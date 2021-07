Pancho Molestina: "No soy el culpable de la salida de Emilio Pinargote"

A sus 38 años, el competidor del reality 'Soy el mejor' y el nuevo presentador del programa 'De casa en casa', de TC, Francisco ‘Pancho’ Molestina (se llama igual que su padre), aún tiene cara de niño. Como buen guayaquileño, le encanta el encebollado y el arroz con menestra y carne.

Cuando tiene antojo de comer mariscos, no duda en ir a su hueca favorita, El Pez Volador, en el centro de la ciudad. “El otro día la invité a mi compañera Michela Pincay, no me creía que mi encebollado lleva jengibre, el cual le da un sabor peculiar. Por cierto, le mando un beso enorme a mi madrina, Angelita”, dice entre risas.

Visita ese lugar desde que tenía uso de razón. “Aproximadamente hace 30 años, cuando era solo un kiosco. Ahora ya tiene dos locales”.

Se considera extrovertido y afirma que no es nada creído, ni agrandado ni se considera guapo. “No puedo ser tan estúpido. Si se me llegaran a subir los humos, mi mujer y mi familia me los bajan”.

Desde hace once años está casado con Pamela von Buchwald, con quien procreó a sus dos hijos, Pancho (10) y Pamela (7). “No tuvimos mucha creatividad para elegir los nombres de los niños”.

Por lo general, los entrevistados de EXPRESIONES son maquillados, incluso los hombres. Pero Pancho se negó. “Nunca lo hago, ni para salir en televisión, porque la única vez que lo hice me dio alergia. Ahora me paso la manito, me saco el brillo y al aire”.

Del deporte da un salto al reality 'Soy el mejor' y a una revista familiar…

Todo se inició con 'Soy el mejor'. Al principio dudé en aceptar porque se trataba de bailar en TV. Yo lo hago en una fiesta con mi familia, o en la discoteca. Siempre lo mío ha sido el deporte y no sabía dónde me iba a meter (risas). Finalmente dije que sí porque tenía la oportunidad de ayudar a un niño, mi ahijado (Joaquín Herrera), que tiene síndrome de Down, epilepsia y problemas del corazón.

Ahí conocí mi parte más informal. No soy tan bueno para bailar y estoy aprendiendo. Tal vez vieron ese lado informal y por ello me ofrecieron estar en 'De casa en casa'. Me pareció una buena nota entretener y pasarla bien.

No es tan sencillo que el público lo deje de ver como un comentarista deportivo.

Puede ser, pero siento que hay una respuesta positiva, el público es maravilloso y soy agradecido. Soy medio sinvergüenza, si ya me metí en esto, hay que darle con todo (suelta una carcajada). Es un desafío bonito, la vida es una sola, hay que aprovecharla.

¿Bailar en un reality y presentar una revista familiar le genera críticas de sus colegas, hinchas e incluso de los dirigentes deportivos?

Aunque no lo crean, no es así. He recibido apoyo del fútbol, que es mi vida, mi entorno. Me escriben los jugadores de Liga, Barcelona y Emelec y me dicen que es bacán lo que estoy haciendo. Mis compañeros periodistas me acolitan.

Hay gente futbolera que ve el reality y además la que no me conocía porque no es futbolera, ahora ya me conoce. Siento el cariño. El otro día en una transmisión me preguntaron no solo por el partido sino cuándo bailaba y qué género me tocaba bailar. Siento que se han mezclado los dos mundos.

La TV exige ser muy extrovertido. ¿Qué tanto lo es?

Creo que se está viendo una faceta que no se conocía, eso no significa que no existía. Tal vez les causa sorpresa. Soy jodedor por naturaleza, trato de ser extrovertido, siempre me gusta compartir con amigos en la farra y con mi familia. Ahora me siento cómodo, más abierto y relajado.

Parece ser demasiado aniñado para un canal y espacios populares…

Puedo parecer, pero aniñado no soy. Simplemente soy simpático y tal vez por eso confunden, y buena gente (risas).

¿Usted ingresó al programa y salió Emilio Pinargote?

En el canal se ha dado una reestructuración, son decisiones tomadas por los directivos, tampoco soy el dueño. Somos amigos desde hace mucho tiempo; la estima y el cariño de siempre para Emilio. Compartimos en el ITV. No es mi culpa. Ahora sé que está en el espacio 'De boca en boca'. Existe mucho hermetismo, así se han manejado.

¿Intimida seguirle el ritmo a presentadores con tanta trayectoria y experiencia como Anita Buljubasich?

En estos momentos, soy una esponja, trato de aprender lo que pueda. Recién la conozco, aunque siempre la he visto en TV. Me ha dado algunos consejos para las menciones. No me intimida, aprovecho la oportunidad de la gente con experiencia que tengo al lado, no me sé todas. Me recibieron muy bien y el ambiente es increíble.

¿Solo habla de fútbol o también juega?

Prefiero correr. He jugado fútbol, pero no soy tan bueno. Mi viejo, mi padre (Pancho), fue futbolista profesional y mi influencia, porque me acercó a la comunicación deportiva. Nunca me vi como un jugador. Comencé a correr en Quito. Estaba gordo, no podía cargar a mi sobrina. Todavía no nacían mis hijos. Me dolía la columna vertebral, eso me hizo reflexionar. Así que decidí ingresar en un centro de alto rendimiento.

Corre y ha participado en maratones. Gerardo Menoscal

Bajé 60 libras. Entonces me ofrecieron correr la Ruta de la Iglesias, 10 kilómetros. Por ello soy embajador de algunas marcas y me invitaron a cubrir la media maratón en Buenos Aires. Mi proyecto es correr las seis maratones más grandes del mundo. Ya participé en Nueva York, Chicago. Empezaré a entrenar para ir a Tokio en marzo del 2022, luego Londres, Berlín y Boston. Nos dan una medalla especial.

Nado, voy al gimnasio y bailo, que también es cosa seria porque tengo dos pies izquierdos (risas). En mi clóset tengo mucha ropa deportiva, corbatas, pañuelos y ternos; aunque ahora visto con jeans, saco o camiseta, ese es mi estilo.

¿Quién manda en su casa?

No me considero ‘mandarina’. Con mi esposa existe mucha confianza y diálogo. Es mi mejor amiga, nos casamos en el 2010, antes tuvimos varios años de enamorados. Nos conocemos muy bien, comprende mi trabajo. Por este oficio he tenido que viajar mucho, he cubierto seis torneos de Copa América.

La pandemia impidió que esté en la del 2021. Además, cinco Mundiales de fútbol y tres veces he recorrido América del Sur con la selección ecuatoriana.

¿Todavía existe la magia, después de once años?

Yo la amo con locura, aunque no soy el dueño de las fórmulas de amor; cuando se quiere conquistar a alguien, muchas veces nos vendemos como lo que no somos. Un día dije que en mi próxima relación iba a ser tal como soy, con virtudes y defectos. Mis allegados saben que mantenemos un hermoso matrimonio. Ella tenía una cafetería, pero con la pandemia la perdió.

Ahora tiene un emprendimiento con mi hermana, Ana. Vende accesorios personalizados, bolsos... Estoy contento por ellas.

¿Lo apoya siempre en sus locuras?

Siempre lo ha hecho, cuando me cambié de manera sorpresiva de Ecuavisa a Gamavisión, teníamos que irnos a Quito. Mi familia ha sido fantástica en apoyarme.

Ya tiene la pareja. ¿Quiere más?

La plantilla está completa y reforzada. Estamos bien. Mis hijos son mi vida, mi motivación constante y mi soporte. Por el momento, no más.

Sabía que...

En la TV se inició a los 18 años. En 2004 estuvo en Cabledeportes. “Una linda escuela”, dice. A Ecuavisa llegó en 2009, a Gamavisión en 2014 y pasó por DirecTV Sports. Ahora es parte de GolTV, canal en el cual tiene dos espacios, uno diario ('El show del fútbol') y uno dominical ('Pasión por el fútbol'). Además hace radio en DiBlu, en el informativo 'DiBlu Sports'.