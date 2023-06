La Unión Punk (UP) conmemora hoy viernes un cuarto de siglo de historia. Como toda fiesta de cumpleaños, el objetivo es celebrar y agradecer el tiempo vivido. Pero más allá de eso, también es una manera de dejar claro que la UP no es solo nostalgia, sino también presente y futuro.

EXPRESIONES conversó con integrantes de las cuatro agrupaciones que se presentarán: In Wait, Pavimento, GOE y 69 Segundos, para tratar de captar sus vibraciones horas antes del concierto.

Underground: Ecuador subterráneo, 25 años después Leer más

69 SEGUNDOS

Roberto Morla, organizador del evento y actual baterista de 69 Segundos, llegó a la escena punk local en 2003 “y a partir de ese momento la UP se convirtió en mi casa, hasta ahora”. Justamente, se inició oyendo grupos de este colectivo, como GOE, 69 Segundos, REK, SK-Van, Agente 86, antes de crear la banda No Big Deal.

GOE

“La diferencia con el pasado es que antes éramos muchos más. Llegamos a ser casi 30 bandas. Ahora somos poquitos: GOE, 69 Segundos y Pavimento, en ciertas épocas más activos que en otras. Entonces, sí es algo que continúa. Nosotros tenemos un nuevo sencillo, Plegaria, y estamos por lanzar la canción Fuego. Tenemos muchos proyectos por delante para los años que vienen”, nos dice Moncho, bajista y vocalista.

“Lo más valioso que atesoro de la UP es el trabajo en equipo. Desde que éramos adolescentes nos dimos la mano, sin competir. Arrimamos el hombro en un objetivo común. Cuando músicos más jóvenes nos piden consejo les decimos: Júntense con bandas amigas y organicen sus propios conciertos, aunque sea para diez personas, pero manténganse activos. No se queden de brazos cruzados esperando el gran momento”.

Mogo cumple el decálogo del hiphop Leer más

PAVIMENTO

“Vemos este concierto como una vitrina de exposición para el nuevo Pavimento, más maduro y más pulido. Es una gran oportunidad de dar la patada inicial al retorno de una nueva cadena de shows de todo tamaño. Además, es la ocasión perfecta para evaluar nuestras fortalezas y debilidades y ponernos a trabajar para lograr objetivos que tal vez solo fueron un lejano sueño cuando éramos más jóvenes. Recordar el pasado nos llena de nostalgia y hace apreciar aún más el presente”.

Underground: ecos de la escena independiente Leer más

IN WAIT

In Wait se rearmó exclusivamente para el evento de hoy. Han pasado 14 años desde su último concierto y la alineación original no toca desde el 2003, pero bien valía la pena el esfuerzo que implica volver a ensayar sus temas clásicos para este show. “Lo más importante que aprendí en la UP fue la consigna del ‘hazlo tú mismo’, sin duda alguna”, destaca su guitarrista y vocalista Humberto Bermeo acerca de aquellos años.