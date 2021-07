Ximena Aulestia: "No cierro puertas ni ninguna posibilidad en la TV"

Siempre se distinguió por su belleza, elegancia y su trato amable. Hace un año y medio, Ximena Aulestia (68) regresó a Quito, luego de vivir 26 años en Colombia. La exreina de belleza y comunicadora tiene doble nacionalidad (ecuatoriana y colombiana).

Trabajó en la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración y estaba al frente del espacio de TV 'La reintegración, el camino hacia la paz', en el cual promovía que los grupos alzados en armas tanto paramilitares como guerrilleros se reintegren a la sociedad. “En mis recorridos en la zona de conflicto conocí a una Colombia que casi nadie conoce”, cuenta. Por este aporte, el expresidente Álvaro Uribe le otorgó la nacionalidad colombiana por decreto.

El amor y el trabajo la llevaron a Bogotá. Contrajo matrimonio con el médico Manuel Rueda (del cual se divorció) y además se convirtió en la presentadora de 'NTC Noticias' durante 9 años. “Viviendo en Ecuador, los directivos me contrataron, era un informativo muy importante con una sintonía muy alta”.

Ahora es presentadora radial en 'Punto de Encuentro' en Majestad, desde las 13:00, tres veces por semana.

¿Imaginó quedarse casi tres décadas en Colombia?

Jamás imaginé volver a Ecuador, porque mi vida estaba organizada en Colombia, casada y con trabajo. Pero mi familia reside en este país, incluyendo mis hijos. Había que pensar en retornar. Además hace 9 años fui diagnosticada con un cáncer de tiroides. Solo venía de visita. El viaje en avión de Bogotá a Quito dura apenas una hora.

Una comunicadora de TV se enamoró de la radio…

La radio colombiana es un referente, con un nivel altísimo y muy respetada. Allá hice TV y radio, tanto privada como pública, la cual cumple con objetivos muy claros: cultural, informativa y de entretenimiento. El proyecto 'Punto de encuentro', manejado al estilo colombiano, que se emite los lunes, miércoles y viernes, trata temas propositivos, de innovación, medioambiente, culturales… no se habla de política ni con políticos, es un servicio al ciudadano, se promueve a emprendedores.

Nada acartonado, porque de lo contrario se ahuyenta al oyente. Comparto con Juan Reece.

La TV ha sido parte de su vida, así que seguramente la extrañará...

Sí y no. Siempre fui de televisión, sé que existen épocas, pero no cierro puertas, ni ninguna posibilidad porque todo se puede dar por la experiencia adquirida en Ecuador y Colombia, además allá me especialicé en Comunicación Corporativa y Estratégica y Relaciones Públicas. Por este motivo trabajé en organismos internacionales y entidades del Estado.

¿Qué extraña de Colombia?

Sobre todo la forma de trabajar, el profesionalismo y el saber decir sí o no cuando una persona hace una propuesta. Aquí existe mucha informalidad. Si no hay interés se debe contestar una llamada o un mensaje y no evadirlos. Eso es una tremenda falta de cortesía y de respeto. No se da la cara. En Colombia la velocidad para tomar decisiones es fabulosa y responden sí o no. Lastimosamente atraviesan una crisis social espantosa.

Ahora ha perdido mucha calidad la TV...

El problema no solo es en Ecuador, sino en otros países. La televisión se quedó estática, atrasada, los temas y el contenido no aportan a la comunidad. No existe innovación, la TV convencional corre el riesgo de perder mucha audiencia. Ya está pasando, el presente y futuro son los medios digitales. En la pandemia predominaron.

Ximena no tiene pareja. Se divorció dos veces. Cortesía

Generalmente los comunicadores de otras generaciones se resisten a los cambios…

Es un absurdo. Los que no piensen en innovación quedan fuera del mercado. A mis 68 años aprendo todos los días sobre las nuevas tecnologías, me capacito. Mi hijo, Juan Pablo es uno de mis grandes profesores (risa), hay que ir acorde a los tiempos.

La frase "No pienso jubilarme, seguiré trabajando hasta el último día de mi vida. Tenemos que reinventarnos a diario, es fundamental”.

Hija del general Víctor Aulestia y Roxana Díaz. Nació en Brasil por el trabajo de su padre, pero adquirió la nacionalidad ecuatoriana.

Graduada de Diseño de Interiores, fue presentadora de Teleamazonas y se convirtió en el rostro estelar de 24 Horas.

En Gamavisión estuvo dos años. Después de su traslado a Colombia no solo integró el equipo de 'NTC Noticias', además laboró en RCN y Caracol.

En 1969 participó en Miss Ecuador, en cuya edición quedó Miss Mundo. Es dos veces divorciada.

Las redes sociales son un dolor de cabeza para los talentos de pantalla, ni siquiera personajes como Alfonso Espinosa de los Monteros se salvan de memes y burlas...

En mi época no existían, pero estoy conectada. Esa gente no sabe lo que significa el respeto, la ética y los valores. A esa edad llegaremos todos y si llegamos. Es una maravilla Alfonso, está vigente, informado y lúcido. Es uno de los referentes comunicacionales más grandes, no solo en Ecuador sino en el extranjero. Los que no sepan respetar y valorar a esas personas, son poco inteligentes. No me entra en la cabeza aquello.

¿Cómo es un día en la vida de Ximena?

Trabajo en nuevos proyectos que se relacionan con la Comunicación Estratégica. Soy parte del staff de Boa Estrategia y Comunicación de Benjamín Ortiz. Tengo muchas actividades. Como mi hija María José es diseñadora de moda, también la apoyo. Ella vive en Ecuador. Además busco los invitados para el espacio radial.

Ximena siempre ha sido una mujer con buen gusto...

La elegancia es un estilo, es saber estar y una forma de vida. No hay que gastar cientos de dólares, simplemente hay que saber combinar.

Tampoco oculta las canas...

Todavía tengo algo del cabello negro, me hago mechones para que las canas se mezclen. No sé por qué hay que taparlas. Los años pasan, hay que maquillarse menos, adornarse menos, cuidarse más y ser natural.

Una prueba fue el cáncer de tiroides que atravesó…

Estoy en remisión, me operaron y me sometieron a un tratamiento con yodo radioactivo, nadie se podía acercar, ni mis gatos ni mis perros. No descuido mi salud, siempre hay que chequearse. Estuve dos meses encerrada en un cuarto. Aprendí que hay que disfrutar cada minuto de la vida, nos olvidamos de aquello y nos estresamos. Cuando el médico me dio la noticia, mi mayor preocupación no era si me iba a morir o no, sino cómo contarle que tenía cáncer a mi familia.

Lloré una sola vez. Ahora estoy sola, sin pareja, enfocada en mis proyectos profesionales, en mis hijos, soy abuela de cinco nietos, estoy aprendiendo a ser abuela, porque veía a los niños cada vez que venía de visita.