El Cuy vuelve a la farándula junto a Santiago Castro en 'Calientitos TV'

En junio del año pasado, Mauricio Altamirano se marchó de 'De boca en boca', de TC, porque ya no quería perseguir a los famosos. Supuestamente se iba a poner un local de teléfonos celulares en la bahía, además se dedicó a viajar y a dar guerra. También le dio por escribir y ahora ya es parte del equipo de 'Calientitos TV', dirigido por Santiago Castro quien dice: “Ya soy jefe del Cuy”.

Katiuska Peralta: "Mis cuarenta años me agarran plena y feliz" Leer más

Al presentador le dieron la bienvenida de manera oficial en el mencionado espacio online. Por los vientos que soplan, se están recargando.

Según Santiago ya hay propuestas para la TV local. “Quieren tumbarnos, pero no han podido”.

A decir de El Cuy, “desde hace tres meses me hicieron esta oferta. Algunos me han comentado que no saben qué estoy haciendo con Santiago Castro, que seguramente me dará la puñalada por la espalda. Hemos tenido nuestras diferencias, no me pelearé con nadie, con mis 16 años de trayectoria creo que estoy capacitado para dar mis comentarios”.

Eso de que no se peleará con nadie, no se lo cree nadie. Santiago es uno de los comunicadores más odiados, así que seguro saldrá salpicado y más ahora que apareció competencia con 'Volvemos con todo' (con Jorge Heredia, Oswaldo Segura, Meche Pacheco y Connie Garcés) y 'Fuull Night', de VitoTVO, cuyo plato fuerte es Marián Sabaté, la exarchienemiga de Vito Muñoz.