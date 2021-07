Katiuska Peralta: "Mis cuarenta años me agarran plena y feliz"

El lunes 5 de julio es un día especial en la vida de la presentadora Katiuska Peralta. Cumple 40 años y los celebra en un avión porque tiene previsto viajar a Nueva York, Estados Unidos, donde no solo se vacunará contra la COVID-19, además se tomará unas vacaciones. Previo a este festejo se tinturó el cabello. Ahora luce más rubia que nunca, dice sentirse totalmente plena y su espacio radial 'Sintonizados' ya tiene una década.

Úrsula Strenge e Isaac Delgado confirman su relación sentimental Leer más

¿Por qué rubia?

No había tenido el cabello rubio desde el 2016, en ese entonces eran extensiones, ahora es mi pelo. Me he propuesto ser natural a pesar de tinturarlo (risas). Soy operada de los pechos, antes tenía dos ‘limones’, aunque no se nota porque no exageré con el aumento. Quisiera sacarme las prótesis para lucir más delgada y tampoco puedo usar las blusas que están de moda con el escote pronunciado.

No se puede operar cada vez que la moda cambie.

Lo sé, he dejado de ponerme blusas por las chichis, no soy de mostrar tanto arriba. Generalmente luzco mis piernas. Son mi punto fuerte (risas).

El tiempo se fue volando…

Siempre quise disfrutar mi cumpleaños fuera del país. El año pasado no viajé y este me agarra volando. Aprovecharé para vacunarme. Mis padres, Víctor Hugo y Nora ya lo están. Por ello me voy tranquila.

¿Se deprime o se siente feliz cumpliendo cuatro décadas?

Mis cuarenta años me agarran plena, feliz… aunque se cree que a esta edad ya debería estar casada y tener hijos. En Instagram me preguntaron por qué no me ha ido bien en el amor. Muy francamente respondí porque tal vez no me amaba lo suficiente. A mis 40 años siento que me he vuelto a amar y me he reencontrado conmigo.

Diego Spotorno: "Sabía que iba a volver" Leer más

En algún momento de la vida perdí ese amor propio por aceptar relaciones que no debía, continuar con personas que no debía, sin embargo ha sido un aprendizaje. Amo mi vida, valoro el tiempo, he madurado mucho. Siento mucha plenitud.

Usted publicó en sus redes, 40 curiosidades suyas...

Lo hice para que me conozcan un poco más. Mucha gente no sabe que soy creyente, que rezo el rosario con frecuencia, llevo un escapulario en la mano derecha, mi padre es de Loja y mi madre de Vinces, me encantan las comedias y las cintas de terror, sé imitar acentos, en una ocasión imité a una chilena, la bachata y la salsa no me gustan, salvo excepciones.

¿Se volcó a lo saludable?

Mi espacio 'Sintonizados' acaba de cumplir 10 años y yo 40, mi vida se volcó a lo saludable, por ello estoy organizando el reto Fulminada pero feliz, y estoy estudiando coach, quiero ser la mejor coach saludable de Ecuador. Hace 3 años tuve sobrepeso, quería ser flaca.

Al principio lo hice por complacer a los demás, ya que me decían que me veían gordita, pero luego de un taller que hice entendí que debía hacerlo por mí, no por nadie. Aprendí a juzgar menos, ver todo desde la curiosidad. Cambié el chip. Lo importante es estar saludable.

Sus piernas son su punto fuerte, siempre las muestra…

Dios no me dio nalgas ni chichis, pero me dio buenas piernas (risas). Las entreno mucho, con peso, pero hay que ponerle atención a todo el cuerpo.

Nicolle Kalil: “No gasto mucho, odio los tacos y huelo a perfume dulce” Leer más

En su caso, ¿la TV dejó de ser el único medio para comunicarse?

Totalmente, ahora lo hago desde las redes sociales. Tengo una comunidad grande en Instagram (161.000 seguidores), una amiga de una agencia me aconsejó que le saque provecho para influir en la gente de manera positiva y enseñando que ser saludable no es tener medidas perfectas.

Nada es de la noche a la mañana. Fulminada pero feliz es mi grito de guerra desde 2016 que mezcla lo físico, mental y emocional, con un plan nutricional personalizado, guía de autoestima y entrenamiento dirigido. Empezará el 26 de julio y terminará en septiembre.

La radio ya es parte de su vida…

Entonces yo estaba en Canal Uno, lo hice por probar, pero se convirtió en mi ingreso monetario, en mi trabajo y mi espacio ya es una marca. Me identifican con 'Sintonizados'.

¿Ahora está sola?

Sentimentalmente estoy solita, no faltan las propuestas para salir, veremos qué pasa.