Miss Universo 2024: No se lo siente en México

Me pica la lengua. El certamen no ha tenido el apoyo gubernamental

Cuando se llega a Ciudad de México, en el aeropuerto internacional Benito Juárez se observa un video en el que aparece Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, durante su elección.

Mara Topic lleva a Ecuador al Miss Universo 2024 con corazón y empatía Leer más

Después no se vuelve a ver nada más. En la gran capital no existe ni un letrero (ni siquiera de bienvenida) que indique que el próximo 16 de noviembre se desarrollará la gala en la que se elegirá a la sucesora de la nicaragüense.

En México, Miss Universo 2024 no se siente, a la ciudadanía no le interesa. Es un evento de belleza aislado, que se siente exclusivamente en el hotel Presidente Intercontinental (ubicado en la zona de Polanco), donde se hospedan las casi 130 aspirantes, y en las redes sociales, en las que todo parece maravilloso.

El historiador de concursos de belleza Pepe Medel dice: “México no es un país de reinados, no hay anuncios en las calles, los periódicos no hablan del tema, la gente ni sabe que se está desarrollando en este país porque no es un tópico que les llame la atención, que les despierte curiosidad como tal vez la Fórmula Uno”.

El experto mexicano añade: “Conozco que existen muchas restricciones en el hotel, no permiten el ingreso a los fans, y a la prensa solo la dejan entrar en determinadas horas. El 12 (hoy) empieza a llegar más gente. En Expo Reforma es donde han estado trabajando y se tomaron fotos oficiales”.

(Te invitamos a leer: Así reaccionó Laura Zapata a la muerte de su hermana)

Sobre Mara Topic, Miss Universo Ecuador, opina: “Es guapa, la conocí cuando participó en Miss Grand Internacional 2019. Me dio gusto volverla a ver. Se la nota más madura y más elegante. No creo que tenga problema en pasar el primer corte. Aunque considero que este año la corona se va a Europa; están Dinamarca, Francia, Estonia, Portugal, Finlandia…”.

El certamen no ha explotado el turismo

El comunicador Antonio Gerónimo comentó: “Efectivamente no se lo siente el certamen. En El Salvador, el gobierno fue parte de la organización, este año no ha sido así. En el parlamento de nuestro país hay un grupo que está en contra de estos certámenes”.

El fan mexicano Luis Bello expresó: “Ha faltado que las candidatas salgan más, prácticamente solo han estado en el centro de convenciones, donde les hacen las pruebas de vestuario y en el hotel. México es un país espectacular, no es necesario sacarlas de la capital, hay muchos sitios donde las pueden llevar, por ejemplo al Centro Histórico o a museos. No han explotado el turismo debidamente. Comprendo las comparaciones que se hacen con El Salvador. Allá un gobierno le apuesta a la publicidad internacional. En nuestro país parece un evento privado. Se hizo un acercamiento, pero una de las situaciones que se dieron fue que recién hubo cambio de presidente (Claudia Sheinbaum). No sé si la nueva administración ya estaba lista”.

En el hotel se concentran entendidos como el zar de la belleza, Osmel Sousa, quien considera que Ecuador “tiene una buena aspirante”.

El fin de semana grabaron en el Zócalo (un lugar icónico que se encuentra en el corazón del Centro Histórico).

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!