Ronald Farina, la polémica con Lazito de la Farándula y otros chismes locales

Cuando Will Smith golpeó a Chris Rock durante la gala de los Óscar a principios de 2022, le cayó encima Raymundo y todo el mundo, incluso la academia de Hollywood lo sancionó y no puede participar en ningún evento o programa de la Academia durante 10 años. Todo se dio porque el comediante hizo una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett, esposa de Smith.

La estrella de Hollywood no habló en ese momento. Salvando distancias, el presentador Ronald Farina, tras su reacción violenta con la prensa rosa en el preestreno de una producción de Víctor Aráuz, no se quedó callado y en una entrevista con VitoTVO salpicó en sus declaraciones a Lazito de la Farándula, a quien llamó “vil, mentiroso y quien arma todo el show”.

El reportero, quien ahora parece ser el nuevo moderador de Los Hackers y no Aura Arce, ya que se sienta en la mitad del estudio moviendo los hilos, estuvo esa noche cuando ocurrieron los lamentables hechos que han dejado mal parado a Ronald. Según los videos que circulan, en ese momento Lazito puso cara de inocente. Sin embargo, al día siguiente él se destapó en las redes sociales y en Los Hackers, además consultó a otros talentos y comunicadores.

Cuando estuvo frente a frente al presentador debió haberlo aclarado y no haber permitido el maltrato. Que no se entienda mal, no estamos a favor de la violencia, de las agresiones y menos de la discriminación. En este caso, el temperamento de Ronald no ayuda para nada, pero la mala prensa también tiene parte de la responsabilidad.

En la red social X, el presentador de Teleamazonas escribió: “Se van a meter en un pleito legal por hacer tal difamación”, luego de que Ecuavisa publicó: “Farina es acusado de violencia, agresión y homofobia hacia la prensa de espectáculos”.

A diario recibimos quejas de gente del medio que prefiere no dar entrevistas porque los aprendices de reportero le cambian el sentido a lo que dicen y menos aún saben cómo abordar al involucrado. Del trabajo de Víctor Aráuz (que era el motivo de la gala donde pasó todo) nadie habló, pasó sin pena ni gloria.

- Gabriela Baer recibió su título

La presentadora de noticias Gabriela Baer, de Ecuavisa, no oculta su orgullo por haber obtenido su título de licenciada en Comunicación, luego de 31 años de trayectoria en el periodismo de TV.

“Agradezco a Dios porque hace muchos años me abrió el camino para trabajar en una profesión que me apasionó desde la primera vez que pisé un canal y que aún me apasiona”, expresa.

Hay muchos que se jactan de ser licenciados, pero parecería que no han pasado por la universidad y no son nada profesionales. ¡Felicitaciones a Gabriela!

- Carlos Armanza regresó a Ecuador

Carlos Armanza, exdirector de noticias de TC, regresó al país. Vive en Estados Unidos, pero el clima frío le afecta a su esposa, así que permanecerá por estas tierras durante seis meses. Tiene previsto reencontrarse con sus amigos y excompañeros del canal. La expresentadora de noticias Rocío Cedeño es su gran amiga. Ya se están organizando las cangrejadas.

