Luis Tippán padecía leucemia

Cuando Luis Tippán estaba vivo quiso que cuando partiera de este mundo, un grupo de conocidos participarán en un documental sobre su trayectoria. El diseñador de moda escogió a Mariana Romero, Julio Azán, Patricia Klein, Nardy Carrión, Natasha Wiesner y Mariela Viteri. Ahora hay algunos colegas que están resentidos porque no han sido considerados, entre ellos, María del Mar Proaño y Nino Touma.

“Luis escogió a las personas que deseaba que estuvieran, sobre todo porque conocemos sus inicios. Si viviera Manuel Wolf también habría estado”, cuenta Natasha. Ya el documental está casi listo. La única que falta de grabar es Mariela Viteri. “Todo tiene un costo, si se hiciera un segundo documental habría que pagar y estamos haciendo un esfuerzo para cancelar el primero”. Este material será lanzado en un homenaje póstumo.

Durante este evento se venderán los trajes que creó Luis, así como en el desfile de moda que se llevará a cabo en Expoboda a desarrollarse del 6 al 8 de agosto en el Centro de Convenciones. Los vestidos los lucirán exreinas y modelos que compartieron con él en diferentes oportunidades. Lo recaudado será a beneficio de su madre, Doña Rosa cuyo único apoyo era su hijo. En estos momentos atraviesa por una situación económica crítica.

También se ha considerado que una parte de ese vestuario se done para obras de teatro o para algún museo, especialmente los trajes típicos.

Luis, cuyo fuerte eran los atuendos para las aspirantes a certámenes de belleza y trajes típicos, falleció el 26 de marzo del 2024 en el Hospital de Infectología de Guayaquil. Todo aquello generó muchas especulaciones. Ahí estuvo porque un gran amigo médico labora en ese centro de salud. Mantuvo en secreto que padecía leucemia, una enfermedad que le generó muchos gastos que había que cubrir.

La hija de Emilio se queja de su padre

En las redes sociales, Emilio Pinargote deja ver que es el padre ideal. Tiene cinco hijas, Fiorella, Samantha, Martina, Isabella e Irina, y un varón Lorenzo Emilio. Su primogénita le lanzó un dardo que no lo deja bien parado en ese rol. “Que le puedo regalar (por el Día del Padre) a alguien que no está para mí, que no está enterado de lo que pasa en mi vida, que no le importó sabiendo que lo necesitaba”.

Al respecto el presentador solo responde. “Yo estoy alejado de los problemas”. En todo caso padre e hija deberían conversar y arreglar las diferencias. En estos tiempos es común que los chicos expresen todo en las redes, es su desahogo. En el Instagram de Emilio solo aparece con sus otros hijos.

Por cierto, Emilio se ha hecho un cambio de look. Su cabello ahora es blanco. “Dicen que los cambios sirven para cerrar ciclos y dar paso a nuevas oportunidades, este lo quise hacer desde siempre, pero de pelado mis viejos no me dejaban”, expresa y luego añade: “Durante 22 años trabajé en TV ininterrumpidamente y uno se debe a sus jefes, así que aproveché esta pausa para hacérmelo. Mi cabello está más cuidado que nunca. He perdido 35 libras, me siento rejuvenecido, no pensé que me quedaría bien”.

Se mantiene en recuperación

La vida le cambió al cantante Jorge Landívar en octubre del año pasado cuando fue atropellado por una moto en la ciudadela Guayacanes. Casi no cuenta esta historia. A pesar de que lo peor pasó, se mantiene con terapia para recuperarse de las lesiones y fracturas que ocasionó el accidente.

