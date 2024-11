Victoria Kjaer Theilvig: Con todas las cualidades para ser Miss Universo

Me pica la lengua. Expertos opinan las razones por las que la danesa se llevó la corona en México

Aunque a los mexicanos el certamen Miss Universo no les interesó, desde que la bailarina danesa Victoria Kjaer Theilvig (21) llegó a Ciudad de México se hizo notar por su belleza y carisma. Ya tiene más de 600.000 seguidores en Instagram.

No basta solo ser hermosa, es de esas mujeres que se impone y que la gente voltea a ver, así como ocurría con la venezolana Irene Sáez, la rusa Oxana Fedorova, quien fue destronada porque la organización alegó embarazo y que se había casado, o la dominicana Amelia Vega, quien acaba de cumplir 40 años.

El productor de eventos mexicano Jordy Fonseca opina: “Dinamarca desde el momento uno era la favorita, es una mujer preciosa, las favoritas del público siempre fueron la chilena, dominicana, danesa y la mexicana. El universo esta vez conspiró y la corona se fue a Europa”.

El historiador de certámenes de belleza, Pepe Medel, fue muy directo en su comentario: “Era la mejor, la más completa”.

Marco Tapia, el asesor de imagen que viajó a México para asistir al concurso, manifestó: “Definitivamente desde su llegada se convirtió en la favorita. Reunía las cualidades para ganar, tenía mucha gente que la apoyaba. Cada vez que salía, el recinto se llenaba de gritos. Su silueta, su belleza y soltura la llevaron al triunfo. La organización necesitaba una mujer como ella. Mara nos hizo soñar y verla cómo luchó, en cada salida impecable, llena de fuerza y energía. Nos sentimos orgullosos de ese top 30”.

Para el diseñador, Carlos Molina, “Dinamarca como parte del bloque europeo era la más fuerte. Las 12 finalistas tenían que ser de los 5 bloques del mundo”.

Según el asesor de imagen, José Hidalgo, “ganó la que tenía el paquete completo, una reina empoderada, bella físicamente, con mucho carisma y personalidad vibrante, y la favorita de la gran mayoría de seguidores de certámenes. Creo que Mara hizo todo excelente, la vi muy segura, muy alegre, muy empoderada y nos devolvió una clasificación al top de Miss Universo que desde el 2013 con Constanza Báez no pasaba”.

Tenía una gran competencia

La ecuatoriana Mara Topic no la tenía fácil porque existía mucha competencia (Miss Chile, Miss Perú, Miss Venezuela, Miss República Dominicana y muchas otras). El comentarista Poncho Quintero fue criticado porque en sus redes sociales dijo que no entendía qué le agradecían a nuestra compatriota, ya que no había ganado nada.

No trajo la corona, pero se hizo sentir y no pasó sin pena ni gloria como muchas otras representantes. El mundo nos volvió a ver, trajo alegría en momentos en que la crisis energética y los altos niveles de inseguridad nos la han quitado.

