Fresia Saavedra, 'La Señora del Pasillo', falleció este 18 de julio en Guayaquil

La cantante denominada La Señora del Pasillo, Fresia Saavedra, falleció este 18 de julio de 2024, en Guayaquil. Ella se encontraba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) de una clínica en el norte de la ciudad, desde hace más de 25 días.

Días atrás, su hija, la también cantante Hilda Murillo, confirmó a EXPRESO que su estado de salud era grave y que "estamos esperando solamente que el Señor decida su partida".

El pasado 23 de julio se brindó un emotivo show que reunió a representantes de la música nacional, familiares, amigos que hizo Fresia a lo largo de una prolífera carrera de 75 años y también fanáticos, se exaltó y recordó el trabajo que ha realizado en todos estos años.

¿Qué le pasó a Fresia Saavedra?



La gala benéfica fue para recaudar fondos y solventar los gastos clínicos de la artista. Hilda contó el pasado 12 de julio -en exclusiva para EXPRESO- que su madre, quien tiene 90 años, sufrió una caída, tras la cual perdió el conocimiento y desde entonces no despertaba.

“No saben el dolor que siento por mi madre. Era mi ídolo, mi compañera, mi artista, mi reina. Mi Señora del Pasillo (como ha sido denominada) se me va. Tiene 20 días que ya no habla, no tiene sentido, está dormida. Desde el momento en que se cayó, perdió el conocimiento. Está intubada”, comentó durante la entrevista.

