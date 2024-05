Xavier Font: el fundador de Locomía tiene cáncer de próstata

Con 60 años y una noticia que dar, apareció Xavier Font, fundador de Locomía, en la premier de la cinta que lleva el nombre de la famosa banda española de los años 80 y principios de los 90. Ese día de celebración fue el escogido por el líder de la agrupación para revelar que padece de cáncer de próstata.

“Lo he dicho porque hay que quitar un poco el tabú al cáncer. Tengo cáncer de próstata y mejor que sea ahí que no en otro sitio”, reconoció frente a Europa Press durante el evento.

Y añadió con optimismo: “Uno se levanta de las dificultades. Yo estoy feliz y me siento bien, y voy a pasar esto también, como he pasado tantas cosas. En esta vida hay que luchar, siempre. Yo soy luchador. Lo he hecho con esa idea, para que la gente entienda que estamos aquí y que yo voy a seguir, no hay más”.

Disco, Ibiza, Locomía, la cinta

Disco, Ibiza, Locomía es el nombre de la producción audiovisual escrita y dirigida por Kike Maíllo. Como es fácil imaginarse, la película gira en torno a la la música, el glamour, la familia, la ambición y la traición situada en los años 80.

Cuenta cómo en España, un grupo de amigos liderados por Xavi Font (Jaime Lorente), llegan a Ibiza para alcanzar su sueño de dedicarse a la moda. Pero el destino los sorprende cuando se encuentran con el productor José Luís Gil (Alberto Ammann), magnate de la industria musical que busca nuevos talentos,

Gil quiere lanzar un nuevo grupo, pero los chicos no tienen idea de cantar. Aun así, el grupo inicia una carrera que les lleva de vivir como hippies en Ibiza. La aceptación del público es tal, que llenan estadios en Latinoamérica y revolucionan las discotecas. Ese estilo tan particular los llevó a tener una legion de fans y ganar millones de dólares… todo a cambio de su libertad

