Carolina Mella: La nueva adquisición de RTS se prepara para el año electoral

Me pica la lengua. La comunicadora es parte de Noticias, primera emisión. El seriado Como dice el dicho es cancelado

Tras la salida de Luisa Delgadillo de RTS, se empezó a buscar a alguien que ocupara ese espacio en el informativo. No era una tarea fácil, porque la mencionada periodista era la imagen de esa cadena, goza de credibilidad y su trayectoria es amplia.

Miss Universo 2024: No se lo siente en México Leer más

Según la directora nacional, Mariuxi Padilla, Carolina Mella reunió los requisitos, “tiene el perfil adecuado”. Por ello apareció desde el 5 de noviembre en Noticias primera emisión, a las 07:00. El 2025 es un año electoral, son muchas las entrevistas que se vienen, así que habrá mucho trabajo. “Estamos preparando nuestro contenido especial con información de los candidatos. Ella hará las entrevistas que sean necesarias. Jorge Escobar será el presentador y entrevistador principal del programa Puntos de vista”, añade Mariuxi.

Llega el varón

Mafer Pérez ha logrado la estabilidad. Se casó con Robert Vélez y ahora espera a su segundo hijo. Tiene una niña llamada Alaia Isabella (de otra relación), a quien adora. Así que con el nene que llega, formará la pareja. Mantuvo oculto su embarazo para evitar los ataques y la mala onda en las redes sociales. Esa fue su decisión. Muchos no daban ni un centavo por este matrimonio. Una de las razones es porque se ha considerado que la presentadora y actriz es el sostén del hogar.

(Te invitamos a leer: Megan Fox anuncia que está en espera de un nuevo hijo)

Como dice el dicho se despide

En México, la noticia cayó como un balde de agua fría para los actores y para los fieles seguidores de Como dice el dicho, que se estrenó en 2011. El seriado (que se ve en Ecuador en los canales locales y por la señal internacional de Televisa) dejará de grabarse. Por los vientos que soplan, el motivo sería económico. En este programa unitario en cada episodio se muestra un refrán popular, el cual es el hilo conductor para una historia creada.

Actores con trayectoria y también nuevos rostros han pasado por este querido espacio, que es protagonizado por Sergio Corona, quien tiene 96 años, y Omar Fierro (61). Lo que se conoce es que por lo menos en 2025 no se grabarán nuevos capítulos y se verán los anteriores. Si Televisa vuelve a producirlo más adelante, tal vez ya no esté Don Tomás (Sergio Corona) por su avanzada edad. Preocupa su salud tras la noticia de la cancelación. El elenco no se lo esperaba y se preparaba para la temporada 15. Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe gozan de la aceptación del público mexicano y extranjero.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!