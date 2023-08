Doctor en Jurisprudencia, expresidente de la Ecuarunari, activista y docente. Tras ser candidato a presidente de la República en el año 2021, hoy nuevamente Yaku Pérez se enfrenta a la lid electoral por esta dignidad y responde El Cuestionario.

¿Cómo se siente hoy?

‘Kushillita’, muy contento.

A usted siempre se lo ve contento.

Siempre. Al mal tiempo, buena cara, dicen.

¿Y en qué momento la cara se le transforma?

Cuando veo actos de corrupción, violencia estructural, mentiras, es algo que no puedo controlar en mi rostro.

Hace seis años cambió su nombre original por el de Yaku, al descubrir que el de Carlos se lo asocia con príncipes, reyes y santos y usted no es nada de eso

Así es. Consulté al abuelo Google y solo me aparecieron nombres de reyes, príncipes y santos y yo estoy identificado con el agüita, la que bebo, tomo y hago rituales.

Definitivamente santo no es. ¿Y demonio?

Bueno, el poeta español Antonio Machado dice que el hombre es mitad ángel y mitad demonio. Yo tengo de los dos, porque en toda razón hay algo de locura y en toda locura hay algo de razón.

¿Y cuándo salen los demonios en usted?

Cuando me mienten de manera flagrante.

Yaku Pérez G7 Pro

Usted que es alguien especializado en justicia indígena, ¿cuál de sus contendores a la Presidencia de la República merece ser azotado con ortigas mientras le echan agua helada?

¿Sabe quién? El asesor de Luisita (González), pero no será posible porque está lejos. Hay tanto odio y tanto rencor y eso no está bien. A esos sentimientos uno debe responder con amor; a la venganza, con paz y tranquilidad. Hay que combatir por la seguridad ciudadana y recuperar la paz social.

También tiene una especialización en criminología. ¿Qué crímenes no perdona?

Una sola palabra: terricidio. Es la unión del genocidio, feminicidio y ecocidio. Todo lo que sea matar cualquier expresión de vida en el planeta.

A usted solo lo pueden matar de amor, entonces.

Bueno, me han matado varias veces y yo también he sido recíproco (risas).

Por cierto, Simón Bolívar tuvo a su Manuela (Sáenz) y usted tiene la suya. ¿De qué lo liberó Manuela Picq?

Me liberó de las cadenas del colonialismo, porque ella es muy irreverente frente a la violencia estructural. Manuela es una mujer que está en contra del machismo, el patriarcalismo. Ella me liberó de aquella indiferencia que tenía con la comunidad LGTBI, gente buena y valiosa a la que hay que reconocer. Recibí su apoyo en la lucha del Yasuní, en la que se combinaban las dos banderas.

#SomosEcología | Con el viento, la alegría y la pasión en nuestros corazones, rodé mi bicicleta por nuestra casa grande, por la esperanza de un #Yasuní y un #ChocóAndino libre de explotación.



Cada giro de la rueda es un mensaje de amor por nuestra madre tierra 🌿🚲… pic.twitter.com/7l1jStwdMx — Yaku Pérez Guartambel (@yakuperezg) August 6, 2023

¿Por qué dejó usted de usar ternos?

Recuerdo que los utilicé en la época de la universidad mientras daba los exámenes. Tras egresar, usé ternos por seis meses, pero llegó un momento en el que dije: “Veamos, ¿la forma o el fondo?”. Me incliné por la esencia, decidí dejar patrones culturales. No me los he vuelto a poner en 30 años.

¿Y así pasó con el pelo, que se lo dejó crecer?

Eso sí fue por un pedido de Manuela.

¿Y qué más crece en Yaku?

La curiosidad para mí es innata. Quiero conocer lo que pasa en astronomía, biología, arqueología, política, criminología, psicología social.

Su hija Ñusta forma parte de su equipo de colaboradores en esta campaña. G7 Pro

¿Entonces eso de que la curiosidad mató al gato, en usted no aplica?

No mata al gato, más bien lo despierta. Además tiene siete vidas.

Usted siempre se rebeló contra lo establecido y lo impuesto, protestó contra Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, Lenín Moreno... Pero, puertas adentro, ¿es de los que protesta cuando la sopa está fría o le han movido algo de su lugar?

Tendría que autoprotestarme, porque soy yo el que cocina, pero sí protesto cuando mis hijas no quieren levantarse temprano y no me acompañan a trotar o a hacer yoga.

¿Cuál es su opinión de la generación de cristal?

Son derechos que se tienen que a veces se distorsionan, no hay que ponerse bravos innecesariamente.

Tomando una de sus publicaciones (Resistencia), ¿ante qué se resiste en la actualidad?

Ante el autoritarismo, la violencia, la demagogia y la violencia estructural. Mi resistencia es pacífica, siguiendo el ejemplo de Rosa Parker, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Malcolm X, Dolores Cacuanga, Tránsito Amaguaña. ‘La mejor estrategia es ganar la guerra sin disparar una sola bala’, decía el general chino Sun Tzu.

De niño no tuve agua potable, ni luz, ni teléfono. Sé lo que es estar. Yo hablo de pobreza porque la he vivido

Y usted, ¿qué dispara?

No hace falta el gatillo, hay que disparar ideas, propuestas, recomendaciones sustentadas y argumentadas.

Un contendor se ufana de ser bueno como francotirador.

Respeto eso, pero hay que preguntarse si el país necesita soldados o estadistas.

¿Y necesitamos un Nayib Bukele?

No soy partidario del populismo penal, del derecho penal del enemigo. Soy un garantista. La ley debe ser dura, pero dentro del marco de la ley, no abusando de ella.

¿En qué cree Yaku?

En la autoridad, no en el autoritarismo; en los líderes, no en los jefes. La justicia es vivir honestamente, dar a cada uno lo que le corresponde y no hacer daño a nadie, la trilogía perfecta de Ulpiano.

LAS ESENCIALES

¿Se ha pegado sus traguitos con Lourdes Tibán?

Sí, claro, un ‘miski tuyito’.

¿Y con quién quisiera tomarse unos chupitos?

Con el Toño Valencia.

¿Hincha del Cuenca?

Claro, pero más de la Tri.

¿Jefferson Pérez?

Mi amigo.

¿Camina como él?

Yo troto, juego ecuavóley y fútbol.

¿Suda la 10 como Maradona?

Ya quisiera, pero lo sigo en las cascaritas.

¿Leonidas Iza?

En las estrategias podemos disentir, pero no somos enemigos, hay muchos temas que nos unen.

¿Inteligencia emocional?

Fundamental.

¿Qué música lo acompaña?

Yaraví, la de Bach, la de Julio Jaramillo, Louis Armstrong, Shakira y Calle 13.

¿Su saxofón qué le dice?

“Sigue haciéndome feliz para hacer feliz al resto”.

MÁS PREGUNTAS

¿Qué piensa de la ‘ecuadolarización’ ? ¿Se escucha bonito?

Se escucha bonito, pero los efectos serían trágicos. Salir de la dolarización para luego estar haciendo filas para comprar papel higiénico como en Venezuela, no.

Otto Sonnenholzner propone “paz, plata y progreso”. ¿Qué propone usted?

Eso está como cuando Febres-Cordero decía “pan, techo y empleo”. Todo se copia, no hay originalidad. Yo propongo ir a la reconciliación con la naturaleza y con la sociedad ecuatoriana. No debe haber antagonismo ni lucha de clases.

Usted no usa ni ‘lassos’ ni ‘correas’. ¿Cuáles son sus accesorios?

La trenza, la wiphala, la cruz del sur en mi cuello, las sandalias y el shungo.

Es cierto que usted no contó con servicios básicos cuando era niño.

No tuve agua potable, luz, ni teléfono. Cuando tuve 15 años recién llegó la luz eléctrica. El televisor en blanco y negro me lo compré cuando ya tocaba el saxofón e integraba una orquesta. Estudiar fue un lujo.

¿Está listo para debatir con los otros candidatos de igual a igual?

El debate lo tendremos este domingo, todos tienen algo que decir y enseñar. Yo no desprecio a nadie, hay que valorar los criterios ajenos; pero la mayoría de ellos no viene del Ecuador profundo, ni se acostó con el estómago vacío. Yo sí. Yo hablo de pobreza porque la he vivido, pero eso no me lleva a ser un resentido social. En lo absoluto.

¿Tiene amigos que no son ‘chiros’?

Claro que sí, de las cámaras de producción; otros que tienen sus terrenos, negocios propios. Por su esfuerzo y trabajo, no por pillaje.

Aparte de agua, ¿de qué otros componentes cree usted que está hecho?

De fuego, tierra y aire.

