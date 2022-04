Las vivencias con Tania Tinoco

La vida no deja de sorprendernos. El contacto más reciente que tuvimos con Tania Tinoco fue cuando murió el doctor Alfredo Pinoargote, quien era director de 'Contacto directo'. Hasta hace unos días la vimos sonriente en 'Televistazo' de las 13:00, espacio del que se adueñó durante la pandemia. Y lo decimos de esa manera porque es así.

En uno de los peores momentos que ha vivido la humanidad, la comunicadora de 58 años se puso la camiseta por su empresa, Ecuavisa, para informar sobre lo que ocurría. Al punto que convirtió la sala de su casa en un estudio de TV a pesar de que a su esposo, Bruce Haderman, no le hizo gracia. El periodismo es su pasión.

Ahora se encuentra en UCI en Cleveland Clinic, el mejor hospital de cardiología en Estados Unidos. Allá fue llevada el sábado y llegó cerca de las 21:00 de ese día. Viajó con el empresario suizo y padre de sus dos hijos, quien dijo que se le presentó una arritmia cardíaca.

Durante su permanencia en Guayaquil fue intervenida, estuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos y los médicos que la trataron consideraron que lo conveniente es que sea trasladada fuera del país. Además se conoció que padece diabetes. Su estado de salud es muy delicado. Amigos y colegas cuentan vivencias con Tania y esperan verla en la pantalla del Canal del Cerro, pronto.

“También es una gran poeta”

Carolina Mella, de Primicias, recuerda que “el 14 de febrero, en San Valentín, Tania invitó a un grupo de amigas a tomar café, comer postres y conversar. Nos pidió dos requisitos: ir vestidas de rojo o rosado (detallista y simbólica como siempre) y llevar un libro de poesías. Fue un maravilloso día, terminamos la noche leyéndonos poesía.

Yo llevé 'Baluarte', de Elvira Sastre, y se emocionó porque no la había leído antes y ella empezó a recitar unos versos muy lindos. Cuando terminó el primero, le pregunté quién era el autor, sonrió con pena y dijo: ‘yo’… ‘¡También es una gran poeta!’, le dije… y contó que tenía cientos de poesías guardadas en una caja en el clóset, donde nadie tiene acceso, son un tesoro y era la primera vez que los leía en voz alta con gente… con nosotras”.

“La serenidad es lo que más recuerdo de ella"

Desde Estados Unidos, Alejandra Jaramillo contó que la anécdota más presente que tiene con Tania fue el día que renunció en vivo a Ecuavisa. “Ella se dio el tiempo de entrar al estudio de En contacto a despedirse de mí, a desearme lo mejor y a decirme que todo va a estar bien. Siempre la recuerdo muy feliz y serena. Pero sobre todo la serenidad es lo que más recalco de ella, es una virtud, en medio de cualquier dificultad mantener la calma que ella transmite, es admirable”.

“Es la mujer más positiva que conozco"

La reportera del Canal del Cerro, María Cecilia Largacha, dice “es la mujer más positiva que conozco. Ella se rodea de eso, de energías positivas. Recuerdo hace unos años... 5 o 6 estábamos en una fiesta de fin de año y yo andaba deprimida por mil problemas. Ella lo notó a la distancia. Se me acercó y me sacó de la reunión.

Me llevó a otra habitación y me hizo cerrar los ojos y visualizar el momento en el que mis problemas se solucionaban. Estuvimos así un buen rato y al final me dijo: ‘ya. Siéntelo como si ya hubiera ocurrido. Quítate los problemas de la cabeza que van en camino a resolverse’. Y, tal vez no se lo he dicho, pero hasta ahora se lo agradezco. Mis problemas se solucionaron. Quiero mucho a Tania. Rezo por su pronta recuperación”.

“Vamos a celebrar sus 30 años de matrimonio”

“Hemos estado juntas en muchos momentos y etapas de nuestras vidas. Desde que yo era una incipiente reportera y periodista y ella una estudiante de periodismo que se inició en el archivo del canal. Compartimos sueños, alegrías, tristezas, encuentros, luchas, triunfos, fracasos, quebrantos y todo lo que nos ha tocado vivir en estas últimas cuatro décadas. A Tania lo que más le gusta de mi casa son los cangrejos y yo disfruto de sus reuniones siempre amenas. Vamos a celebrar sus 59 años (2 de agosto) en el color que ella quiera y sus 30 años de matrimonio con Bruce”, expresa la expresentadora de Ecuavisa, Teresa Arboleda.

Con Merlyn Ochoa. Cortesía

“No se reserva sus conocimientos”

Merlyn Ochoa, reportera del Canal del Cerro, recuerda que cuando llegó a esa empresa, “ella fue una de las primeras periodistas que compartió su experiencia y sus conocimientos. Me dijo que la práctica perfecciona al periodista y que la comunicación es un servicio a la comunidad. Me guió en ese sentido, yo venía de la universidad, todavía estudiaba.

‘Lo más importante siempre es hacer reportajes que combatan la corrupción’, me dijo. Algo que también me ha marcado es la amistad que tuvo con mi esposo, Paúl. Tania era su madre putativa al punto que él le contaba sus asuntos personales y sentimentales. Supo que me iba a pedir que me case con él, fue a la primera persona a la que se lo contó.

Fue parte de la pedida de mano y de la organización del matrimonio. No se reserva sus conocimientos. A los que llegan siempre recibe con una sonrisa. Nunca la he visto enojada, siempre tiene una buena actitud, con luz y paz”.

“Un referente del periodismo"

Según Andrés Jungbluth, de TC, quien fue compañero de Tania cuando laboró en Ecuavisa, “ella es un referente del periodismo nacional. Ha labrado su trayectoria palmo a palmo, así como se ha mostrado con su familia, amigos y colegas teniendo como norte el profesionalismo y la sinceridad; quizá, esas son sus mayores virtudes. Siempre fiel a sí misma. Compartirmos algunas coberturas, ella como directora de Telemundo y yo como reportero en ese horario. Siempre guiando y observando los procesos internos del informativo”.

“Tiene la palabra justa”

“Hemos recibido con mucho dolor la noticia de que Tania atraviesa por un serio problema de salud; más allá de la profesional a la que admiramos, es un ser humano excepcional, espiritual, generoso... es de las personas que siempre encuentran la palabra justa cuando es necesaria para sanar, y de aquellas que ven la vida como una bendición. Nunca olvidaré cuando, junto a otras grandes amigas, fuimos parte de la corte en el casamiento de María Josefa Coronel con Gino Marchelli.

También siempre gana en el karaoke, su esposo Bruce y yo somos los más desafinados. Creo en los milagros y, con toda el alma, en que la oración tiene poder. Por eso, con Nerio la tenemos en oración y creemos que Dios tomará el control de su salud y la veremos nuevamente en la pantalla”, expresa la presentadora Ana Buljubasich.