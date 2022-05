Matisse: Hace suyo un tema de Tranzas

Si usted tuvo su primer amor por el año 2000, de seguro cantó a todo pulmón los temas del grupo ecuatoriano Tranzas. Y como todo lo bueno de esa década está regresando, no es extraño que esas canciones tengan nuevas versiones.

Así es como la banda mexicana Matisse (integrado por los treitañeros Pablo Preciado, Román Torres y Melissa Robles), conocida por temas como Imposible amor y Más que amigos, está haciendo suyo uno de los singles más importantes de la banda que estuvo conformada por Douglas Bastidas, Troi Alvarado y Alfonso Vélez.

Así fue la entrevista de EXPRESIONES con el trío, originario de Mexicali.

Expreso Playlist: Jenny Villafuerte regresa más romántica que nunca Leer más

¿Y a qué etapa corresponde esta canción?

P: Vamos a sacar un disco en regional mexicano como consecuencia de lo que pasó con Como lo hice yo, un tema que sacamos con Carín León. Nos fue muy bien y por eso vestimos esta canción con un disco alrededor de ella. Así fue como decidimos meter un cover, que es el de Tranzas. En el regional mexicano funcionan mucho los covers. Y como nos la sabemos de memoria y no existe en esta versión, la decidimos incluir.

A Un nuevo amor este género le da una nueva personalidad…

P: Exactamente. Nosotros también lo creemos. Por eso nos interesa conocer la opinión de Douglas. Pero estamos muy contentos, porque a la gente le está gustando y lo hicimos con mucho respeto.

M: También creemos que le pusimos un nuevo dolor. Entre la fiesta y la tristeza.

¿Pero cómo llega a su mesa y a su conversación recordar Un nuevo amor?

R: Su encanto es que nunca estuvo olvidada. Además, queríamos traer canciones buenas a este género y Un nuevo amor se junta perfecto con el concepto de grandes baladas de nuestro trabajo.

¿Le están cantando a su ‘chavorruco’? (adulto con actitud muy juvenil)?

P: ¡Definitivamente sí! Nuestra generación no es la misma que lo que está sucediendo ahorita. Todos los que estamos de 28 para arriba disfrutamos esto. Y es que nosotros estamos a medias de todo lo que pasa, porque no nos termina de encantar TikTok o las nuevas modas. Y estamos como en la mitad. La música de Olivia Rodrigo y Billie Eilish sí nos gusta, pero tampoco nos habla a nosotros. También creemos que a la nueva generación no le gustan tanto las baladas. Pero hacemos lo que nos gusta.

¿Creen que en algún momento sus temas se van a convertir en clásicos?

P: Ojalá seamos la mugre de la uña de lo que José José y su generación consiguieron con sus canciones. A nosotros nos gusta acompañarnos y acompañarlos con las canciones.

Para su reciente álbum, hicieron una canción con Fonseca llamada Pasa. Él dice que se animó a trabajar con ustedes porque son tan melancólicos como él.

M: Logramos colaborar con él, que es un artista que admiramos mucho. Cuando nos invitó fue un rotundo sí. Es bien padre colaborar con ritmos que nosotros no haríamos normalmente. Con este disco, él celebra 20 años de carrera y con eso esperamos que a nosotros nos toque hacer algo igual.

Esto dice Douglas

El cantautor guayaquileño Douglas Bastidas afirma a este suplemento que esta es una grata sorpresa y que está muy feliz de que su música siga sonando. “Es una linda versión, son un muy buen grupo y siempre es un honor que canten canciones ecuatorianas en ese mercado tan grande”, expresa.

Douglas también recuerda que Un nuevo amor y Morí tienen varias versiones, incluyendo Alberto Plaza y Jessi Uribe.

¿Pero cómo es que Matisse puede grabar este tema? El creador de Tranzas aclara que es porque le pertenece a Sony Music Publishing, la editorial de música más grande del mundo, con más de cinco millones de canciones en propiedad. Es por eso que a él no le avisan si se hace alguna nueva versión.

Ana Passeri: artista estricta, madre permisiva Leer más

Más del disco

El nuevo álbum está lleno de novedades. ¿Qué nos adelantan?

Son 8 canciones. Todas con interpretación en regional mexicano. Además, hay temas famosos de nosotros. Este gusto musical que nos dimos fue grabado en vivo. Lo vamos a llamar Así de enamorados.

¿El regional mexicano está conquistando ya todas las fronteras de América Latina?

Creo que esta música ha tenido más de 40 años de éxito. También algo que tiene que ver es una percepción de las redes sociales. El éxito ahora no depende de solo la radio.

Así son ellos

1. Pablo Preciado, nacido en Hermosillo, Sonora, hace también 34 años, es vocalista y toca la guitarra y el piano.

2. Melissa Robles, la única mujer del grupo, nació en diciembre de 1989, en Mexicali. Tiene estudios de Mercadotecnia, es vocalista y toca el ukelele.

3. Román Torres nació en Mexicali, el 2 de julio de 1987 (34 años). Es el vocalista y, además, toca la guitarra.