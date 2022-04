El concierto de Karol G en el escenario de Coachella, en Estados Unidos, ha dado de qué hablar por su excelente show y también por las reacciones que han habido tras este. Con una serie de historias, Anuel AA contestó a los señalamientos de que su ex habría compuesto la canción Mamiii luego de su compromiso con la cantante Yailin.

La dominicana y el boricua desde enero de este año hicieron el anuncio de que están comprometidos. En su momento, la noticia sorprendió a los seguidores de Anuel y Karol G quienes fueron testigos de cómo el músico intentó varias veces reconquistarla.

Después del lanzamiento de 'Mamiii' de la colombiana, los internautas aseguraban que iba directamente a su ex prometido debido a que en el video del lyrics se veía a una animación idéntica a Anuel. La Bichota interpretó la canción junto a Becky G, el momento se viralizó en redes sociales con el hashtag #Bichotella, la repercusión del show fue tal que el boricua habría respondido a los señalamientos:

"Y eso que dicen que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado. Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que anda dedicando canciones después de tanto tiempo. Suéltenme en banda que a mí sin cojones me tiene. Si la gente supiera”.