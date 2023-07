La cantante dominicana, Yailin, ha acusado públicamente a su expareja, Anuel AA, de haberla golpeado mientras estaba embarazada de su hija, Cattleya. A través de sus historias de Instagram, la intérprete de 'Narcisista' reveló esta impactante noticia, mencionando que nunca había hablado al respecto por el bienestar de su hija, pero que ahora sentía la necesidad de hacerlo público.

Sus palabras fueron contundentes: "Yo sí me río, sí eres un narcisista. Dile al mundo 'ema' que me golpeabas embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana".

Además de las acusaciones de violencia física, Yailin confirmó las afirmaciones hechas por su actual pareja, Tekashi 6ix9ine, de que Anuel no estaba cumpliendo con sus responsabilidades económicas como padre.

Según la dominicana, Anuel no le proporcionó dinero para la manutención del bebé y afirmó que la había dejado "sin nada". En sus palabras, expresó su indignación: "Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí. Que necesito dinero pa' la renta, pa' pampers (pañales) pa' la niña , pa' la leche para TUUUU hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar. Te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada".

Yailin asegura que no recibió dinero por parte de Anuel AA padre de su higa y que el le habría quitado sus pertenencias captura de @yailinlamasviralreal

En respuesta a estas alegaciones, Anuel AA negó rotundamente las afirmaciones de Yailin y la calificó de "mentirosa" a través de sus historias de Instagram. Afirmó que nunca pensó que alguien podría caer tan bajo como para insinuar una mentira tan grave y que Yailin había esperado mucho tiempo para expresar esta supuesta agresión. También lo acusó de difamarlo con el propósito de promocionar su nuevo álbum.

Anuel AA responde a las acusaciones de Yailin @anuel

Sin embargo, Yailin 'La Más Viral' no se detuvo y publicó una fotografía en la que mostró un moretón en su pómulo, acompañada de la frase "Real hasta la muerte". Esta imagen parecía respaldar su versión de los hechos, aumentando aún más la tensión entre los involucrados.

La cantante muestra un moretón en el pómulo sobre la supuesta agresión física por parte de su ex pareja Anuel @yailinlamasviralreal

Este conflicto entre Yailin 'La Más Viral', Anuel AA y Tekashi 6ix9ine ha escalado debido a presuntas previas de Anuel hacia Tekashi. El rapero puertorriqueño compartió capturas de pantalla de noticias que informaban sobre un proceso legal en el que se le acusó de mantener relaciones sexuales con una menor de edad cuando él tenía 18 años. Esta acusación llevó a Anuel a instar a Tekashi a mantenerse alejado de su hija y lo acusó de difamarlo con multas publicitarias.

Anuel AA le escribe a Tekashi 6ix9ine, y lo acusa de "pedófilo" @anuel

En respuesta, Tekashi 6ix9ine aclaró que el caso ya había sido resuelto y que la joven en cuestión había mentido sobre su edad. Afirmó que tenía 18 años en ese momento y que cumplió con los requisitos legales establecidos. Sin embargo, también acusó a Anuel de haber iniciado una relación con Yailin cuando ella era menor de edad y lo acusó de agresión física hacia la cantante dominicana.

Tekashi 6ix9ine se defiende de las acusaciones de Anuel AA @6ix9ine

Este escándalo ha generado una gran controversia en las redes sociales, con los seguidores de los artistas tomando partido y expresando su apoyo a sus respectivos ídolos. La gravedad de las acusaciones y la tensión existente entre los involucrados plantean interrogantes sobre posibles acciones legales y el impacto que esto podría tener en sus carreras. El público está expectante y pendiente de cómo se desarrollarán los acontecimientos en este dramático enfrentamiento entre Yailin 'La Más Viral', Anuel AA y Tekashi 6ix9ine.