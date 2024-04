Los amigos de Luis Tippán cumplen su última voluntad

Los amigos y colegas del diseñador cuencano Luis Tippán, fallecido el 26 de marzo del 2024, cumplieron su última voluntad. El domingo 14 de abril se trasladaron a General Villamil, Playas, para esparcir sus cenizas en el mar en horas de la tarde. La diseñadora Natasha Wiesner comentó que él siempre le pidió que cuando ya no estuviera, lo relacionado con su despedida sea en la más estricta intimidad.

Luis Tippán: Sus amores eran la Virgen de Guadalupe y su madre Leer más

Tenían previsto acudir Natasha, Abel Lara, Guillermo Silverio, la cantante La Vivi Parra, Mariana Burgos, Christian Vizantes, entre otros. No estuvieron Marco Tapia, quien se encuentra fuera del país, ni María del Mar Proaño.

Según María del Mar, se hará un video con los momentos más importantes de la vida del crítico de moda y se incluirán imágenes de la despedida.

Tampoco asistió su madre, Doña Rosa, quien como es de imaginarse está muy afectada por la muerte de su único hijo. Ya tiene 94 años.

A Luis siempre le preocupó su progenitora y según Natasha temía partir de este mundo antes que ella. Ahora está al cuidado de un familiar.

Los diseñadores preparan un desfile con las prendas que él confeccionó. Está por definirse fecha y lugar. También cuando cumpla un mes de fallecido se oficiará una misa en su memoria.

La boda de Marjorie



Marjorie Cevallos, expresentadora de TC, ahora vive en Estados Unidos, donde contrajo nupcias con Harley Maldonado el 11 de abril. Hace doce años le hizo la propuesta de matrimonio, cuando ella cumplió 26 años. “Me dio un anillo, me dijo que yo soy el amor de su vida. Nunca se fijó fecha, lo postergamos porque la idea era organizar algo bonito con familia y amigos. Incluso antes de viajar a este país nos quisimos casar, pero no se dio. No es en el tiempo que nosotros decidimos, es en el tiempo de Dios”, dice emocionada.

Nino Touma sobre Luis Tippán: "Se me fue mi dupla televisiva" Leer más

Tienen dos hijos, Iker y Mikel. El primero de los mencionados es el mayor y le pidió en varias ocasiones a sus padres que den el paso. “Nos decía que no había fotos de ese momento. Finalmente lo hicimos. Fue una boda muy linda e íntima en Nueva York. Nos sentimos tranquilos, en paz e iniciando una vida nueva en esta ciudad. Queríamos que Dios bendiga nuestra relación. Es mejor hacer todo como Él manda, aunque no lo hicimos desde un principio. Nunca me inculcaron que debía salir vestida de blanco para ser feliz. Lo importante es que hemos avanzado, nuestros hijos se sienten contentos”. Marjorie y su familia asisten a una iglesia cristiana.

(Te invitamos a leer: Denisse Molina: "La prensa no puede informar sin autorización en el caso Sancho")

Cuando vivían en Ecuador, la pareja la pasó mal en la pandemia. Harley se enfermó de COVID-19 y estuvo muy delicado de salud. Ella fue Miss Mundo Ecuador en 2008 y en sus años de vida ha logrado 21 cintas en diferentes certámenes de belleza. Sus últimas tareas en TC fueron como relacionista pública.

ara acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!