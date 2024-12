Voces de navidad: Los conciertos gratuitos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil (OSG) hará dos presentaciones de su concierto Voces de Navidad. Bajo la dirección de la maestra Victhoria Pérez Sibada, la OSG presentará un repertorio que incluye clásicos navideños. Todas ellas, piezas de películas emblemáticas de la época y canciones tradicionales.

Entre las piezas destacadas se encuentran Noche de Paz, Somewhere in My Memory de Mi pobre angelito, y Dios nos bendiga a todos de Un cuento de Navidad. También se incluirán obras reconocidas de compositores como John Williams y Leroy Anderson, con el fin de dar variedad al programa que busca transmitir el espíritu navideño y unir corazones.

El concierto de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil no solo destacará por la interpretación de piezas clásicas navideñas, sino que también contará con la participación de cuatro coros que enriquecerán aún más la propuesta musical. El Coral Adventista, reconocido por su talento en la música coral religiosa, se unirá a los coros infantiles del Colegio Torremolinos y de la Unidad Educativa Adventista del Pacífico, ambos con un amplio repertorio de villancicos y canciones festivas.

Además, el coro comunitario de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil, que reúne a músicos y voces locales, aportará una capa adicional de emoción y armonía a esta celebración navideña con música en vivo.

Fechas de los shows

Un total de casi 80 músicos, que incluye la orquesta sinfónica en pleno y talentosos artistas que tocarán instrumentos como cuerdas, vientos de madera y metales, e instrumentos de percusión, harán dos únicos shows en la ciudad de Guayaquil.

Primera fecha:

Día: Jueves 12 de diciembre

Hora: 19:00

Lugar: Catedral Metropolitana de Guayaquil, ubicada el centro histórico de Guayaquil, en la Avenida 9 de Octubre, entre las calles Chile y Vélez.

Segunda fecha:

Día: Viernes 20 de diciembre

Hora: 15:30

Lugar: Teatro Centro Cívico, en la avenida Francisco de Orellana.

Cada presentación cuenta con casi cincuenta minutos de duración y serán de entrada libre a todo el público amante de la música en vivo.

