Esteban Verdesoto: "Yo sería el Peter Fonda de Easy Rider"

El conocido presentador de televisión Esteban Verdesoto declaró su manifiesto. Entre otras cosas admitió que odia las alturas y los ratones, ronca como locomotora, le estresa el tráfico de Quito y la impuntualidad lo desespera.

1 “Llevo 18 años ininterrumpidos en la televisión gracias a Dios. Han sido apasionantes, largos y complejos”.

2 “En este momento cuento con los mejores equipos de trabajo tanto en TVentas como en Saboreando la mañana”.

3 “Si se diera la oportunidad, trabajaría de nuevo con Santiago Naranjo y Cynthia Wright, son gente chévere y con los que he tenido mayor empatía en todos estos años”.

4 “Aquí donde me ven soy un tipo muy estresado, principalmente por el tráfico ya que me movilizo de sur a norte y vivo en Conocoto. Eso me hace perder la compostura. Tengo que darme unas vueltas terribles, pero es parte del negocio”.

5 “Piensan que vivo muerto de la risa en la casa, pero tengo mi dosis de neurosis como todos. La impuntualidad me desespera”.

6 “Antes me sacaba de quicio el fútbol, pero le bajé la intensidad emocional. Soy hincha de Liga, perdía un partido y pasaba toda la semana mal. Un día dije no, ya tenía suficiente con la casa, las deudas, los hijos, colegios, universidades, mi jefe Checho que es estresante (risas), así que dejé de darle tanto al fúbol”.

7 “Mi mejor válvula de escape son las motos. El jueves me reúno con el club y son momentos de relajación total. También me he caído, hace tiempo tuve una complicación en el hombro que me duró tres años. Tengo guardada la platina y los siete tornillos para ponerlos en mi Harley Davidson. Conducirla ha sido el pretexto para conocer gente increíble, mis hermanos de aceite”.

8 “Si no hay con qué dar de comer a los hijos, claro que volvería a conducir un programa de chismes (risas). Realmente lo manejé con suavidad, de una manera muy positiva”.

9 “De niño recuerdo que seguía las recetas de María Rosa. Nunca me imaginé que empezaría en el mismo canal (Ecuavisa) donde ella estuvo”.

10 “Todo el tiempo me quemo algún dedo de la mano. Una de las últimas que recuerdo fue el día del paro indígena; hacía bizcochos encerrado en la casa y se me quedó pegada la lata en el horno de leña”.

11 “Me encantaría echarme unas bielas con la banda Metallica”.

El carismático chef posó como todo un 'Hells Angels' para el lente de EXPRESIONES. ANGELO CHAMBA

12 “Odio dos cosas: las alturas y los ratones”.

13 “Solo le tengo miedo a mi mujer (risas). Ella conoce mis manías mejor que yo. Ronco como locomotora y soy temático con lavarme las manos”.

14 “Solo una vez perdí la paciencia en vivo mientras estaba en El club de la mañana (RTS), me enojé y me suspendieron como una semana. Todo fue porque tenía que hacer una receta compleja y me dieron tres minutos para cocinar”.

15 “Soy un tipo rayado, a veces se me pelan los cables. Sobre todo cuando veo injusticias, soy mediador”.

16 “En cuanto a temas sensibles, respeto las posturas que la gente toma en redes sociales. Esté o no de acuerdo, los dejo pasar”.

17 “Soy un católico ‘light’, el que peca y reza, empata”.

18 “Mis héroes son todas aquellas personas que salen a la calle y tienen que ganarse de forma honrada”.

19 “Por lo redondo, si fuera una fruta, sería una manzana verde ”.

20 “Me hubiese gustado ser Peter Fonda en Easy Rider, pero sin tanta marihuana y cosas raras. Esas cosas no me gustan”.

21 “A mí me han dicho en la televisión que no baje de peso, pero hoy tengo 30 libras menos en comparación con cuando entré al medio”.

22 “Eso de que ‘el show debe continuar’ es la parte dura de quienes aparecemos en la televisión”.

23 “Me saco el sombrero con todas las madres, mi esposa, mi mamá, mi suegra, son las que trabajan 24/7 y nunca dejan de ser mamás”.

Pese a su buen humor, Esteban confesó tener una dosis de neurosis en su vida cotidiana. ANGELO CHAMBA

DEBE SABER QUE

El 11 de septiembre de 2001 fue el día que ingresó a la televisión.

En el colegio molestaba a sus compañeros jugando a que era un presentador de espectáculos.

Una vez se cortó el dedo segundos antes de salir al aire en el programa Está clarito. Se puso sal y vinagre para tratar la herida.

Es tan puntual como un inglés y tiene memoria de elefante.

Le encantan los careos para llegar a la verdad.

Prepara solo lo que le gusta, pero le desagradan las aceitunas, el melón, la sandía y la papaya.

Es mal bailarín.

Cuida su imagen por respeto al televidente.

Pensaría antes de ingresar a un reality de cocina, no comulga con insultar, descalificar y lanzarle platos a otros. “Juzgo, pero de forma constructiva”.

Entre los títulos que baraja para su biografía están Las mil caras del gordo, El siete oficios y catorce necesidades”.

Una frase:“No quiero ser considerado un líder, sino un trabajador incansable, pensando siempre en función de equipo”.