pesar de su negativa, la actual administración le daba un aporte pecuniario, porque más allá de su colaboración, era su trabajo y había que cancelar sus honorarios. En más de una ocasión reveló que CARR le hizo muchos homenajes, en los que no solamente le hacía entrega de preseas y placas, sino también cantidades representativas de dinero en efectivo”.

Para el cantante César Augusto Montalvo, “Fresia hizo un gran aporte a la música nacional y fue un icono, deja un legado maravilloso para que las generaciones presentes y futuras lleven el mensaje de ecuatorianidad a todos los rincones. Dios la bendiga y que cante en el coro de los ángeles, seguirá viva en el corazón de nuestra gente”.

Reconocimiento póstumo

Según Jorge Rodríguez, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Asamblea Nacional, “se le hará un reconocimiento póstumo, el próximo 24 de julio habrá una sesión de la Asamblea en Guayaquil. Ya nos dieron luz verde para aquello”.

Uno de los deseos de su hija era que su progenitora fuera velada en el Salón de la Ciudad del Municipio de Guayaquil. Sin embargo, aquello no se dio. La concejala Úrsula Strenge indicó que “el salón ha estado en reparación, incluso hace unos meses se llevaron a cabo sesiones fuera de este sitio. Una parte de la estructura del techo se vino abajo, estaban haciendo arreglos. No se pueden hacer actos masivos y por ello no se pudo autorizar el velorio de Doña Fresia”. También el actor Alberto Cajamarca estuvo gestionando esta ayuda.

Hilda Murillo sobre Fresia Saavedra: "aunque está dormida, yo le hablo" Leer más

Los restos de la Señora del Pasillo se velan en el cementerio Jardines de Esperanza. El viernes 19 de julio está previsto que sean trasladados a radio Cristal. El domingo 21 en La Catedral se oficiará una misa en su memoria. El funeral será ese mismo día.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ