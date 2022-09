Vanesa Martin no para. La española de 41 años, que en sus canciones siempre se deja el corazón abierto, está viviendo una gran etapa artística. Ahora tiene todas sus maletas listas para recorrer Sudamérica, y Ecuador está en su agenda. Específicamente el 11 de octubre.

Tras el éxito de Siete veces sí, (2020) un álbum lleno de baladas y poemas, la malagueña vuelve a la carga con temas igual de sentimentales, tras dar la noticia de que se viene un nuevo disco llamado Placeres y pecados. El sencillo, Quién lo diría, lo estrenó el pasado viernes 23 de septiembre.

EXPRESIONES conversó con la estrella española de sus motivaciones para esta gira, la cual la hará visitar por primera vez Ecuador. Aquí tiene un sólida base de fans que ha viajado en varias ocasiones para vivir junto a ella la emoción de sus conciertos.

Ha trabajado mucho con Siete veces sí. Le ha sacado el jugo.

Sí. Me he hecho una gira muy larga, de casi dos años. España, Estados Unidos y ahora por fin Latinoamérica. Esta etapa es el broche de oro a todo el trabajo. Ha sido un viaje muy inspirador y enriquecedor, lleno de complicidades con mi público. Ya por fin voy a Ecuador. Tengo ganas de saber cómo es la gente, de sentir ese cariño y entregarnos completamente.

Tras la publicación de su último disco, ¿sigue diciendo sí a las mismas cosas?

Sigue siendo lo mismo y con más fuerza. Le digo siete veces sí a la vida, a la música, al amor, a mi familia, a mis amigos, al valor humano. Siete veces sí a la nobleza, al aprendizaje, a compartir y divertirme.

En redes sociales comparte imágenes de los rincones que la inspiran, en especial el balcón de su casa. ¿Qué le gusta de él?

La verdad es que es cierto que tengo un lugar especial. Este lugar de donde te hablo es muy inspirador. Esta es mi casa. Desde aquí escucho a Madrid sucediendo, escucho a un señor que se pone con su acordeón cada tarde en la vereda. Veo el cortejo de los pájaros. Es muy inspirador.

¿Cuántas canciones escribió ahí?

Parte del nuevo disco que viene, que si Dios quiere sale a finales de noviembre, fue hecho aquí. Esta semana, que ha sido bonita e intensa, he escrito más canciones.

Para esta gira, en la que visita por primera vez varios lugares de Latinoamérica, ¿qué se lleva de cada país?

A Costa Rica, por ejemplo, fui a tocar por primera vez, pero he ido dos de vacaciones. Volvería siempre. Y siempre que llego a un sitio, aunque la agenda no me deje hacer turismo como quisiera, siempre me llevo a la gente. Su energía y su gastronomía. La belleza del lugar y su cultura me llenan. Viajar es muy enriquecedor.

¿Los países reaccionan distintos?

No. Es igual. El público de Latinoamérica es pasión pura, complicidad y diversión.

Más de la gira por Ecuador

Con el público de Guayaquil, Vanesa se reunirá el 11 de octubre en el Sánchez Aguilar. La malagueña habla con mucho amor de toda esta serie de shows. “Ha sido un viaje mágico. Y con mi equipo nos hemos conocido mucho, al pasar tanto tiempo en este recorrido. También ha sido difícil y hemos evolucionado. Empezamos todo con estrictas medidas de seguridad, iban con mascarilla, distanciamiento, y aforos limitados”. Vanesa ahora es más optimista y entusiasta. “Todo volvió a la normalidad y peor. Quiero decir, la gente tiene más ganas y ya no hay miedo”.

La intérprete de 'No te puedo retener' tiene claro algo: “La gente tiene ganas de divertirse, cantar, bailar y soñar. La gente viene a los conciertos con el corazón abierto”.

Manteniendo el ‘misterio’

De Placeres y pecados habla poco. Quiere mantener la sorpresa de este nuevo disco. Pero dejó claro que tiene mucho de América Latina. “Vendrán varias colaboraciones con artistas latinos. Ya verán”, resaltó. “Yo quisiera poder contar más, y como sabe la gente que me sigue, soy súper impaciente, pero mi compañía disquera me mata”. Este último trabajo discográfico ya está en preventa.