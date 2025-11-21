Vanessa Jaramillo presenta Cromática, un libro-objeto para activar la creatividad

¿Qué es el color? La pregunta surgió en un día cualquiera, pero el efecto sería decisivo. Fue su hija -a quien Vanessa Jaramillo, conocida como Vayeca, describe como su “musa más grande”- quien encendió la chispa inicial. Ese cuestionamiento, tan simple como profundo, impulsó a la autora a explorar de manera íntima la relación emocional y simbólica que tenemos con los colores y a buscar una manera de traducirla en un objeto creativo.

Así nació Cromática, un libro-objeto que empezó a escribir en 2021, que permaneció guardado durante tres años y que finalmente encontró su forma definitiva como una invitación a mirar el mundo desde una sensibilidad más amplia. En sus páginas, el color funciona como un mapa sensorial y espiritual. La obra reúne 16 tonos vibrantes, cada uno acompañado de un reto creativo, pósters con frases inspiradoras, playlists para acompañar estados de ánimo específicos, afirmaciones, stickers y recursos digitales. Jaramillo explica que el proyecto surgió de una búsqueda personal: “La creatividad es una herramienta vital para la salud mental, y creo que hay que vivirlo así”, señala.

La autora se adentra en la psicología del color, la espiritualidad, los elementos de la naturaleza, las estaciones, los signos zodiacales, los chakras y la energía del aura, proponiendo un recorrido íntimo para soltar bloqueos, resignificar experiencias y reconectar con la imaginación como un acto cotidiano.

Añade que la investigación para construir el libro fue extensa y participativa: “Hacía encuestas sobre cómo la gente relacionaba cada color, o qué canciones se lo recordaban, aunque no lo mencionaran directamente”, cuenta. Las respuestas de amigos, familiares y seguidores en redes se convirtieron en insumos que alimentaron el universo cromático de la obra.

Una obra previa

Aunque Cromática es su segundo libro, es el primero en publicarse. Su verdadero debut creativo fue Oráculo Creativo, un proyecto nacido en plena pandemia tras la muerte de su abuela. Esa experiencia abrió una búsqueda emocional que tomó forma en un libro-objeto compuesto por 100 tarjetas con afirmaciones diseñadas para fortalecer la confianza creativa. “Estaba pasando por un duelo, y en ese momento entendí la importancia del autocuidado y de reafirmarte a ti mismo. Nació como un intento por superar la tristeza y abrazarme a mí misma”, indica.

La trayectoria de Vanessa Jaramillo se mueve entre la creatividad, el bienestar y la formación. Reconocida por Forbes como Movimiento Inspirador y nombrada Creative Champion LATAM en el World Creativity Innovation Week declarado por la ONU, trabaja como facilitadora de procesos de Creatividad & Innovación.

Desde vayeca.com, impulsa workshops, asesorías y cursos que buscan transformar la relación con la creación. Su visión es clara y se ha convertido en uno de sus principios guía: “Tu profesión no define tus límites creativos”. Señala que ese lema empezó por aplicárselo a sí misma: “A veces padeces del síndrome del impostor. Te preguntas qué puedes decir que conecte con los demás, pero la creatividad, las ideas y la innovación son para todos, no de una profesión específica”, afirma.

Ambas obras son autopublicadas, aunque en ese proceso encontraron el apoyo de la plataforma Buscalibre, donde actualmente pueden adquirirse. Jaramillo adelanta que ya trabaja en un nuevo proyecto editorial y continúa impulsando su podcast Tribu Creativa, un espacio para dialogar sobre imaginación, procesos personales y los múltiples caminos que puede tomar la creatividad.

