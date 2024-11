Mercedes 'Meche' Cuesta se casará, pero no quiere prensa rosa

La expresentadora de noticias Mercedes 'Meche' Cuesta (50) vuelve a probar suerte en el amor. Se casará con el ejecutivo Enrique Mata Jiménez (54), con quien lleva cinco años de relación y uno viviendo juntos. La ceremonia será sencilla, muy íntima. Quiere de lejos a la prensa rosa. “No me interesan las cámaras ni a estas personas metiendo la nariz en mi vida privada”, comentó.

A inicios de este año, la madre de Mare Cevallos se fue a vivir a la playa (Olón). Seguirá residiendo en ese balneario, a donde su futuro esposo viaja los fines de semana. Cuando por algún motivo debe venir a Guayaquil, lo hace. Ese gran día lucirá un hermoso vestido (confeccionado para la ocasión), pero no será de novia, según lo que contó a EXPRESIONES.

La pareja ama la playa y se irá al Caribe de luna de miel. Se conocen desde que eran adolescentes. “Es primo hermano de mi mejor amiga y primo hermano de mi mejor amigo y compadre. Crecimos, cada uno hizo su vida adulta y nos reencontramos ya grandes y divorciados. Estamos juntos desde el 2019”. Antes de la pandemia.

Los hijos de Meche, Mare y Sebastián, la apoyan y solo desean que ella sea feliz.

Ronald Farina no sabe manejar la ira

La violenta reacción de Ronald Farina cuando un grupo de comunicadores de prensa rosa lo abordaron recordó a las estrellas hollywoodenses Sean Penn y Alec Baldwin (quienes han tenido enfrentamientos con periodistas y fotógrafos en más de una ocasión) e, incluso, los arrebatos de malhumor de la famosa modelo Naomi Campbell.

El presentador acudió a un preestreno y cuando lo vieron le hicieron preguntas sobre su relación (con Eliana Carmigniani) y de cómo estaba su corazón. Ya le había dicho al reportero de TC que no iba a manifestarse, así que de mala gana respondió: “No sé, no me puedo ver por dentro”. Mientras la cantante Pamela Cortés dijo simplemente: “No me lo hagan enojar al muchacho”.

Además amenazó con sacar o botar la cámara con la que uno de los periodistas lo grababa y lanzó la siguiente expresión: “Si fueran machos, pelearíamos uno a uno, pero como son ma…”.

Su comportamiento generó muchas críticas, no solo por lo dicho, también por los gestos de burla que hizo hacia una comunidad. Aunque crea que la prensa rosa es como ver al diablo en persona, bastaba con seguir caminando o conversando. Mejor dicho, no tomarlos en cuenta.

Dejó ver que tiene un problema de manejo de ira, de tolerancia y de paciencia. Ya se sabe que detesta a los comunicadores faranduleros (sobre todo a los de la nueva generación), sin embargo ellos insisten en buscarlo. No estamos de acuerdo en la violencia porque provoca más violencia; ni son necesarios los comentarios homofóbicos que generen discriminación, falta de respeto y más odio hacia una comunidad.

Según Jorge Luis Jara, director de contenido del programa Viralizados, su reportero Luis Rúa fue el atacado por Ronald. “No es la primera vez que reacciona así, ya lo había hecho antes cuando fui parte de Jarabe de pico, de Teleamazonas. Molesta la actitud pasiva de Pamela Cortés”.

En nuestro trajinar periodístico hemos entrevistado algunas veces a Ronald y nunca hemos tenido problemas. Pero si en algún momento se niega a conversar, seguiremos de largo porque no es santo para rogarle, ni vamos a permitir faltas de respeto de ningún tipo.

Aunque el presentador de Teleamazonas siempre ha manejado ese temperamento, los famosillos ya no quieren dar entrevistas a los aprendices de reportero porque se quejan de su forma de abordarlos, de que solo los destruyen y de que se acercan a ellos con malas intenciones. En pocas palabras, se han ganado su odio. Pero nada justifica que Ronald diga que son caca para él. Advirtió que si se vuelven a acercar, los seguirá tratando mal.

