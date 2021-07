Diego Spotorno: "Sabía que iba a volver"

El 13 de julio, el actor, presentador y músico Diego Spotorno cumplirá 46 años. Ya no es un soltero sin compromiso porque mantiene una relación formal con Nathaly Toledo. Sus últimas apariciones fueron en 'En contacto' y 'Tres familias'. Luce más delgado, confiesa que mantiene un estilo de vida procannabis y es vegetariano. A esta edad quiere estar tranquilo, hacer lo que le apasiona y seguir en sus causas, como la defensa de los animales. Aspira a ser alcalde de la ciudad.

El próximo mes se lo volverá a ver en pantalla en la serie 'Casi cuarentonas', de TC y está a punto de lanzar un espacio radial con su pareja en Rumba.

Ha corrido mucha agua bajo el puente desde sus últimas apariciones en TV.

La última vez en TV fue en el programa 'En contacto' y en 'Tres familias' (Ecuavisa). Estuve hasta el 2015, ahora tengo la productora de música Grabador, además, el refugio Distrito Animal con mi pareja, Nathaly Toledo, y durante un año trabajé en la Prefectura del Guayas en el área de Bienestar Animal.

¿El regreso le produce sentimientos encontrados?

Yo quería que la luz que tenemos los famosillos sea utilizada en otras temáticas, más vinculadas a casos sociales. El problema se dio en el programa 'En contacto' porque quería hacer otro contenido, en cambio ellos tenían otros intereses. No me interesaba volver en un producto fofo. Ahora se dio la oportunidad en la serie de RompeKbezas Producciones, de Catrina Tala. En 'Casi cuarentonas', las mujeres son las protagonistas, no los hombres; comparto con Érika Vélez, Carolina Piechestein y Marcela Ruete.

Dos de esas actrices ya fueron sus compañeras en 'Tres familias'...

(Risas) Marcela volverá a ser mi esposa en este nuevo proyecto televisivo drama-comedia, en el que le doy vida a Marco Acevedo, un abogado machista, exitoso y que la maltrata psicológicamente, le quita la plata, la minimiza y no le presta la debida atención. Este tipo de hombres que existen en la sociedad. No considero que la serie cambiará el mundo, pero toca temas que están en discusión.

¿Espera retomar esa imagen de primer actor?

Eso no es un plan, además ya me estoy poniendo más viejo. Empiezan a llegar los personajes de papá y tío (risas). Grabo con otras generaciones, ya no soy el treinteañero. Siempre me gustó actuar. El público lo que más recuerda es 'Solteros sin compromiso', pero hice algunas producciones locales y dos telenovelas en el exterior (Todo sobre Camila y Dr. Amor).

Diego con María Teresa Guerrero, Úrsula Strenge y Roberto Angelelli. Archivo

Nunca quise dejar la actuación y sabía que iba a volver, lo pensé, no fue una decisión a la ligera. No he tenido experiencia teatral, ahora con RompeKbezas creo que se dará la oportunidad de debutar, existe el proyecto de unas obras.

¿Coger otra vez el ritmo a las grabaciones ha sido tarea fácil porque al buen músico el compás le queda?

Es un personaje protagónico sin que me hagan grabar como tal, horas de horas. Retomar la rutina me ha costado porque en estos seis años he sido mi jefe. Además, en las noches estoy estudiando Comunicación en la UIDE.

Es procannabis, fuma para relajarse y si siente un dolor. Gerardo Menoscal

Parece que los años no pasan en Diego y luce muy delgado…

Tuve un cambio. Soy vegetariano y procannabis, es mi estilo de vida. Fumo para relajarme o si me duele algo, no en el trabajo. Hay que utilizar la planta con responsabilidad. En la pandemia recaí en la Coca-Cola, soy adicto a ella. Estuve seis años sin beberla. No me interesa comer carne.

Durante este tiempo solo bebía agua, de vez en cuando tomo una cerveza o vino, cero wkisky, no chupo, lo hice por divertirme o presión social en algún momento. Mis 30 años fueron de mucho abuso en la comida y el alcohol, ganaba bien y me daba la gran vida.

¿Cómo vivió el encierro a causa de la crisis sanitaria?

Estuve con Nathaly, nos ayudamos. Vivimos juntos hace dos años y somos pareja desde hace siete, antes de salir de la TV. Ninguno se ha contagiado.

Con su novia Nathaly Toledo. Cortesía

Ambos tienen carácter fuerte, ¿cómo han logrado mantenerse juntos?

Hicimos clic en temas comunes y causas. Siempre he tenido mi visión sobre el consumo de drogas, el aborto y los derechos de los gais, pero era más visceral, ella me dio otra perspectiva como comunicadora que es. Estoy a favor de la vacuna contra la COVID-19 y de la ciencia. No creo en esas teorías de conspiración, como las que promueve Miguel Bosé.

Aunque ya viven juntos, ¿han considerado en formalizar?

Creo que ya está formalizada la relación. Yo soy ateo, así que lo eclesiástico está descartado, lo civil se daría más adelante cuando la situación mejore.

¿Los hijos están en sus planes?

Es complicado ese tema, no soy fanático de ellos. Tengo cien hijos animales, no van a la universidad, pero se gasta bastante también (risas).

Algunas personas que no quieren hijos, le entregan ese cariño a sus mascotas…

En mi casa, además tengo a Durango, un perro, y cinco gatos (Drake, Tita, Botito, Frank y Leopoldina). Frank es el engreído, la estrella. Siempre amé los animales, mi padre (Horacio) es argentino y veterinario, pero nunca ejerció cuando vino acá. A veces me complicaba pensando que me comía una vaca, cuando me hice vegetariano me sentí más tranquilo.

En la revista 'En contacto', como en otros espacios mañaneros, se ofrece mucha farándula, show, entretenimiento. ¿Usted no comparte que se exagere con esos contenidos?

No estoy en contra del entretenimiento ni de la farándula, pero antes existía un balance correcto, porque se presentaban otros temas, se informaba, existía ayuda social sin descuidar la diversión. Lo de ahora es un tipo de TV con el que no me identifico, no aporta mucho.

Cuando usted se fue de ese espacio se comentó de ciertos enfrentamientos con la productora Catrina Tala. Sin embargo, ahora vuelven a trabajar en la serie 'Casi cuarentonas'.

Nunca estuvimos peleados. En la última etapa de 'En contacto' yo tuve ciertos encontrones, ella atravesaba por ciertas situaciones y no hubo la oportunidad de hablar, simplemente me alejé, se rompió la relación. Aprendí de ella, le tengo cariño y son diferencias que se dan en los trabajos.

El amigo de Efraín Ruales, Érick Mujica, ha cuestionado a través de las redes sociales el tratamiento que se le sigue dando en ese programa de Ecuavisa al caso del presentador.

Entiendo que cubran la noticia, que den la información sobre un personaje querido, pero considero que después de esa etapa se lo ha manejado con exageración, sin mayor aporte. He sentido que más allá de un homenaje es utilizar lo que genera.

Hace rato debieron ponerle un alto. De vez en cuando pueden tocar el tema por algo específico, pero hasta ahí. A la familia y a los amigos ya les incomoda. Creo que nunca sabremos quién lo mandó a matar, así como a Marco Vinicio Bedoya y a Fausto Valdiviezo.

Su excompañera, la presentadora Úrsula Strenge, encontró el amor en Isaac Delgado, un hombre menor a ella.

Úrsula es una linda persona, si se aman bacansísimo, no molesta la diferencia de edad. Lo merece, perdió a su esposo hace algún tiempo. Él parece pelado, pero ya tiene 30 años, tampoco es un chiquillo. No importa lo que diga la gente.

Junto a A2H & Los Cuervos. Cortesía

La música "Toco guitarra con un grupo de raperos, A2H & Los Cuervos. Por ahí me verán en algún rato. Me gusta el mundo del rap, es chévere".