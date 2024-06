Torneo de Celebridades: Cuando las estrellas de Hollywood visitaron Guayaquil

Era 1984 cuando se desarrolló en Guayaquil la primera edición del Torneo de Celebridades Pancho Segura (llevaba ese nombre en honor al destacado tenista ecuatoriano que vivía en Estados Unidos) que convocó a famosos de Estados Unidos y latinos, así como a talentos locales de los años 70 y 80 para ser parte de un evento benéfico.

El mentalizador fue el empresario guayaquileño Agustín Febres Cordero (78), (hijo de Agustín Febres Cordero Rivadeneira e Isabel Rosales), conocido como 'Sensación'. Este torneo tenía como finalidad ofrecer al público la oportunidad de conocer y ver jugar tenis a sus estrellas favoritas del cine y la TV en el Guayaquil Tenis Club. Aunque muchos nunca habían agarrado una raqueta.

“En 1983 viajé invitado por mi tío Xavier Rosales a California, donde vivía un gran amigo Pancho Segura para asistir a un Torneo de Celebridades a beneficio de los niños paralíticos de ese Estado. Ahí nació la idea de organizar un evento similar en Ecuador. Después de mucho esfuerzo, persistencia y de tocar muchas puertas, algunas se abrieron, otras no, finalmente pude organizar en mayo de ese año, el primer Torneo de Celebridades, y luego durante 12 años consecutivos. En 2024 se cumplen 40 años, una obra netamente benéfica, de hacer el bien sin mirar a quien. Al mismo tiempo fue una gran promoción turística para el país”.

El mentalizador con Pancho Segura. Cortesía

No cobraban por venir

Los artistas no cobraron por ser parte del torneo. En cada edición disfrutaron de un viaje a Galápagos, almuerzos en restaurantes o casas particulares, una de ellas era la de Nicolás Febres- Cordero (tío de Agustín). Además se organizaba una cena de gala en el club de La Unión en Guayaquil y participaban de una subasta de objetos personales con los que se recaudaba dinero para las obras destinadas a una institución o fundación, como la Cruz Roja del Guayas, Asociación del Voluntario Hospitalario, Fundación María Gracia o Fasinarm.

Andrés García, Agustín y Fernando Allende. Cortesía

Algunas de las estrellas que desfilaron por nuestra ciudad, inicialmente pertenecieron a series norteamericanas. Los primeros que colaboraron fueron Cathy Lee Crosby, James MacArthur, Richard Anderson y Lyle Waggoner. También vinieron David Carradine, David Soul, Robert Culp, Peter Graves, James Coburn, Tiffany Bissete, Bárbara Eden, Chabeli Iglesias, Margaux Hemingway, así como Ruddy Rodríguez, Bárbara Palacios, Astrid Carolina Herrera, Andrés García, Lupita Ferrer, Bertín Osborne, Fernando y Manuel Carrillo, Catherine Fulop, Emma Rabbe, María del Carmen Regueiro, y cantantes como Nelson Ned, Luis Ángel, Ángela Carrasco, María Conchita Alonso y Guillermo Dávila. A ellos se sumaron estrellas del tenis ecuatoriano, Andrés Gómez, Miguel Olvera, Eduardo Zuleta y Ricardo Icaza.

Con Cathy Lee Crosby. Cortesía

Un proceso largo

Según Agustín Febres Cordero, organizar el torneo tomaba aproximadamente 8 meses. “Prácticamente terminaba una edición y comenzaba a prepararse otra. Había que viajar a diferentes países para invitar a los artistas, si tenían algún compromiso en su agenda, aunque tuvieran las ganas no podían venir. Se les presentaba la obra benéfica en la que iban a aportar, también les mostraba en videos las Islas Galápagos, a las que se los llevaba para agradecer su participación. Generalmente ellos permanecían entre 8 a 10 días en Ecuador. Siempre eran un promedio de 15 celebridades por edición, pero tenía que invitar a unas 40, algunas cancelaban por diferentes razones”.

Recuerda que a David Carradine de 'Kung Fu' y 'Kill Bill', “le encantaba el trago, desde que se bajó del avión pidió que le sirvan dos tequilas. John James de Dinastía causó furor entre las mujeres. Cathy Lee Crosby de 'That's Incredible!'. era una mujer encantadora, pero también vino gente que no lo era, entre ellas, Chabeli Iglesias, hija de Julio, muy complicada y exigente y Margaux Hemingway, la nieta del escritor Ernest Hemingway. No quedaba más que lidiar con esas personalidades e incluso con las de sus mánagers”, comenta entre risas y añade que los visitantes se llevaron una buena impresión de Ecuador, sobre todo maravillados por Galápagos y disfrutaron nuestra rica cocina.

Jaime Araque se enamoró de la prima de Agustín

El mexicano Fernando Allende y el venezolano Jaime Araque participaron en dos ediciones del torneo. “Me pidieron regresar. Fernando es una gran persona, de lindo carácter. Jaime se enamoró de mi prima Liliana Febres Cordero e incluso procrearon un hijo llamado Jaime. Estas son las anécdotas que dejó este evento. Ahora sería complicado organizarlo nuevamente por la inseguridad en el país. Ya lo pensarían dos veces”.

Con el actor venezolano, Jaime Araque. Cortesía

Brad Pitt no pudo venir

Cuenta el empresario que se quedó con las ganas de que las celebridades de Hollywood, Brad Pitt y Leonardo Di Caprio visiten el país. "Insistí durante años pero fue imposible. Querían venir, pero su agenda no se los permitía. A la exesposa de Nicole Kidman también la invitamos, pero no se dio”.

Tras doce años, el evento se canceló. “Era un evento que demandaba mucho tiempo, casi no atendía mis asuntos personales. Pronto será la hora de retirarse, sigo activo hasta que Dios lo permita. Me siento orgulloso de esta obra única en Ecuador y de haber servido a los que menos tienen”.

Destacó por su belleza

El comunicador Carlos Ibáñez, quien ahora está dedicado a las relaciones públicas y a las redes sociales, fue uno de los que cubrieron el Torneo de Celebridades. Recuerda que Raúl ‘El Gordo’ de Molina, presentador cubano-estadounidense del programa 'El gordo y la flaca', se lanzó desde el barco al mar en Galápagos. Además cuenta que la venezolana Astrid Carolina Herrera, Miss Mundo 1984, “fue una de las artistas latinas que más llamaron la atención en una de las ediciones, por su belleza y altura (mide 1,73 metros). Y a Bárbara Eden, protagonista de Mi bella genio, le gustaba caminar por la playa, lo que evidenció en su paso por las Islas Encantadas”.

Astrid Carolina Herrera. Cortesía

John James entre los más guapos

El crítico de cine de EXPRESIONES, Jorge Suárez, quien por su dominio del inglés colaboraba como traductor en el torneo, considera que fue una gran época. “Agustín Febres-Cordero logró algo casi imposible: traer a Guayaquil a grandes figuras del cine y la televisión, cuyos nombres estaban o habían estado en su apogeo. Recuerdo la belleza de Barbara Eden y su paciencia en la aduana al abrir sus maletas.

Siempre se ofrecía un gran almuerzo en la residencia de Nicolás Febres-Cordero. Ahí se conversaba con las estrellas. En uno de ellos estaba Chabeli, hija del cantante español Julio Iglesias. La vi sentada sola, en una mesa cercana a la piscina. Me le acerqué para conversar. Se portó muy indiferente. Me retiré, no había manera de entablar un diálogo. Alguien comentó que ella daba entrevistas pagadas, así como se hacía en España”.

Mientras que María Conchita Alonso era lo contrario, añade Suárez, “chispeante, comía langostinos con las manos y bebía vino blanco. Era tan sencilla, que hasta su vestimenta era casual. John James, de la famosa serie 'Dinastía', era otro actor sin poses. Cliff Robertson, ganador del Óscar por 'Charly', era un buen tenista y juraba que la cerveza más rica del mundo era la Pilsener. Margaux Hemingway era una belleza algo fría, pero muy amable. Lamentablemente se suicidó en 1996. En una noche determinada, había una gran fiesta en el Club de La Unión. Eso era genial. Nos divertíamos codo a codo con las estrellas”.

David Soul grabó con Fichamba

El periodista Alsino Herrera, quien ahora optó por la publicidad, cuenta que “el torneo era una fiesta casi continua en Guayaquil. Aunque hay muchas historias que se borran con el paso del tiempo, hay otras que no se olvidan. Una de ellas es cuando en 1990, en una de sus noches de gala para presentar a los personajes en el hotel Oro Verde, la velada tardó en iniciar porque faltaban dos artistas. Se empezó sin ellos. En plena celebración aparecieron la cantante María Conchita Alonso y René Farrait (ex-Menudo). Bajaron por las escaleras que conducían a las habitaciones. Hubo todo tipo de comentarios que nunca se publicaron”.

Alsino Herrera con Franco Nero. Cortesía

Alsino recuerda que en 1991 vino Franco Nero. Evitaba a los medios por el escándalo reciente de su hijo colombiano, procreado con un ama de llaves en ese país. “Cuando terminó su partido, salté a la cancha para preguntarle si era real su paternidad. El italiano habla español, pero respondía: ‘Mí no entender, mí no entender’, y no me dijo nada. Después de un proceso que se inició con un escándalo, la justicia colombiana determinó que Franquito es su hijo”.

David Soul con Fichamba. Cortesía

No olvida a los más esquivos, como “el actor David Carradine, quien solo posaba para las fotos sin responder preguntas. Mientras que Tiffany Brissette ('La pequeña maravilla') vino con la mamá. ‘Sacaba el cuerpo’, ni para la foto. Llegó, hizo una ligera presencia en el evento para la prensa y desapareció como por arte de magia. En 1985 vino el actor David Soul, de 'Starsky y Hutch', en medio de una polémica internacional por sus adicciones. Sin embargo, tuvo la mejor actitud en cada acto deportivo y social. Incluso, grabó la canción 'Don’t give up on us' con Jesús Fichamba.

Encerrados con Catherine Fulop

Según el comentarista de espectáculos, Stalyn Ramos “cada torneo dejaba muchas anécdotas, pero también enseñanzas. La llegada de Joyce Dewitt (de 'Tres son multitud') y Tiffany Bissette dejó clara la básica preparación bilingüe que teníamos los reporteros ecuatorianos para recibir y entrevistar personajes de habla inglesa. Por eso recuerdo que el crítico de cine Jorge Suárez fue el eterno traductor en los arribos y ruedas de prensa.

Catherine Fulop con Manuel Carrillo y José Luis Santander. Cortesía

Cuando el elenco cambió y empezaron a venir los latinos de moda recuerdo la cara del actor venezolano Daniel Alvarado porque su entonces esposa, la actriz Emma Rabbe era la más solicitada para autógrafos, fotos y entrevistas. La ocasión que vinieron Fernando Carrillo y Catherine Fulop (la pareja de telenovelas de los 90), fueron también los más buscados y en una persecución por el hotel ingresaron al ascensor en el que nos encontrábamos huyendo de la fanaticada. Al tenerlos cerca y en una situación complicada porque nos quedamos encerrados se hizo incómodo pedirles una foto".

Los talentos locales

Polo Baquerizo y Mariela Viteri, dos famosos locales, que participaron en algunas de las ediciones del evento. La presentadora comenta que ella jugó tenis con la actriz venezolana Catherine Fulop, “Yo jugaba pésimo y en esa ocasión conocí a Chabeli Iglesias. Una belleza, pero muy antipática. Entonces yo estaba con mi primer esposo (Jaime Andrés Trujillo). También estuvo la exreina de belleza, la colombiana Paula Andrea Betancourt, quien era super pana de Soledad Diab”.

El expresentador de 'Haga Negocio Conmigo' “En 1991 estuvimos invitados Mónica Barba, yo, no recuerdo a los demás. Cuando llegaron las invitaciones a los nacionales, lo curioso fue que la parte en la que se indicaba lo referente al viaje a Galápagos estaba cubierta. Reclamé, no me parecía y me excusé de participar. Se disculparon, acepté jugar porque lo recaudado era para una fundación, sin embargo no viajé. En mi vida había jugado tenis. Mi esposa Laila tenía una raqueta antigua de madera que pesaba mucho. Fui con esa raqueta, me dijeron que eso no se usaba y me prestaron una. Se me reían y usé mis clásicos tirantes”.

Polo Baquerizo. Cortesía

