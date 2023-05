Underground: ecos de la escena independiente

El grupo experimental colombiano Las Tres Piedras, de Pasto, que fusiona géneros como el post rock, el grunge y el metal, inició en abril el tour Entre montañas. Además de tener fechas agendadas en su país natal, la gira incluyó conciertos en Aguascalientes y Ciudad de México.

El pasado sábado 29 de abril tocaron en Otavalo, en el evento Istriónico Live, junto a Don Bolo y Dirty Bong. Y para este 6 de mayo tienen previsto presentarse en Quito en La Vaca Fest, junto a nombres locales como Quimika Soul, Puño, Ojos Rojos, Inteligencia Artificial, La Dictadura Orquesta y El Centro, además de Lengua Mocha de Guayaquil.

GRAHAM BONNET TAMBIÉN EN LA CAPITAL

El vocalista británico Graham Bonnet se presentará en Quito el 16 de junio, en el edificio Las Cámaras. El año pasado publicó Day Out in Nowhere, el tercer larga duración de Graham Bonnet Band, así que en su repertorio en vivo incluirá seguramente uno que otro tema de este álbum.

Sin embargo, sus shows básicamente suelen ser un recorrido por canciones clásicas de sus exagrupaciones, como Rainbow, Impellitteri, Alcatrazz o The Michael Schenker Group.

Bonnet no ha tenido todo el reconocimiento que se merece, pero su trayectoria de más de cinco décadas en la música incluye además grabaciones y participaciones en vivo con The Marbles, Anthem, Blackthorne, Ezoo, Lyraka y un largo etcétera de proyectos vinculados al hard rock y heavy metal.

NOTOKEN: 32 AÑOS DE DAR GUERRA

Esta banda hardcore punk guayaca, una de las pioneras de la escena subterránea nacional, celebra su cumpleaños con el 32 Vueltas Fest, evento en el que también han sido confirmados hasta ahora Q.S.Q.D., Black Dust, Wild Sex, Voluntades y Katapulta.

Aprovechamos para contarles que dos de los integrantes de Notoken, el guitarrista Julio Salame y el baterista Gabriel Ávila, trabajan actualmente en un proyecto de post hardcore llamado Mashuta. En redes ya han anunciado que están preparando grabaciones y estamos a la expectativa de escuchar esta nueva propuesta.

SARCOMA LANZA LA ERA DEL ORCO

En septiembre del año pasado, EXPRESIONES contó que la banda quiteña de death metal Sarcoma se había reagrupado y se encontraba ensayando y preparando nuevo material.

El 24 de abril presentaron la canción La era del orco, que formará parte de su EP Mesak y fue grabada en Valley of Death Studios y La Bulla Producciones. Este track, que fue mezclado y masterizado en Rupture Recordings de Estados Unidos, cuenta con un videoclip, a cargo de Kuns Audiovisual. Se trata de su primer lanzamiento en una década.

Además, siete años después de su último concierto, tienen programadas varias presentaciones: junto a sus tocayos Sarcoma de México en la Mitad del Mundo (7 de mayo), con los gringos Fear Factory (21 de mayo) y Nile (21 de junio) en la capital, y también un show en Ibarra (8 de julio).