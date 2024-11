Los famosos que no han permitido que la prensa del corazón invada su privacidad

La reciente polémica entre el presentador Ronald Farina, de Teleamazonas, quien durante un evento al que fue convocado en esta semana no midió palabras, gestos y tampoco consecuencias hacia un grupo de aprendices de reporteros que intentaron meter sus narices en su vida privada, ha puesto en el ‘banquillo de los acusados’ (una vez más) a la llamada prensa rosa.

Mercedes 'Meche' Cuesta se casará, pero no quiere prensa rosa Leer más

Al periodismo especializado en informar sobre la vida de los famosos también se le dice prensa del corazón o cotilleo (término usado en España). Se trata de un género criticado por sus implicaciones éticas, sobre todo en relación al derecho a la intimidad y al honor.

Amparándose en el hecho de que son personajes públicos, algunos creen que es lícito invadir su privacidad, con o sin consentimiento del principal afectado.

Algunos conocidos tienen más paciencia o tolerancia para manejar esta situación, mientras que otros como Ronald (en Ecuador) simplemente no lo aceptan, en especial cuando sienten que muchas veces, más que informar, lo que existe es mala onda, difamar y ahora una campaña de desprestigio.

EXPRESIONES les presenta algunos casos de famosos que no se quedaron con las ganas y arremetieron.

Algunos casos muy sonados

Le dio con un paraguas

El exesposo de la princesa Carolina de Mónaco ha tenido percances con la prensa. El incidente más sonado de Ernesto de Hannover fue su arrebato hacia los medios con un paraguas. En otra ocasión se enfrentó a una multa de 85 millones de las antiguas pesetas por insultar a una periodista del diario Bild, que denunció que el aristócrata había orinado contra el pabellón turco de la Expo de Hannover.

Ernesto de Hannover. Lecturas.

Recontrafurioso

En una ocasión en un bar de un hotel de San Francisco, en Estados Unidos, un hombre le hizo a Sean Penn una foto con el teléfono. “¿¡Acaso parecemos putos animales de zoo!?”, le gritó antes de acercarse hasta él, quitarle el celular de las manos y amenazarlo con un “¡voy a hacértelo comer”. No contento con esto, se acercó a la recepción para pedir que la dirección del lugar hiciera algo al respecto.

Defiende a sus hijos

La actriz Halle Berry protege la intimidad de sus hijos a cualquier precio. En alguna ocasión se la vio con los brazos en alto en actitud amenazante ante los paparazzis, sin dejar de soltar improperios contra ellos.

Eduardo Yánez. El Salvador.com

Le dio una cachetada

El caso que estuvo en el ojo del huracán, en 2017, fue la agresión de Eduardo Yáñez al reportero Paco Fuentes durante una alfombra roja. El actor le soltó una cachetada al comunicador, que le preguntó sobre los conflictos con su hijo, Eduardo Jr. El caso llegó a los tribunales.

Lucero. Archivo

Amenazas con arma

Otro famoso caso fue el de la cantante Lucero, quien en 2003, en lugar de disculparse porque su guardaespaldas amenazó a periodistas con un arma, estalló contra la prensa y advirtió que no tenía ningún contrato firmado que la obligara a dar entrevistas.

Llegó a los tribunales

En 2013, Paulina Rubio recibió la demanda por parte de una periodista que acusó a la cantante de golpearla con su bolso para evitar ser fotografiada. El asunto llegó a tribunales, pero se logró un acuerdo fuera de la corte.

Paulina Rubio. Archivo

Le dijo “imbécil”

El periodista Alfredo Gudinni acusó a Belinda de ayudar a los damnificados por el terremoto en México en pro de un partido político. La cantante le respondió de inmediato: “¿Y cuánto te pagaron a ti por decir eso, imbécil?”.

(Te invitamos a leer: Miss Universo: José Hidalgo y Marco Tapia en el certamen en México

”Nadie sabe por lo que pasa un personaje público”



Según la expresentadora de noticias Meche Cuesta, “la prensa del espectáculo ha sido muy criticada a nivel mundial, por lo invasiva que puede llegar a ser. Lo que pagan las revistas, canales de TV o diarios sensacionalistas hace que se rebasen límites, creyendo que por tener un trabajo público, las personas famosas deban aguantar todo tipo de atropellos. La historia tiene casos muy duros, como la muerte de Lady Di, una mujer que vivió y murió acosada por la prensa rosa. Para mí, ella es un ejemplo, en todo sentido, de todo lo que está mal de la prensa y de cómo una personaje debe actuar. Recuerdo cuando una vez ella (no su seguridad) se acercó a los cientos de reporteros gráficos que la seguían en unas vacaciones con sus hijos y les pidió que por favor tomaran distancia, porque sus hijos eran pequeños y necesitaban como familia disfrutar de sus momentos juntos en privacidad”.

Carolina Mella: La nueva adquisición de RTS se prepara para el año electoral Leer más

Añade que Argentina, España, Perú, son ejemplos de países donde la prensa rosa es tremendamente agresiva. “Yo no quiero juzgar la actitud de Ronald, no soy quien para hacerlo. Nadie sabe lo que pasa un personaje público. Puede estar deprimido, tener ansiedad, puede tener alguna preocupación, en fin, muchas cosas. Nada justifica la actitud hostil de la prensa, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Los personajes tienen un trabajo público, pero eso no quiere decir que no puedan tener un mal día o pasar un mal momento, sobre todo si están rodeados de un grupo de ‘periodistas’ insidiosos, acosadores y algunos ‘calumniadores’ profesionales”.

A decir de ella, “se jactan de tener un título universitario. Yo les digo que en la universidad no te enseñan a ser buena persona. La educación y los buenos modales se aprenden en casa, los valores te los enseñan tus padres. Y para ser periodista, primero hay que ser buena persona, y no lo digo yo. Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, decía Ryszard Kapuscinski, periodista, escritor e historiador. Por lo menos, esta nueva generación de periodistas está más preocupada por ser ellos los famosos que por enriquecer su intelecto. Famoso puede ser cualquiera, pero respetables… contados con los dedos de la mano derecha”.

Meche Cuesta. Cortesía

"Invadir la privacidad puede tener consecuencias graves"

La prensa rosa, hoy en día, se refiere a la cobertura mediática centrada en la vida personal y los escándalos de celebridades, opina el comunicador Alsino Herrera. “En un mundo donde las redes sociales amplifican la exposición, esta prensa ha evolucionado, convirtiéndose en un negocio que busca clics y atención a toda costa. Invadir la privacidad de los famosos puede tener consecuencias graves. Afecta su salud mental, su bienestar y su vida familiar. Los límites son difusos. Lo que una persona considera información de interés público, otra puede verlo como una violación de su intimidad. Los medios a menudo permiten esto porque hay un gran apetito por el chisme y el drama, lo que se traduce en sintonía tóxica y explotadora”.

Libro Prensa rosa de Alsino Herrera. Cortesía

El periodista agrega que las reacciones de aquellos cuya privacidad ha sido invadida son “completamente justificadas; todos merecen un espacio seguro lejos de la mirada pública. En resumen, aunque la prensa rosa tiene su lugar en el entretenimiento, el respeto por la privacidad debería ser una prioridad. La búsqueda desenfrenada de noticias sensacionalistas solo perpetúa un ciclo dañino tanto para los famosos como para los consumidores de estas historias. En el 2015 escribí mi libro Prensa rosa, en el que enfatizo estas diferencias y sus consecuencias”.

Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!