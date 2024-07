Juan Fernando Velasco celebra su aniversario 25 con una gira por Estados Unidos

Este 2024, el ecuatoriano Juan Fernando Velasco (52) celebra 25 años de carrera como solista y está decidido a celebrarlo. En septiembre, ha organizado una nueva gira por Estados Unidos, en la que recorrerá 11 ciudades.

El tour En primer plano, que ya pasó por Ecuador, comienza en Nueva Jersey (12 de septiembre), para luego continuar en Nueva York (14), Boston (15), Washington (18), Filadelfia (19), Charlotte (21), Chicago (23), Atlanta (24), Miami Beach (26), Orlando (27) y, finalmente, Nashville (29), informa su agencia de publicidad.

“Esta gira por Estados Unidos es la más grande y ambiciosa que hemos realizado en mi carrera. Es la oportunidad de reencontrarme con ese público que ha asistido a mis conciertos desde hace casi 30 años”, dice el compositor en un comunicado.

Velasco expresa su emoción y deseo de encontrarse por primera vez con el nuevo público que nunca escuchó Chao, Lola en vivo, una de sus composiciones románticas más reconocidas junto con Para que no me olvides, Déjame y Dicen, éxitos que han acompañado a diferentes generaciones.

Además, interpretará su más reciente tema, Esta vez no fallaré, que grabó junto al cantante colombiano Andrés Cepeda.

Velasco es dos veces nominado a los Latin Grammy, ganador de un Emmy y poseedor de decenas de discos de oro y platino. En 2019 fue ministro de Cultura y Patrimonio de Ecuador.

Su carrera como solista arrancó en 1999, con el lanzamiento de su primer álbum, Para que no me olvides, y no ha parado de posicionar su música en lo más alto de las listas de popularidad.

Juanfer es uno de los artistas que ha motivado la actualización del pasillo, género que está considerado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Por eso ha publicado discos temáticos de pasillos ecuatorianos como Con toda el alma (2010) y Misquilla (2015).

