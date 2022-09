Entre México, Bogotá y París deambula esta historia musical y amorosa. El músico colombiano Esteban Mateus Williamson, conocido artísticamente como Esteman, se encuentra en su mejor etapa compositiva y sentimental.

Esta alegría se le siente en cada contestación. Y como por amor algunas personas pueden lograrlo todo, en su última canción promocional lo deja en evidencia. Se llama Un día en París. Canción con la que le pide la mano a su novio, y sus fans y equipo fueron los cómplices de la situación.

En esta entrevista con EXPRESIONES revela varios detalles de este romántico evento, a la vez que analiza todo el impacto viral que ha conseguido con sus canciones. En medio de su gira sold-out por Colombia nos recibió para darnos sus novedades.

¿Cómo se encuentra Esteman hoy?

Muy feliz. Estable. Lleno de trabajo. Acabo de tener los primeros shows de mi gira en Bogotá y Medellín. Con este show voy a visitar toda Sudamérica. Estoy en un momento de organizar mi boda y paralelo a todos mis conciertos prepara nueva música. Siento que toda la parte musical se reactivó y estoy conectando con la gente después de la pandemia.

Y efectivamente, con su disco pasado Si volviera a nacer, no pudo darle la vida ni el empuje necesario.

Totalmente. El disco se finalizó estando en pandemia y aunque no pudimos tocarlo tanto en vivo a nivel de streaming hubo un gran crecimiento. Subía cada vez más mi música. Además de todos estos eventos de viralidad con mis canciones como Mr. Trance y Te alejas más de mí en TikTok. En estos tres años mi música ha llegado a más rincones y ahora puedo verlo directamente. Estoy gratamente sorprendido.

Pero la viralización no es lejana para su carrera. Se dio a conocer con No te metas a mi Facebook. ¿Vendría un tema dedicado a TikTok?

No. (Risas) Bueno, es que esa canción que mencionas ya cumplió su cometido, que era hablar de redes sociales. Y todo este tema del sarcasmo y crítica estaba muy marcado en mi identidad y eso ha ido evolucionando hasta convertirse en la teatralidad, que está muy marcada en mi identidad artística. Con esa canción descubrí la fama y la viralidad. Por eso mismo sé que no hay nada mejor que conectar más allá de lo instantáneo. El que se queda es porque es fan, no solo por la tendencia. Por eso no me preocupa tanto con un viral. Estos saturan a la gente.

¿Qué queda luego de esta fama rápida?

Quedan muchas cosas. La primera fue de mucho aprendizaje y entendí que yo no quería ser reconocido solo por una canción. A la viralidad hay que aprovecharla, pero no dejarse llevar por eso.

¿Ya dejó de ser un one hit wonder?

Totalmente. (Risas) Con solo decirte que ya no la canto, porque no me da el tiempo y la gente ya me viene a ver por mucho más. Lo que ha pasado con Mr. Trance también es una locura. Se ha usado de tantas formas muy potentes porque el significado habla de entrar en trance, pero la gente la aplica a la identidad, a ser realmente lo que uno quiere ser y siente. De fluir. Ha sido lindo que el público haya dado un resignificado al tema y que ahora sea importante para la comunidad trans. Esa canción se escribió en 2014 y hasta el año pasado se volvió viral.

Y hay artistas que pegan en streaming, pero que no tienen las herramientas para un show.

Esto también es cierto. Y para mí el show en vivo es el lugar en donde se concentra todo lo que es un artista. Es el lugar más genuino donde uno puede conocer la esencia de un cantante y es mi fuerte más grande. En Colombia me he dado cuenta de la cantidad de personas que asistieron. Cada vez hay más personas.

Un secreto y un día en París

Esteban compartió hace un par de semanas uno de los videos más románticos y comentados del año de los artistas en español. En él mostraba la pedida de mano con su novio, el actor Jorge Caballero. En un pícnic junto al río Sena, en la capital francesa, le interpretó Un día en París, tema que había guardado por varios meses y en el que narra cómo le pedía la mano. Una situación pensada para ese momento justo y que parecía improvisada.

Sin embargo, la canción tenía ya un video oficial en el que participó Jorge, pero no conocía la melodía ni letra. “Él creía que era otra canción que le había comentado, pero además le dejé en incógnita cuál era. Fue toda una planeación dura y con muchos cómplices. Aunque no lo creas, fue mucho más complicado que armar un disco”, explica. Hoy el tema es uno de los más escuchados en sus plataformas, con casi dos millones de reproducciones.

Visita a Ecuador

La gira de Esteman está en marcha y aunque no hay una fecha concreta en Ecuador, los diálogos han empezado. “Quiero decirle a mi público ecuatoriano que los visitaré pronto. Ya hay conversaciones. Además, siempre veo sus peticiones de que regrese. El nuevo disco también está avanzado, pronto saldrá más música”,recalcó.