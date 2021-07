Nicolle Kalil: “No gasto mucho, odio los tacos y huelo a perfume dulce”

Su apellido Kalil es libanés y su mamá (Priscilla) la llamó Nicolle (32) porque le encantó cuando estaba embarazada. Aunque al principio le iba a poner como primer nombre Geraldine, luego consideró que era mejor que sea el segundo. Dice que el color café claro de sus ojos cambia según su estado de ánimo. Depende si está alegre o triste. Ahora luce su larga cabellera en tono cooper (cobrizo).

La presentadora de noticias y reportera de TC se inició a los 20 años en la comunicación. Junto a Marjorie Cevallos presenta 'Reporte especial' y es una de las integrantes del nuevo espacio informativo 'Entre ellas', a estrenarse el lunes 5 de julio, a las 08:30. En este compartirá con Gustavo Navarro, Rocío Cedeño, Gisella Bayona, Karla Santana, Verónica Olivero y María Fernanda Perrone.

Nicolle Kalil habla rápido y mucho. Mide 1,64 metros (aunque a veces dice que su estatura es de 1,70 metros) y pesa 128 libras. Su sueño es practicar gimnasia olímpica. Tiene la costumbre de orar y pide que la traigan de regreso a su casa sana y salva.

Con el nombre de ese espacio, Gustavo Navarro parece el protagonista o el bendito entre las mujeres...

Gustavo es el único hombre del grupo. Karla, Verónica y yo estaremos en las microondas, en las calles, gestionando la ayuda. Él estará en el estudio con Rocío, Gisella (desde Quito) y María Fernanda, quien llega de la radio. Dice que tiene que lidiar con 17 mujeres en su vida, se refiere a su madre, novia, hijas, compañeras del trabajo, la jefa… (risas). Todas estaremos ‘contra’ Gustavo.

Ahora le tocará madrugar más, no a todos les gusta aquello.

Al canal debo ir a las cinco de la mañana, a las seis ya salgo en vivo en 'DespiérTC' y luego en la primera emisión del informativo. Siempre me he levantado temprano para entrenar, no importa la disciplina deportiva. Lo que lamento es que ya no podré hacer crossfit. Aunque al principio dudé en practicarlo porque creí que corría el riesgo de lesionarme, pero me encanta la machonada (risas).

A algunos reporteros (aunque siguen siendo empleados de TC) los cambiarán a Gamavisión, ¿usted está en la mira?

Aquello se comentó, pero no, aunque si me lo piden estaré dispuesta.

Cuentan que algunos hicieron berrinche, porque no es lo mismo salir en una pantalla caliente como la de TC que en una fría como la de Gamavisión.

Jamás lo haría.

A veces los reinados se convierten en una plataforma para aparecer de la noche a la mañana como presentadora de noticias. ¿Le propusieron participar alguna vez?

Cuando estuve en RTS me propusieron que intervenga en el reinado de Guayaquil. Ellos me apoyaban y me decían que eso ayudaría en mi carrera. Lo rechacé porque no va con mi personalidad, nunca me han llamado la atención, pero ni siquiera sé usar tacos, los odio, me duele la espalda y las pantorrillas. En las coberturas siempre llevo mis zapatos de muñeca, medias y mochila. No me importa que me vean así, estar cómoda es importante. Cuando es una cobertura pelucona me los pongo, pero apenas llego al carro me los quito.

Los talentos de TV casi siempre son vanidosos. ¿Qué tanto lo es usted?

Muchos son vanidosos. Yo, de lunes a viernes, estoy impecable para mi trabajo. Bien peinada, maquillada y vestida. Ni una mancha ni una arruga. Pero los fines de semana prefiero llevar un calentador, nada más rico, sin maquillaje. A los compromisos no voy producida. Soy descomplicada, me adapto.

Su profesor Efraín Luna, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, le dijo: “No esperen a tener el cartoncito (título) para tocar puertas. Vayan a los medios de comunicación aunque sea a pasar papeles porque viendo se aprende”.

Nicolle siempre quiso ser parte de un noticiero. Sus primeras prácticas fueron en TC.

Por un deber universitario acudió a RTS para entrevistar a Hugo Gavilánez. Ahí conoció a Paolo Galarza y Wilson Suárez, quienes eran el productor ejecutivo de deportes y el director de programación, respectivamente. Surgió la oportunidad de trabajar en La Tele, donde aprendió a editar, producir... luego volvió hace 7 años y medio a TC.

Seguramente habrá más de un admirador en su vida…

No hay tiempo para el amor en estos momentos, además del trabajo, estoy a full con una maestría en Comunicación Organizacional en Ecotec. Hay admiradores, pero nada más. En diciembre terminaré mis estudios y espero recuperar mi vida social como cualquier persona (risas). Siempre he querido ser madre de mellizos o gemelos, aunque en mi familia no se han dado esos casos, es mi sueño. Me encanta cubrir notas de embarazos múltiples.

¿Le han puesto los cachos o los ha puesto?

No lo he hecho, pero sí me los han puesto. Eso ocurrió hace años. Sospechaba por el raro comportamiento de él. Un día le revisé el teléfono celular y encontré unos mensajes.

Generalmente las mujeres que revisan el celular es porque son celosas...

Antes lo era, celaba hasta a mi mami, pero ya no. No me agradaba que mis amigos vengan a casa para conocerla.

Las amenazas o las propuestas indecentes se habrán dado...

De todo. Cuando recién llegué a TC, escribieron un mensaje, era una página de damas de compañía. Jamás respondí, se lo mostré a mi entonces jefe, Carlos Armanza, y me dijo que no conteste. Me asusté, dos veces me escribieron. Las amenazas por el trabajo también se han dado. En una ocasión en Pedro Carbo, un señor me amenazó porque sacamos un reportaje de una rueda moscovita que se descompuso y hubo heridos. Acudimos a hacerle seguimiento a la información y ese hombre casi nos agrede con una herramienta. Esas situaciones me ponen furiosa.

El año pasado me amenazaron tres veces, la primera llamaron a un familiar, eso me molestó, luego en persona cuando acudí a una cobertura y la tercera fue por redes sociales. Era por el mismo caso, la misma gente. Además me comenzaron a escribir y a llamar de la penitenciaría. En el canal me han pedido que le baje el tono a los reportajes.

Usted es una mujer atractiva, ¿ha usado sus recursos para obtener información?

No, después nos pierden el respeto, los hombres saben a quién coquetearle. Solo trato de mantener buenos contactos.

Al abrir las puertas de su clóset, ¿con qué nos podemos encontrar?

Con demasiada ropa. Algunas tiendas me dan, además como mi mami es diseñadora de moda, ella me confecciona parte de esas prendas que están en mi clóset. No me gusta mostrar, pero prefiero la ropa pegada al cuerpo. Yo casi no gasto, ahorro mucho, mi sueldo a veces lo gasto en la maestría, aunque tengo un porcentaje de beca, algo invierto en comida.

Gran parte de la ropa que luce es diseñada por su mamá. Ella también es creativa de moda. Álex Lima // EXPRESO

Seguramente no gasta porque la mantiene su familia…

Algo, no soy tacaña ni compradora compulsiva, no compro algo que no utilizaré o que no necesito. No gasto ni en una pluma si no es necesaria, aunque sea bonita o barata, no tiene sentido. Además como no salgo mucho, no hay oportunidades para gastar.

¿A qué huele Nicolle?

A perfume dulce, amo esos aromas. Prefiero uno solo, no ponerme varios.

¿Cuáles son sus huecas preferidas?

Los reporteros conocemos varias que ofrecen de todo. Me encanta Don Chuzo, El pez eléctrico, El rey del bolón y Cangrejo superalegre. La guatita es mi plato preferido. Ya casi no como carne, prefiero pollo, mariscos y cerdo. Sé cocinar platos saludables.

Le encanta practicar diversas disciplinas deportivas. Álex Lima // EXPRESO

Nicolle y su mamá, Priscilla, son diseñadoras, la comunicadora de TC estudió ese oficio en Secap. Además su abuelita (Rosa) tenía un taller con ropa industrial, ejecutiva y médica y trabajó con ella. Nicolle sacó una línea de ropa deportiva, la retomará luego de la pandemia. Entre los planes a corto plazo, está poner en marcha un emprendimiento de comida.