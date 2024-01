Yalitza Aparicio, una actriz homenajeada por su trabajo social

El cine puede ser “un muy buen punto de partida” para avanzar en la integración social de los grupos minoritarios, algo para lo que aún queda un largo camino, dice la actriz mexicana Yalitza Aparicio, quien reivindica en una recientre entrevista el derecho a soñar y a luchar por que los sueños se cumplan.

Esta activista defensora de los derechos humanos conoce perfectamente la problemática de las minorías: es de origen mixteco, fue la primera mujer indígena en ser nominada al Óscar a mejor actriz por su papel de trabajadora doméstica en Roma (2018), de Alfonso Cuarón, y desde hace años es embajadora de buena voluntad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para los pueblos originarios.

“La diversidad en el cine no está muy representada, aún nos encontramos limitados en esa parte. Muchos compañeros actores me dicen: ‘Me siguen encasillando, me siguen ofreciendo el mismo personaje en diferentes proyectos’ (…) Estamos trabajando para salir del encasillamiento, para poder decir a la gente subliminalmente que puede tener muchos roles en la vida, que no estás limitado a algo por tu apariencia física”, expresó.

En el festival de cine fue reconocida por su labor social. “Por su activismo en la preservación de las lenguas indígenas, su gran trabajo a favor de los derechos humanos su lucha para erradicar la violencia contra la mujer”, especificó el festival de cine realizado en Santo Domingo, República Dominicana. La actriz Kate del Castillo también recibió un reconocimiento por su trayectoria en cine y televisión.

Las actrices mexicanas Yalitza Aparicio y Kate del Castillo fueron reconocidas este viernes en la apertura del XVI Festival de Cine Global Dominicano , considerado el evento cinematográfico más importante del Caribe. EFE