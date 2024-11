Bárbara Fernandes y su pareja exponen su amor

Me pica la lengua. La hija de Marián Sabaté en las playas de Panamá. Además El Cuy ya puede trabajar en Estados Unidos

La actriz Bárbara Fernandes siempre ha preferido mantenerse alejada de las cámaras y el bajo perfil. Seguramente porque su madre, Marián Sabaté, estuvo sobreexpuesta a ellas. Sin embargo, ahora con frecuencia se deja ver con Francis derrochando amor.

Por esa razón, las redes sociales son su mejor vitrina para mostrar el gran momento que viven juntas. “Cómo no decirte cuanto te amo. Si cada vez que me miras siento que se detiene el tiempo. Si reírme contigo es mi momento favorito del día. Si veo cómo mantenemos una relación tan sana donde siempre comunicamos nuestras necesidades, si cada día me haces sentir la persona más especial sobre la tierra”, dice Francis.

Luis Fernando Anangono fuera de TC

Por los vientos que soplan, el gusto le duró poco a Luis Fernando Anangonó, que volvió a TC con su espacio de hechos insólitos. Con los recientes cambios que se han dado en ese canal, se quedaría afuera. Algunos están contentos porque dicen que afectó a El Noticiero y que incluso le bajó el rating. Los tiempos y las audiencias cambian, tal vez tuvo su momento, pero ya no. Lo llevó el llevó el anterior director, Winter Velásquez, a quien mandaron a Quito.

A Don Day siempre le ha gustado hacer show

Desde que Don Day se inició o apareció en la farándula, siempre le ha gustado llamar la atención, con sus romances,locuras, extravagancias, payasadas, comentarios, peleas, rupturas o por los reality shows en los que ha participado…

No le queda ahora decir que la prensa rosa lo acosa, que lo persigue y mucho menos le queda compararse con Ronald Farina. Al presentador de Teleamazonas nunca le ha gustado estar metido en esos líos. Para Don Day es el pan nuestro de cada día, todo es show, incluso por ello cuando dijo que esperaba un hijo con Elizabeth Cader y luego lo perdió, muchos lo pusieron en duda.

Mauricio Altamirano podrá trabajar en Estados Unidos

El exreportero y expresentador Mauricio Altamirano, quien ahora vive en Estados Unidos, está más feliz que nunca porque legaliza su permanencia en ese país. Logró que le dieran permiso de trabajo. Sus planes son quedarse en esas tierras y venir solo de visita.

