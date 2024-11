Carlos Molina: "Miss Universo es ponerle el broche de oro a mi carrera"

Antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el diseñador de zapatos, el ecuatoriano Carlos Molina llegó a México por el Miss Universo, cuya gala de elección se desarrollará el 16 de este mes en el Arena Ciudad de México.

Miss Universo 2024: No se lo siente en México Leer más

Se marchó de la urbe azteca para votar. Vive en Nueva York y regresó durante la presente semana para continuar trabajando con las 135 aspirantes a la corona de la mujer más hermosa del planeta.

Los pies y piernas de ellas lucirán sus creaciones durante la apertura de la ceremonia conducida por Danilo Carrera y Jacqueline Bracamontes para la cadena Telemundo.

El creativo vive desde hace 32 años en esa nación, llegó a los 22.

Miss Universo es una gran vitrina y sus zapatos serán vistos por todo el mundo durante el opening.

(Risas) Es lo primero que verán es el opening en el cual las candidatas llevarán mis botas plateadas hasta las rodillas, adornadas con piedras. Son el complemento de los trajes de la diseñadora dominicana Giannina Azar.

¿Es la primera vez que participa como el diseñador oficial del certamen?

En otras ocasiones he trabajado con candidatas de manera independiente. Es la primera vez que me invitan de forma oficial, lo hicieron Raúl Rocha Cantú (uno de los propietarios del concurso) y Giannina Azar. Volveré a Nueva York el lunes 18 de noviembre, luego de una cena que se ha organizado con la ganadora. En el primer viaje probé una parte de las botas que llevé, en el segundo hice lo mismo con el resto de jóvenes. Es un gran trabajo, pero siento una gran satisfacción y es muy gratificante de ser parte del renovado Miss Universo. Hemos estado en ensayos y en la grabación preliminar.

Con Mara Topic. Cortesía

¿Seguramente lo convocaron con mucha anticipación porque son más de 100 aspirantes?

Hace dos meses presenté dos opciones de diseño. La primera unas botas de plataforma de punta abierta y la segunda, las plateadas. Se inclinaron por la última. Siempre mantuve reuniones con la diseñadora, con el equipo… Mis creaciones será la primera impresión que se llevarán los que vean la gala. Esta vez creo que no se aburrirán, ya no es el típico certamen. Este se caracterizará por la música, la alegría, la coquetería de las misses, la frescura, la moda, es prácticamente un renacimiento. El productor Emilio Estefan ha creado una canción.

Mara Topic lleva a Ecuador al Miss Universo 2024 con corazón y empatía Leer más

Esta experiencia será una especie de broche de oro para su carrera...

A través de 25 años de carrera la marca Carlos Molina ha sido reconocida y estar en Miss Universo es como ponerle ese broche de oro, he sido jurado en concursos locales, he trabajado con artistas como Thalía y Fergie. En esa gran noche mis zapatos se verán, no son unas sandalias que pasarán desapercibidas. Las chicas se han enamorado de las botas e incluso me han pedido otras creaciones, ya están usando mis modelos. Es una gran alegría porque la mujer cuando compra un zapato siente un impulso, eso lo noto siempre y me agrada.

A esta altura ya habrá conversado en varias oportunidades con la representante ecuatoriana, Mara Topic…

Es muy linda, una de las misses más hermosas que ha tenido Ecuador. Tiene un carisma y alegría únicos, es querida y con una bella historia de vida. Está desempeñando un buen papel.

"Creo que la corona se irá a Europa"

Una de las favoritas es Dinamarca. Más de un experto en reinados asegura que en 2024 la corona se irá a Europa.

Estoy casi seguro de que así será. Mis tres latinas favoritas son Ecuador, Perú y Chile. No puedo dejar de mencionar a Francia y Dinamarca, así como Emiratos Árabes, esta mujer es espectacular. He tenido la oportunidad de compartir con las aspirantes en los ensayos, las pruebas de vestuario, comiendo, cuando no están posando o cuando hablan por teléfono con sus madres, sin maquillaje, en la vida real, sin poses. Las he conocido como seres humanos, no como reinas. Es lo más importante.

(Te invitamos a leer: Así fue el homenaje a Carlos Vives como Mejor persona del año en los Latin Grammys)

De la salida de Miss Panamá (Italy Mora) se han dado varias versiones. Una de ellas es que dejó entrar al novio a la habitación. Y que fue la dominicana quien la delató.

No tuve tiempo de saber lo que ocurrió, existen varias versiones, no sé cuál es la verdadera. Si fue exagerada o no la medida que tomó la organización, desconozco porque no sé si se lo habían advertido.

Con las candidatas en México. Cortesía

Un hombre agradecido

Esta es una oportunidad para volver a México con sus creaciones…

La marca Carlos Molina ya estuvo en México. Existen distribuidores que quieren tenerla. Siempre ha sido mi orgullo. Mi trabajo es atrevido, fresco, sexy y con el toque latino.

¿Cuándo lo veremos en Ecuador?

Casi siempre voy en diciembre, lo hice el año pasado. Me gusta ir en esa fecha para ver a mis familiares, abrazarlos y volver. Generalmente son visitas rápidas. Tengo hermanos a cargo de unas propiedades, otra hermana vive en Miami y la cuarta en Los Ángeles.

Las fiestas de Navidad y fin de año son ideales para el lanzamiento de nuevas colecciones.

Ya la tengo lista, son colecciones que salen según la estación del año. Siempre trato de que mis diseños se distingan con algo metálico. Pongo énfasis en los tacones, ya sean cuadrados, rectangulares o con huecos, con círculos, colores o plataformas. Se verán muchos dorados y plateados, con puntas metálicas y botines por el frío para la calle y además sandalias sexis con piedras, que nunca pasan de moda, o zapatos cerrados también con piedras.

Mantenerse en el diseño en EE. UU. no es algo fácil, ¿cómo lo ha logrado?

Siempre me mantuve enfocado en lo que quería. Antes de crear mi marca en Estados Unidos, ya llevaba aproximadamente seis o siete años diseñando para otras. Como cualquier profesional que hace un buen trabajo, nos recomiendan y creé una reputación a través del tiempo. Las ventas se traducen en el interés de las personas por lo que saca Carlos Molina, porque gusta e impacta. Trato de ser innovador. He tenido la suerte de ser solicitado.

La pandemia arrasó con lo que pudo…

Antes de la pandemia tenía tres locales en Nueva York, pero los cerré. Mantengo una tienda online, vendo por Amazon y trabajo para tres empresas que venden en grandes volúmenes. Las tiendas físicas ya no tienen el alcance de antes, no son rentables, generan muchos gastos.

Junto a Osmel Souza. Cortesía

Dicen que Carlos Molina siempre ha sido un hombre agradecido.

Siempre quise ser arquitecto en Estados Unidos. Mi primer trabajo fue en una compañía de zapatos, sin saber que ese era mi destino. Era mensajero. Había creativos italianos. Uno de ellos se fijó en mí porque yo dibujaba para la universidad y me propuso trabajar con él. Me hizo una oferta económica que me interesó. Franco Sarto me enseñó todo el negocio. A los diez años consideró que estaba listo. Lancé Carlos Molina en el 2000, estaré eternamente agradecido. La primera colección de hombres la inicié durante la pandemia. Pronto saldrá una línea deportiva.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!