Britney vs. Justin: Una guerra que baja la guardia

Estamos iniciando el 2024 pero en los rankings musicales parece 2007. Britney Spears y Justin Timberlake están disputándose el primer lugar en Spotify y no es un asunto de marketing, es más bien un problema entre sus fanáticos.

Con el anuncio de Selfish (Egoísta), tema con que el exintegrante de N-Sync regresa al panorama musical, lleva 5 días en controversia puesto que los seguidores de Britney decidieron boicotear su buen desarrollo en los rankings.

Por esa razón, tomaron la canción Selfish, bonus track del disco Femme Fatale de Britney Spears de 2011 para hacerla escalar en iTunes, Spotify y demás plataformas musicales. El tema de JT no pasó del puesto cinco en los listados. La proximidad en los rankings de ambas canciones de Selfish nacen a raíz de múltiples revelaciones hechas por Spears en sus memorias de 2023, The woman in me, que involucran a su exnovio, de 42 años.

El 15 de marzo, Timberlake lanzará Everything I thought it was (Todo lo que pensé que era), su primer álbum de estudio desde Man of the woods de 2018. En una conversación con Zane Lowe en Apple Music 1 sobre Selfish, Timberlake dijo que el nuevo material les dará a sus seguidores una perspectiva “real” de su vida.

Ya me acordé por qué le di unfollow a la Britney en instagram..😂 me enojé alch, primero nos hace odiar a todos y luego anda pidiendo disculpas, la cagas @britneyspears https://t.co/DGHyeKxtl0 — Spearry 🕊️ (@FlawlessneyKP) January 29, 2024

“En algunas de las canciones, pude mirar atrás al pasado y tener una perspectiva real, no refractada, de lo que fue porque siempre dicen, siempre escuchas, pero bueno, nunca hay ninguna verdad. Existe la perspectiva de cada uno de lo que pasó”, señaló. Estas palabras coinciden con todo el escándalo que provocó el pasaje de las memorias de Britney, en el que reveló que abortó a un niño de Justin y que su final como pareja fue de lo peor que le ha pasado. El intérprete de Sexy back también afirmó sobre su disco: “Espero poder metabolizar y verbalizar mi perspectiva al respecto, creo que nunca antes lo había hecho”.

Y aunque esto pelea lleva días en Twitter (X) entre sus fanáticos fue la propia Britney la que salió a aclarar que no hay rencores y que le encanta el nuevo tema de su expareja. La diva inició la nueva semana emitiendo un mea culpa por lo que escribió en sus memorias. “Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente.

También quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, Selfish. Es tan buena. ¿Cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?” Y Britney está al tanto de todo lo que ocurre a su alrededor, puesto que también halagó Sanctified, la canción que estrenó en exclusiva en Saturday Night Live el pasado fin de semana. ¿Significará esto el fin de la guerra del pop?

Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake y elogia su canción, los fans quedaron pic.twitter.com/mzGTfRFzY3 — Marco Alvarez (@aacmarco) January 29, 2024