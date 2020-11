Verónica Camacho: "Quiero encontrar un buen amor"

La comunicadora Verónica Camacho (35) fue parte del programa 'En contacto', de Ecuavisa, hasta mayo pasado. En esa empresa laboró durante 15 años, desde que la revista familiar se llamaba 'Está clarito'. Antes trabajó en RTS. Tiene el espacio 'Contigo en casa' que se emite desde las 10:00, de lunes a viernes en radio Santiago y por las redes sociales. Es una mujer emprendedora que lanzó su tienda de ropa Sweet trendy by Vero.

¿Extraña la TV?

Para nada. Lo que extraño es el espacio 'En contacto' de antes.

¿Qué quiere decir?

Todo cambió, el formato de ahora es diferente. Hace tres años era un programa más familiar, de ayuda social y más humano. Cumplí un ciclo. Salí muy bien, sin problemas ni resentimientos.

Estéfani Espín ya es mamá de una niña Leer más

Ahora está en la radio…

Hace rato quería hacer radio, pero como estaba en la TV no podía por falta de tiempo. Es mi primera vez. Además estoy planificando un programa, como una revista de mamás, en YouTube y Facebook.

Antes de irse de Ecuavisa lanzó su emprendimiento...

Lo hice porque tenía contemplado irme en algún momento del canal. Mi idea era independizarme, darle otro giro a mi vida. Además nada es para siempre. Tengo la tienda de ropa Sweet trendy by Vero, pero los meses de la cuarentena fueron complicados.

Es una sociedad con mi cuñada, María del Mar Astudillo. Ofrecemos prendas para todo tipo de cuerpos. Hemos sacado una línea de zapatos. Nuestra intención es extendernos en Cuenca y Quito. Nos movemos mucho por las redes sociales.

¿Cómo vivió la cuarentena?

Tranquila, sin pánico. Soy una mujer de fe, como soy cristiana cada mañana leo la Biblia y oro. Todo eso me calma. Hace un mes retomé los ejercicios. He estado tan tranquila que he subido algo de peso. No me enfermé. Fue un descanso para mí la cuarentena porque vivía a un ritmo acelerado. Para mi hijo Nicolás, de dos años tres meses, fue más complicado.

¿Por qué?

Estaba en un jardín de infantes y lo saqué. Hubo un retraso en su aprendizaje, el encierro lo afectó. Casi no hablaba. No compartía con los niños de su edad. Todo es online, pero no es lo mismo. Ya lo metí a un jardín y tiene una profesora para terapia de lenguaje. Mejoró mucho.

Carla Sala: "Alma cayó en buenas manos" Leer más

Usted sostuvo dos relaciones sentimentales importantes...

Con Edwin García contraje matrimonio. Cinco años de enamorados y dos de casados; y Juan Francisco Sánchez es el padre de mi hijo. Con él no me casé. Al año de divorciada lo conocí. Es un buen padre, Nicolás es el primer hijo para ambos. No tengo queja en eso.

¿Cuál cree usted que hayan sido las razones de estas rupturas?

Mi hermana Gabriela dice que no he sabido escoger. Así es, porque han sido relaciones inmaduras. Pero no considero que haya sido de mi parte, siempre he estado clara. Por ello no me siento culpable. Estoy sola desde hace un año siete meses, ahora me siento plena y tranquila.

Son lecciones de vida que dejan enseñanzas…

Aprendí que se debe conocer realmente a las personas. En 2017 me divorcié y perdí a mi madre (Martha) por un cáncer terrible. Fue un año pésimo. Me sentía muy vulnerable y sola.

La Nena Gutiérrez: "Fue difícil irse de Canal Uno" Leer más

¿Qué espera de una relación, de un hombre?

Espero paz, una relación madura, sana, responsable, no desgastante. Quiero encontrar un buen amor, un hombre que tema a Dios y valore el amor. Los dos anteriores fueron terribles, como soy una persona conocida la información me llegaba de inmediato. No pienso en una pareja por ahora. No dependo de nadie en ningún sentido.

¿Qué es lo peor cuando se descubre una infidelidad?

Se pierde la confianza. A la vez me di cuenta cómo eran esas personas. Merezco algo mejor. Anhelo tener una hija.

¿Qué opina de la situación de su excompañera, Gabriela Pazmiño, quien tiene orden de prisión preventiva por el presunto delito de asociación ilícita?

Es una mujer divina, de buen corazón y buena compañera. No puedo hablar mal de ella. Siempre sabrá cómo salir adelante. No creo que su carrera en TV se haya terminado. Seguramente tendrá nuevas oportunidades, es muy talentosa. Es una de las mejores animadoras del país, muy orgánica. Es como es. Muy complicado encontrar a alguien así. Ella y Úrsula Strenge son un referente en la televisión.

Verónica practica CrossFit y seguirá la dieta Keto para perder algunas libras. “No elimina muchos alimentos, es un plan bueno, no es la típica dieta con lechuga y tomate. Además haré el ayuno intermitente. Por ejemplo mi última comida será a las tres de la tarde y no comeré hasta el día siguiente a una hora determinada. Los niveles de insulina bajan y mejora el metabolismo. Agarra la grasa extra y bebo agua”.