La entrega, la irreverencia, la constancia y la rebeldía son atributos que se contraponen, pero que resaltan en el cantante quiteño Lucho Rueda. Fue a este espíritu incansable, y quizá testarudo, del roquero al que se homenajeó en la noche del pasado jueves en la premiación de Garage Band. Él se llevó el galardón más especial: a su trayectoria. Lleva 35 años imponiendo su estilo y haciendo música que, para la sociedad, era una pérdida de tiempo. Sin embargo, Lucho ha podido tocar con los mejores exponentes del género, tiene casi 100 canciones de su autoría, nueve discos y ha llevado la música nacional por más de cinco países representando a Ecuador.

Creció en Guayaquil, es por eso que toda su música tiene mucha esencia de esta ciudad. Desde su jerga hasta sus incongruencias. Y fueron los guayacos -de dos generaciones- los que aplaudieron con ganas durante este evento. Además, lo hicieron llorar. Algo difícil para este artista de apariencia ruda y muy directo. Pero es que Garage consiguió tocar su punto débil, su hija Lucía Rueda, quien vive en Argentina.

Funka Fest: Se agotan las primeras llamadas a dos horas en venta Leer más

Por medio de un video pregrabado, la joven le otorgó el premio ante los cientos de asistente a la Plaza Guayarte. Ella resaltó cuánto lo admira y el talento que tiene. “Soy hija de Luis Rueda y estoy muy orgullosa de eso. Eres el mejor papá del mundo y ahorita llevó tu remera”, fue parte del pequeño discurso que le hizo brotar lágrimas al intérprete de Empedernido, 1000 veces uno, Perfecto acabado y La mala reputación junto a la banda Riochickens. Fue con esta última que terminó su intervención y lanzó el micrófono al suelo solo para molestar al sonidista.

Ya en conversación con EXPRESIONES, Lucho admitió que estaba muy feliz y que todo lo que ama estaba reunido en una misma noche. “Lucy dijo que era el mejor papá del mundo y eso que me dediqué a hacer rock en Ecuador. Mi único camino era fracasar. Pero si ahora me gané el premio trayectoria y aparte soy eso para ella, lo conseguí todo”. No cabe duda que la mala reputación de Lucho valió la pena.

También se premió a otras 16 categorías y estuvieron nominados 53 artistas nacionales. La música independiente tuvo su noche, que quedó en promesa en repetirse los próximos años.

Camila Pérez Alejandro Puga // EXPRESO

Camila Pérez

La intérprete guayaquileña consiguió llevarse a casa el premio de mejor banda fusión. Al subir al escenario agradeció a sus seguidores y les prometió que este año este premio tendrá mucho más sentido por todo lo que está experimentando. Ahora más que nunca, ya que es también productora de su música. “Ser productor no debe ser solo un mundo de hombres”, le aconsejó a todas las mujeres involucradas en este arte.

Ricardo Pita Alejandro Puga // EXPRESO

Ricardo Pita

Una de las fans que más que gritó entre el público fue invitada a leer al ganador de la categoría de mejor artista masculino. Y para su sorpresa ganó su favorito, el cantautor Ricardo Pita. Ella se fue bien abrazada y besada de su ídolo.

Chloé Silva Alejandro Puga // EXPRESO

Chloé Silva

Ella fue la mayor ganadora de la noche. Chloé consiguió llevarse dos estatuillas a casa: Proyecto revelación y Artista de la escena. Dejando claro que su proyecto es uno de los favoritos del público. Ella ha podido hacer que el R&B y soul llegue al público joven con su característica voz.

Matisse: Hace suyo un tema de Tranzas Leer más

Neoma y su banda Alejandro Puga // EXPRESO

Neoma

Neoma es una estrella pop con todas sus letras.

La artista cuencana residente en Estados Unidos está de paso en el país con su gira internacional.

Estuvo nominada a dos categorías. En esta ocasión se llevó el premio a tema del año por su canción Fixxion, la cual interpretó en el escenario del Garage Band.

Sin embargo, su presentación tuvo un pequeño tropiezo de producción al principio, su micrófono falló. Por eso el público le pidió un tema más y todo quedó solucionado.

Jorge Campoverde Alejandro Puga // EXPRESO

Jorge Campoverde

Jorge se llevó a casa el reconocimiento a mejor productor. En su discurso aconsejó a la juventud no olvidar hacer lo que les gusta y que es un “pensamiento caduco” creer que hacer música no es de provecho. “No paren. La música es algo que tienen que hacer y verán grandes resultados”.

Invasores Alejandro Puga // EXPRESO

Invasores: toda una locura

No cabe duda que Diego Chiang es hoy por hoy el más popular. Con esto, también el conjunto Invasores. La banda que nació hace más de cinco años como tributo a The Beatles, dejó claro que tiene un público muy fiel y fueron sus fans los que más entusiasmo mostraron en la premiación.

Y la algarabía fue mayor cuando se llevaron a casa, el que tradicionalmente es el principal premio de Garage Band: El de mejor banda.

La agrupación anunció la publicación de un álbum en vivo en los próximos meses.

Expreso Playlist: Neoma y Ceci Juno estrenan álbumes Leer más

Prev Next Mucha música. Durante la noche también se presentaron Érick Mujica, André Farra y Cactus Gamarra. Alejandro Puga // EXPRESO

Mucha música. Durante la noche también se presentaron André Farra, Cactus Gamarra y Érick Mujica, . Alejandro Puga // EXPRESO

Más ganadores:

Estos ganadores no asistieron al evento.

Artista ska reggae: Papá Changó

Rock metal: Descomunal

Rock alternativo: Flix Pussy Cola

Hip hop: Guanaco

Banda indie: Miel

Álbum: Petróleo (Fiebre)

Banda de la década: Lolabúm

Video: Luz Pinos

Artista femenina: Ceci Juno