Viña del Mar 2026: Link para ver en vivo a Jesse & Joy desde Ecuador

No te pierdas la presentación de Jesse & Joy en el Festival de Viña del Mar. Te contamos los horarios para Ecuador

Jesse & Joy estarán en el escenario de Viña del Mar 2026.

La Quinta Vergara se prepara para recibir la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, este martes 24 de febrero. Desde Ecuador, los fanáticos podrán seguir en vivo la presentación de Jesse & Joy, uno de los dúos más reconocidos del pop latino.

El evento combina música, humor y competencia internacional, y gracias a las plataformas oficiales, es posible vivir el espectáculo sin salir de casa.

Plataformas oficiales para ver Viña del Mar desde Ecuador

Disney+ ofrece la transmisión en directo para toda Latinoamérica . Los usuarios pueden acceder desde la aplicación o el navegador y disfrutar todas las presentaciones, incluyendo Jesse & Joy. El canal chileno Mega transmite el festival en vivo desde su página web . Esta alternativa permite ver la noche completa sin necesidad de suscripción. El canal de YouTube del Festival comparte clips y momentos destacados de cada noche. Aunque no siempre ofrece la señal en vivo completa, permite seguir los momentos más importantes del festival.

Horarios para Ecuador

La tercera noche del festival comienza a las 21:30 en Chile, equivalentes a las 19:30 en Ecuador. Jesse & Joy abrirán la jornada con sus principales éxitos y estarán acompañados de otros artistas internacionales.

Lugar: Quinta Vergara, Viña del Mar, Chile

Hora en Ecuador: 19:30 (inicio de transmisión)

Artistas destacados esta noche

Jesse & Joy – pop latino

Esteban Düch – humorista invitado

NMIXX – grupo surcoreano de K‑pop

Competencia folclórica con representantes de Ecuador, Chile y otros países

