Empresario, político, exasambleísta y actual gerente de la Fundación Malecón 2000. Él es Vicente Almeyda y para conocerlo más a fondo, lo invitamos a que responda El Cuestionario.

¿Cómo es que se da el salto de estar en la Asamblea a presidir la Fundación Malecón 2000?

Un cambio radical en la manera de desempeñar un cargo público. Son dos cosas distintas. En la Asamblea era un voto de 137 donde se luchaba a contracorriente en pro del pueblo ecuatoriano. En la fundación soy el gerente general y donde tengo la responsabilidad de la ejecución de tener una obra emblemática de Guayaquil.

Y de las dos experiencias, ¿cuál ha sido la más estresante?

Para mí estresante es no poder lograr lo que uno quiere a carta cabal porque depende de una votación de mayoría, al igual que luchar contra la pandemia y la falta de dinero y otras cosas que impiden que uno pueda tener todo lo que quiere para que Guayaquil siga disfrutando de sus malecones.

Me comentaron que usted es el capo del control electoral.

Escucho eso y se me vienen a la mente campañas, la reelección de Nebot, la elección de Lasso, salvar al país de la catástrofe.

¿Y a usted lo han salvado alguna vez?

Siempre (risas).

Me dicen que es un hombre de caminar de prisa. ¿Qué recuerdos tiene de sus famosos recorridos con Jaime Nebot?

Mis recorridos con él han sido por más de 20 años. Conozco Guayaquil de cabo a rabo, del norte al sur y del este al oeste. Lo mismo aplico en los malecones, los recorro y exijo que se cumpla con el mantenimiento. Trato de crear buenos ambientes y principalmente hay una responsabilidad que cumplir. Si no la hace uno, ¿quién? Y soy de los que evitan la crítica.

“Soy un hombre de resultados, toda la vida me he dedicado a varias actividades sin descuidar ninguna”.



Lo que no evita es el buen comer. ¿Qué es lo más peculiar que ha comido en sectores como Isla Trinitaria o el suburbio?

He comido en estos lugares el seco de pato y el de guanta. En la Trinitaria por primera vez degusté de la chicha, elaborada por personas, no por máquinas.

Y me dicen que es excelente cocinero. ¿Cuál es su plato estrella?

El risotto, en sus diferentes tipos.

¿Y la comida árabe?

Me encanta. Mi madre es libanesa y mantengo su cultura desde pequeño.

Los ceviches no pueden faltar en su dieta.

Sí, al igual que el caldo de bolas y el moro de lentejas.

Pero en sabores su mayor debilidad es el pan de yuca, lo come casi a diario.

(Risas) Usted me ha estado investigando.

Y hombre de buen whisky y de Emelec

Totalmente. Siempre en mi vida el whisky y azul es el color. Viva Emelec.

Vicente Almeyda ha dividido su vida profesional entre lo público y lo privado. Cortesía Daniel Olvera.

“Yo dejo que quienes están conmigo trabajen y desarrollen, hay empresarios que lo impiden. A mí me gusta que fluyan, pero eso sí, superviso y veo resultados”.

Sé que su talón de Aquiles son sus cuatro hijas, pero entre las mujeres de su vida hay que incluir a Antonella.

Claro, mi esposa. Por ella reincidí en el matrimonio (sonríe).

Eso me decían, que usted era incasable.

Así es, los sentimientos de uno aparecen cuando te encuentras con alguien que te sacude y te mueve el piso.

Es cierto que fue un noviazgo largo.

Diez años. Me puso a prueba y sabía que tenía que ser para toda la vida.

¿Qué otras cosas son para toda la vida?

El servicio público es parte de mi vida. A veces me cuestionan por qué no me dedico a mis empresas. Hay quienes prefieren la caza, la pesca o la pelota, yo prefiero servir. Y para toda la vida también es el amor por mis hijas, mi madre y mi esposa.

“Me han ofrecido muchas funciones públicas. El presidente Lasso me ofreció una gobernación, ministerios, pero yo estaré donde mi partido (PSC) me diga que tengo que estar y donde la ciudadanía me dé la oportunidad de servir”.

ag-periodistas Afirma haber rechazado cargos públicos en el gobierno de Lasso.

Parte de su vida también son el orden y la prolijidad. No puede ver nada chueco o que no esté centrado, como un cuadro.

Sí, es verdad, además de que todo debe estar ordenado por tamaños y colores, desde mi escritorio hasta mi clóset. El orden es parte de la vida del éxito de una persona.

Hablando de escritorios, ¿cuántas plumas ha perdido?

Muchas, principalmente en campañas y en recorridos y varias me las perdió Jaime Nebot (risas).

Y para quitarse el estrés viaja a Punta Blanca. ¿Qué diría esa casa si hablara?

Muchas cosas. Ahí nacieron mis hijas y desarrollé gran parte de mi vida. Si no la tuviera, se arrancaría algo de mí.