Verito Álava: "Decidí elegirme, no complacer a los demás"

Desde 2022, la influencer y coach motivacional Verito Álava (31) vive en Míchigan, Estados Unidos. Allá conoció a su esposo Tim McGuire (de la misma edad y quien se inclina por los números), cuando visitaba a su hermana Adriana, quien reside en Estados Unidos.

Mantuvieron una relación a distancia y a finales de ese año, él le pidió matrimonio. Todavía no es ciudadana americana, solo residente.

La pareja espera a su primer hijo. La futura madre tiene cinco meses de embarazo. Visita la ciudad porque su papá Sergio Antonio acaba de cumplir 70 años y por el lanzamiento de su libro Año Extraordinario.

Torneo de Celebridades: Cuando las estrellas de Hollywood visitaron Guayaquil Leer más

Es probable que ya solo venga a Ecuador de visita al estar casada con un gringo y con un hijo que nacerá en Estados Unidos.

Creo que vendré solo de visita y para algunos proyectos. Me encantaría quedarme, pero allá tengo mi estabilidad. Estuve trabajando en una empresa de marketing.

¿Ya se adaptó o todavía extraña?

Aún me cuesta, siempre se extraña. Nosotros somos muy abiertos y espontáneos, ellos son fríos. Extraño esa forma de ser del ecuatoriano. Para armar un plan hay que avisar tres meses antes, todos parecen presidentes, tienen que organizarse. Todo es un drama. En Nueva York existen muchos ecuatorianos, mi estado es muy gringo. Busco clases de bailoterapia o de salsa para encontrar una comunidad. Hablo inglés y aquello me ayuda, si fuera introvertida sería peor. Allá no hay latinos.

Acaba de lanzar un libro. ¿Solo por ello vino a Guayaquil?

No fue el único motivo. Mi padre cumplió 70 años y nos dijo que el mayor regalo era compartir ese día con sus hijos. Tenía el proyecto del libro, pero no la fecha del lanzamiento. Entonces decidí que haría todo en un solo viaje.

¿Es cierto que usted heredó la chispa y el histrionismo de su progenitor?

Mi papi habría sido un buen youtuber, es bromista, espontáneo y auténtico. Siento que yo heredé aquello. Nos encanta bailar. Es mi ángel guardián, siempre está conmigo.

(Te interesa leer: Juan Fernando Velasco: Cuando una noche vale 25 años)

¿Ahora que lleva en el vientre a una criatura, comprende mejor a sus padres?

Totalmente. Tanto mi esposo como mi padre son hombres protectores, pero no en mala manera. Son hombres que darían todo por su familia y cuidan su nido.

Luis Tippán padecía leucemia Leer más

¿Esperaban ser padres tan pronto?

Queríamos ser padres, pero no imaginamos que el bebé viniera tan pronto. Nos casamos en noviembre del 2023 y en febrero llegó la cigüeña (risas). Será un varón, todavía no hemos decidido el nombre. No soy yo la indecisa, es mi esposo. Buscamos un nombre que tenga traducción en español, ya sabemos que Peter es Pedro (risas). El más opcionado es Anthonny (Antonio). Lo que sé es que nacerá en noviembre 8. Allá las cesáreas son raras, así que seguramente será un parto natural.

La familia ya creció, ¿espera seguir agrandándola?

No sabemos porque la vida en Estados Unidos es cara. Sabemos que en Ecuador la vida no es barata, pero mi esposo cree que allá todo cuesta más. Me gustaría la pareja porque yo crecí con hermanos.

¿Existen planes de mudarse de estado?

Algún rato quisiera irme a vivir a Miami, si me sale una oportunidad muy estable intentaré convencer a mi esposo para irnos a esa ciudad. En Míchigan hace frío siete meses al año, estoy rodeada de venados y bosques, estamos a 20 minutos de Canadá. Quisiera estar en un estado más latino. Hay que ser pacientes. Creo en la abundancia y sé que se dará. Cuento con la familia de mi esposo, es muy gringa. Sin embargo su apoyo y compañía, ahora que seremos padres, es muy importante.

Tiene cinco meses de embarazo. Álex Lima

Un diario terapéutico

¿Por qué escribir un libro, son sus memorias?

Este libro nació como un diario personal, terapéutico. El 2021 fue un año en el que no me sentía bien conmigo misma, no era mi mejor compañía, sentía que necesitaba terapia y en todo este proceso de reconexión empecé a escribir esas memorias. Es un relato de amor propio, un libro tremendamente vulnerable, creo que lo que cuento le servirá a alguien.

¿A qué se refiere con un libro muy vulnerable?

Me abro totalmente y cuento situaciones personales e incómodas, como decepciones amorosas o aquellos momentos en que nos sentimos solas o cuando no nos llevamos bien con alguien. He tratado de sacar una reflexión de lo vivido. El 2021 fue un año que me arrebató casi todo.

¿Por qué le arrebató casi todo?

Mi programa radial. Yo tenía cuatro años en Élite. No pude ni despedirme de la audiencia. El reality 'Mega Pekes' no duró nada en TV. No pude seguir con mi proyecto infantil Relojita porque me aparecieron unas manchas blancas en la garganta. Un reflujo me estaba quemando las cuerdas vocales. Tuve que elegirme yo y me preguntaba qué trataba de decir la vida. Traté de mantenerme como una persona positiva y no negativa frente a las adversidades. Dios me permitió que me marche a Estados Unidos.

Su vida no estaba aquí, sino en otro país…

En ese momento lloraba, porque no lo entendía. Al principio todos cuestionaron mi partida, pero soy de las personas a las que no le dan miedo los cambios. Esa seguridad se la transmití a mi familia. Les cuesta creer que ahora que vivo en Estados Unidos escribí un libro. Nunca me estancaré, siempre se me ocurrirá algo.

"No caí en depresiones"

Dice que hizo terapia. ¿Le dio depresiones?

No he llegado a eso, me sentía triste, no entendía mis emociones, cuando consideré que era necesario ir a terapia, lo hice. Después una coach emocional que vive en Quito me motivó a volverme una coach. Muchos de estos expertos han sido heridos emocionalmente. Me certifiqué en Estados Unidos. Todo ha sido un proceso. Nunca llegué a la depresión.

(Te interesa leer: Juan Fernando Velasco: Cuando una noche vale 25 años)

Casi todos los jóvenes viven deprimidos…

Lamentablemente existen muchos problemas de salud mental y gran parte de ellos se sienten solos, caen en alguna adicción, ya sea el alcohol, las drogas y ahora las redes sociales. La gente que más está expuesta es la que más se siente sola. Afecta psicológicamente porque se comparan, quieren la vida de otro, dependen de un like. En mi libro hablo de aquello. A veces ciertas marcas tratan de moldearnos y no las quieres perder.

¿Usted le dio un giro a su contenido en redes sociales?

Cuando en mis redes sociales hubo un cambio muy fuerte de contenido, de humor di el salto a lo reflexivo y motivacional. Muchas marcas me decían que no entendían mi contenido y que no me iban a renovar el contrato, además muchos me cuestionaron y dejaron de seguirme. Yo me aproximaba a mi versión más auténtica, más real, cuando lo hice, menos me quería la gente. Decidí elegirme, no complacer a los demás. Hacer lo que me hiciera feliz. Mi mentalidad cambió.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!