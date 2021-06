Úrsula Strenge: su relación con Isaac Delgado no es una estrategia

Después del balde de agua fría que lanzaron Úrsula Strenge (47) e Isaac Delgado (30), presentadores de 'Noticias de la mañana', de RTS, sobre la relación que ha surgido entre ellos, los ojos están puestos en esta nueva pareja. A las 09:20 del lunes 28 de junio aparecieron juntos en pantalla anunciando el contenido de ese día y luego a las 09:30 con su compañero José Luis Arévalo.

Los tres muy sonrientes, más que de costumbre (durante toda la emisión) e incluso lo hacían pícaramente. Seguramente porque la también psicóloga y el violinista (toca el instrumento de manera profesional) tenían claro lo que se generó. Cuando las redes sociales estallan, hay comentarios de todo tipo.

La competencia -Jasú Montero, Anita Buljubasich y Michela Pincay ('De casa en casa', TC)-, al igual que sus amigos de 'En contacto', Ecuavisa, la felicitaron.

Úrsula es viuda, católica y tiene tres hijas: Camila e Ivanna (ya son mayores de edad) y la pequeña Cristina. Él es evangélico y soltero. Existe una diferencia de edad de 17 años. Hasta para la directora de noticias de RTS, Mariuxi Padilla, fue una sorpresa. Tenía previsto reunirse con ellos.

Los coqueteos se dieron cinco meses atrás. Una fuente de ese canal manifestó que salían juntos e Isaac frecuentaba la casa de ella. El lunes se ‘explotó’ esta noticia al ponerlos juntos durante el espacio en varias ocasiones y aunque Isaac es el violinista, ese rol lo desempeñó José Luis Arévalo, quien al final provocó a la audiencia cuando mencionó que sus compañeros tenían algo que decir. Una vez más la presentadora sostuvo: “Quédate donde el alma sonría”.

Úrsula niega que sea estrategia: “La gente necesita ser más feliz para que no vivan a través de la vida de los demás” y reiteró que jamás hará show. No hay planes de boda y sus hijas la apoyan.

"Ya lo sospechaba"

El hermano de Isaac Delgado, Carlos Joel (quien canta, fue chico reality de 'BLN' y estudia rehabilitación física) comentó: “Yo ya sospechaba porque conversaban y salían, incluso lo molestaba. Vimos las fotos que publicaron en las redes sociales. A la salida de la iglesia nos enteramos, nosotros somos discretos.

No sé si mi mamá habló con él, seguramente lo hará. Es la decisión de Isaac, si es feliz, está bien”.

“Que disfrute hasta que llegue el indicado”

“Muchas veces nos preocupamos por el qué dirán y nos olvidamos de vivir. Úrsula es una mujer íntegra, siempre se ha destacado por sus decisiones sabias y no creo que esta sea la excepción. Debe estar pasando por uno de los momentos más felices de su vida, por ello compartió la publicación en Instagram (de las dos manos agarradas).

Seguramente pensó que las personas no se percatarían pero no fue así, lo que creamos el resto es lo de menos, que disfrute su relación hasta que llegue el indicado y si este es el indicado, bienvenido sea”, dice la actriz Pamela Palacios, de 41 años y pareja del jugador de fútbol, Marwin Pita (37).

“No sé si sea el adecuado”

Vito Muñoz siempre se caracterizó por tener parejas más jóvenes que él. Nunca ha sido un problema para el comunicador deportivo de TC que acaba de cumplir 65 años. Su esposa, Rosibel Zambrano es veinteañera (25). “Úrsula es una mujer honorable, luchadora, valiente, la conozco desde 1990 cuando fui el primero que le hizo un casting para TV.

Al perder a su esposo, Iván Nogales, tiene el derecho a enamorarse, aunque no sé si este muchacho esté preparado o sea el adecuado para con él rehacer su vida. Lo normal es que un hombre sea el mayor”.

“Si ella lo eligió es una buena persona”

Michela Pincay, presentadora de la revista 'De casa en casa', TC, fue compañera y novia de Efraín Ruales cuando fueron parte de 'En contacto', Ecuavisa. Como cualquier pareja tenían sus conflictos, especialmente por la manera de ser del fallecido presentador, que a veces era medio intenso con ella. ¿Las relaciones entre compañeros funcionan? “Creo que depende de las personas que se juntan.

Úrsula es una maravillosa persona. Él no es mi amigo, parece que es un buen chico. Confío que si lo eligió es bueno, eso es suficiente. Tal vez esos conflictos se dan cuando no hay la suficiente inteligencia emocional. No considero que este sea el caso. Úrsula sabe lo que pienso y que siempre estaré feliz de verla bien, el amor es maravilloso y la vida es tan corta que la única pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué no?”.

“La opinión de otros no importa”

Érika Vélez fue pareja del actor Carlos Scavone. Existe una diferencia de edad de nueve años, ella es mayor. Por ese motivo en más de una ocasión le dieron ‘palo’ a la actriz de 39 en las redes sociales. “La opinión de otros no importa. Amo a Úrsula y se merece lo mejor del mundo, no le debe nada a nadie. La apoyo siempre. Todos merecemos ser felices”.

“Un hombre menor es colágeno a la vena”

Con frecuencia la presentadora Marián Sabaté ha estado en el ojo del huracán por sus romances, sin importar la edad de los involucrados. “Siempre me han gustado menores, hay tres edades: la de la cédula, la de cómo te ves y la de cómo te sientes. Un hombre menor es como dicen colágeno a la vena”.

“Libres para amar”

Según la presentadora y empresaria Mariela Viteri, “los tiempos han cambiado y ahora las mujeres viéndose tan regias, autosuficientes y dinámicas suelen tener relaciones: 40 y 20, pero al revés. Úrsula e Isaac son libres para amar”.

“Nosotras somos la prioridad”

La productora Catrina Tala trabajó con Úrsula Strenge en la revista 'En contacto'. “A las mujeres siempre nos han criticado por todo, peor cuando se trata de relaciones, ese es un denominador común en las sociedades. En este viaje de vivir un día a la vez, debemos pensar en que nosotras somos la prioridad y no lo que se diga o se piense, avanzar sin mirar atrás. Merece ser feliz con quien sea, mayor, menor o de la misma edad”.