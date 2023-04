La agrupación guayaquileña Maldad Elegante siempre abre y cierra sus shows con una improvisación, que puede durar apenas dos o tres minutos o extenderse mucho más tiempo, dependiendo de la vibra del momento y el intercambio de energía con el público.

Como lo explica Eddy Ram, líder de este proyecto de rock experimental, “tratamos de involucrar al público en esa dinámica, que forme parte y se enganche, de manera que sea una experiencia única tanto para nosotros en la tarima como para las personas que están viendo y oyendo nuestro espectáculo”.

De esas improvisaciones muchas veces salen canciones que empiezan a formar parte de su set-list. Justamente en la actualidad se encuentran terminando su primer álbum, que proyectan lanzar en el mes de mayo o junio a más tardar. Aunque ya han publicado varios de sus temas en redes, como Sigue, Te extraño tanto, Maleza protestante y Máscaras, que es el nombre también de un cortometraje producido por ellos.

Conversamos brevemente con Eddy sobre sus orígenes y proyectos a corto plazo.

Proyecto de larga data

El nombre Maldad Elegante ya existía desde hace más de una década, ¿verdad?

Sí, pero en otro formato. Con un amigo teníamos un show online en YouTube, en el que entrevistábamos a amigos, figuras públicas, o hablábamos de música y nuestras locuras.

Se podría decir que fueron los primeros youtubers.

Sí, mucho antes de que eso se popularizara. En ese entonces ya existía la banda, pero era algo muy informal. Ya a finales de 2019 decidí trabajar en la agrupación de manera profesional con nuevos integrantes.

Surgieron justo en época de pandemia.

Para muchos la pandemia fue un desastre, pero para Maldad Elegante fue la oportunidad de darnos a conocer en la escena independiente, porque nos movimos en las redes sociales, grabamos muchas sesiones desde casa y pudimos sacar dos sencillos en medio del caos mundial. Por el momento, aparte de trabajar en el disco, nos estamos dedicando a tocar en vivo. Justamente este 5 de mayo tenemos un concierto en Monet Bar, en el centro de Guayaquil. Están todos invitados.

Origen del nombre

“Cuando éramos adolescentes, recuerdo que a un amigo llamado Emerson le fascinaba The Beatles y el rock clásico. Por ello, no le gustaba usar distorsión cuando tocaba guitarra. Pero yo siempre le decía: ‘Brother, métele un poco más de maldad’; es decir, un poco más de distorsión. Entonces nos acostumbramos a usar la palabra ‘maldad’ para expresar cierto tipo de agresividad o ‘suciedad’ en el ataque de los instrumentos. Y la ‘elegancia’ se refiere a combinar aquello con música un poco más sutil, tipo jazz. Con el tiempo, me di cuenta de que Maldad Elegante es el nombre adecuado para describir nuestro estilo de música, que se mueve entre ambas orillas”, explica Eddy.