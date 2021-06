'La Bombón': "Rafael Cuesta está interesado en trabajar conmigo"

'La Bombón', presentadora de 'El despertar de La noticia', de RTS, se reunió el martes 29 con el gerente general de TC, Rafael Cuesta. En ese espacio comparte con José Luis Arévalo.

“Hemos mantenido una conversación agradable con Mayra (Montaño), recordamos viejos tiempos, vino a felicitarme por el nuevo cargo. No hemos hablado de negocios. Solo se ha dado un acercamiento y le he dicho que me encantaría que esté conmigo en el canal”, expresó el periodista.

Ellos trabajaron juntos en Canal Uno. “Si llego a concretar algo no será para el nuevo espacio, ‘Entre ellas’”.

El programa ‘Entre ellas’ que se estrenará el lunes 5 de julio tiene a Gustavo Navarro como el único varón del equipo. “No estaría en mis planes que trabajen juntos”.

Luego de que se supo que Úrsula Strenge se quedaba en RTS con mejores condiciones económicas y no daba el salto a la revista 'De casa en casa, de TC, ‘La Bombón’ puso el grito en el cielo.

“Con Rafael tocamos algunos temas. Es mi amigo y fue mi jefe. Nunca se cierran las puertas al diálogo. Me dejó claro que está interesado en trabajar conmigo. Que sea lo que Dios quiera. Propuestas hay”, comentó ‘La Bombón’.